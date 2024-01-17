نشرة أخبار أمم افريقيا.. منتخب غانا ينفي دفع الاموال للمشجعين والتحكيم المصري يسجل الظهور الرابع في البطولة

تختتم اليوم فعاليات الجولة الأولى من بطولة أمم إفريقيا، والتي يتبقى منها مباراتين تجمع بين منتخب المغرب وتنزانيا، ومنتخب زامبيا أمام الكونغو الديمقراطية.

وكانت البطولة قد انطلقت الجمعة الماضية بمباراة الافتتاح بين كوت ديفوار وغينيا بيساو والذي انتهت بفوز صاحب الأرض بثنائية نظيفة.

وتبدأ الجولة الثانية غدا بمباريات مثيرة ابرزها مباراة المنتخب المصري غانا.

ونستعرض من خلال الفجر الرياضي أبرز اخبار البطولة قبل بدأ الجولة الثانية:

منتخب غانا ينفي دفع الأموال للمشجعين

ثورة من الغضب انتابت جماهير منتخب البلاك ستار والذي تلقى الهزيمة الأولى أمام الرأس الاخضر، لتنشر الاشاعة بدفع مبلغ 400 دولار لعدد 2000 مشجع متواجدون في كوت ديفوار قبل مباراة المنتخب الغاني أمام نظيره المصري.

الا ان الاتحاد الغاني نفى الاشاعة ووصفها بمعلومة مضللة.



وتقام المباراة في تمام العاشرة مساء الغد الخميس.

محمود عاشور يسجل الظهور الثالث في غرفة الفيديو

شهدت مباراة المنتخب المغربي امام نظيره التنزاني ظهور تحكيمي مصري في غرفة الفيديو، ويعد هدف الظهور الثالث للحكم المصري بعد الافتتاح ومباراة الكاميرون وغينيا.

بينما يأتي عاشور في رابع ظهور للحكام المصرين.

المنتخب المصري يجري تغير على طاقم ملابسه أمام غانا

أجرى المنتخب المصري تغيرا طاقم ملابسه امام غانا وذلك قبل مباراة الغد.

ويرتدي المنتخب القميص الاساسي بينما يرتدي الشورت الاسود بدلا من الابيض.

اما منتخب غانا فيظهر بالطقم الابيض الكامل.