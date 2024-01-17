يلا شوت الآن.. بث مباشر مشاهدة مباراة المغرب وتنزانيا في كأس أمم إفريقيا

بث مباشر مشاهدة مباراة المغرب وتنزانيا يلا شوت

مواجهة إفريقية بين Morocco - Tanzania اليوم، مشاهدة مباراة المغرب وتنزانيا بث مباشر يلا شوت في كأس أمم إفريقيا، وتنطلق رحلة المنتخب المغربي في كأس أمم إفريقيا 2024 بمواجهة تنزانيا، وذلك في استاد لوران بوكو في سان بيدرو، كوت ديفوار. يدخل المنتخب المغربي هذه البطولة بمعنويات مرتفعة وآمال كبيرة بعد أدائه المميز في كأس العالم 2022، حيث وصل إلى المركز الرابع وصنع حدثًا تاريخيًا بتألقه في نصف نهائي المونديال.

أسود الأطلس يتنافسون في المجموعة السادسة، حيث يواجهون منتخبات زامبيا والكونغو الديموقراطية، بالإضافة إلى تنزانيا التي ستكون المنافس الأول في هذه البطولة. يتطلع المنتخب المغربي إلى الظهور بشكل قوي في مراحل المجموعات بهدف التأكيد على قوته والسعي لتحقيق إنجاز جديد في الأرض الإفريقية.

تترقب الجماهير المغربية هذه المواجهة باهتمام كبير، حيث يتطلعون إلى مشاهدة المنتخب يؤكد تألقه ويبدأ مشواره في البطولة بفوز يعزز آمالهم في الوصول إلى المراحل الأدوار النهائية وتحقيق اللقب القاري.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب اليوم ضد تنزانيا في كأس إفريقيا 2023

شبكة قنوات "BEIN SPORTS" تحتفظ بالحقوق الحصرية لنقل منافسات بطولة أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023، بث مباشر مباراة المغرب وتنزانيا يلا شوت التي تمتد من 13 يناير إلى 11 فبراير. تتمتع البطولة بشعبية واسعة حول العالم، وستكون متاحة للمشاهدين في المنطقة العربية من خلال قنوات "BEIN SPORTS" التي تحمل حقوق البث الحصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ستقدم "BEIN SPORTS" تغطية مباشرة لمباراة المغرب وتنزانيا في المجموعة السادسة. يُنتظر أن تنطلق المباراة في الثامن عشر من يناير بتوقيت المغرب، العشرون بتوقيت السعودية، الواحدة والعشرون بتوقيت الإمارات، والتاسعة مساءً بتوقيت مصر. سيتم التعليق على المباراة بصوت المعلق جواد بادة. بالإضافة إلى ذلك، ستنقل قناة "الرياضية المغربية" مباريات المنتخب المغربي عبر البث الأرضي، وسيكون المعلق هشام فرج هو صوت تعليق المباريات.

هذا وتعكس هذه الاتفاقيات الحصرية التزام شبكة "BEIN SPORTS" بتقديم تغطية شاملة واحترافية لأبرز الفعاليات الرياضية في المنطقة، مما يمنح المشاهدين فرصة الاستمتاع بمشاهدة الأحداث الرياضية بأعلى مستويات الجودة والتحليق بروح المتعة والتشويق.

تردد القنوات الناقلة لمباراة المغرب وتنزانيا

القناة القمر التردد الترميز التصحيح beIN SPORTS MAX 1 نايل سات 12604 أفقي 27500 2/3 سهيل سات 10810 عامودي 27500 2/3 beIN SPORTS MAX 2 نايل سات 12245 عامودي 27500 2/3 سهيل سات 10850 عامودي 27500 2/3

مشاهدة البث المباشر لمباراة المغرب وتنزانيا في كأس إفريقيا 2024

حصلت مجموعة قنوات بي إن سبورت على حقوق كأس أمم إفريقيا 2024 على الإنترنت أيضًا مشاهدة مباراة المغرب وتنزانيا يلا شوت بث مباشر يوتيوب ، ويمكنك مشاهدة البث المباشر لمباراة المغرب وتنزانيا من خلال الاشتراك في تطبيق TOD أو عبر خدمة beIN Connect.

موعد مباراة المغرب وتنزانيا في كأس إفريقيا 2024

موعد مباراة المغرب وتنزانيا في كأس أمم إفريقيا هو الأربعاء الموافق 17 يناير 2024 في استاد لوران بوكو.

مشاهدة مباراة المغرب وتنزانيا اليوم يلا شوت

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت المغرب، الثامنمة بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيلة مباراة المغرب وتنزانيا اليوم في أمم إفريقيا

أولًا: تشكيل منتخب المغرب

حارس مرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: نصير مزراوي - رومان سايس - نايف أكرد - أشرف حكيمي

لاعب ارتكاز: سفيان أمرابط

خط الوسط الهجومي: سفيان بوفال - أمين حارث - بلال الخنوس - حكيم زياش

قلب الهجوم: يوسف النصيري

ثانيًا: تشكيل منتخب تنزانيا

حارس المرمى: آيشي مانولا

خط الدفاع: محمد حسين - إبراهيم حمد - بكاري موامنيتو - لوساجو موايكيندا

خط الوسط: حميد ماو - مدثر يحيى - فيصل سالوم

خط الهجوم: سيمون مسوفا - بن ستاركي - علي ساماتا

المغرب ضد تنزانيا

"أسود الأطلس"، منتخب المغرب، يتطلعون إلى التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية 2023، وذلك بقيادة المدرب وليد الركراكى وفريق من النجوم البارعين. يتألف الفريق من لاعبين مميزين مثل أشرف حكيمي من باريس سان جيرمان، وياسين بونو حارس الهلال السعودي، وحكيم زياش المهاجم في جالاتا سراى التركي، وعز الدين أوناحى لاعب وسط مارسيليا الفرنسي، بالإضافة إلى يوسف النصيري نجم إشبيلية الإسباني.

منتخب المغرب يشارك في كأس الأمم الأفريقية 2023 للمرة التاسعة عشرة في تاريخه. حقق الفريق اللقب للمرة الوحيدة عام 1976 في إثيوبيا. خلال تلك الفترة، خاض المنتخب 18 مشاركة، حيث خرج ست مرات من الدور الأول بين 2000 و2013، وتأهل إلى الأدوار الإقصائية في النسخ الثلاث الأخيرة.

الظهور الأخير لـ "أسود الأطلس" في نهائي كأس الأمم الأفريقية كان في عام 2004، حين خسروا اللقب أمام منتخب تونس بنتيجة هدفين مقابل هدف. يسعى المنتخب المغربي إلى إحراز اللقب هذا العام وتعويض تلك الخسارة بأداء قوي في البطولة.

تاريخ مواجهات المغرب وتنزانيا

ويدخل أسود الأطلس اللقاء وعينه على الفوز فقط وتفادي مفاجآت الجولة الأولى بعد أن فشلت المنتخبات العربية في تحقيق الفوز بالبطولة بعد تعادل مصر مع موزمبيق، وتعادل الجزائر مع أنجولا، وخسارة تونس أمام ناميبيا.

في المقابل، يبحث منتخب تنزانيا تحت قيادة المدرب الجزائري عادل عمروش على تحقيق المفاجأة وخطف نتيجة إيجابية من أنياب أسود الأطلس.

تاريخ مواجهات المغرب وتنزانيا

التقي منتخب المغرب ضد نظيره التنزاني في 5 لقاءات، حقق أسود الأطلس الفوز في 4 مواجهات في المقابل انتصر نجوم الأمة في مباراة واحدة.

فاز المنتخب المغربي بأولى المواجهات بهدف في شباك تنزانيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2012، وكرر الفوز بنتيجة 3-1 في ثان المواجهات بينهما في التصفيات أيضا.

وحسم منتخب نجوم الأمة ثالث المواجهات بالفوز 3-1 في تصفيات كأس العالم 2014، قبل أن يعود أسود الأطلس لتحقيق الانتصار في المواجهة الرابعة بنتيجة 2-1.

وحقق منتخب المغرب الفوز بالمباراة الخامسة ضد تنزانيا بنتيجة 2-0 في تصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.