نشرة أخبار أمم افريقيا.. منتخب غانا ينفي دفع الاموال للمشجعين والتحكيم المصري يسجل الظهور الرابع في البطولة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

تختتم اليوم فعاليات الجولة الأولى من بطولة أمم إفريقيا، والتي يتبقى منها مباراتين تجمع بين منتخب المغرب وتنزانيا، ومنتخب زامبيا أمام الكونغو الديمقراطية.

وكانت البطولة قد انطلقت الجمعة الماضية بمباراة الافتتاح بين كوت ديفوار وغينيا بيساو والذي انتهت بفوز صاحب الأرض بثنائية نظيفة.

وتبدأ الجولة الثانية غدا بمباريات مثيرة ابرزها مباراة المنتخب المصري غانا.

ونستعرض من خلال الفجر الرياضي أبرز اخبار البطولة قبل بدأ الجولة الثانية:

منتخب غانا ينفي دفع الأموال للمشجعين

ثورة من الغضب انتابت جماهير منتخب البلاك ستار والذي  تلقى الهزيمة الأولى أمام الرأس الاخضر، لتنشر الاشاعة بدفع مبلغ 400 دولار لعدد 2000 مشجع متواجدون في كوت ديفوار قبل مباراة المنتخب الغاني أمام نظيره المصري.
الا ان الاتحاد الغاني نفى الاشاعة ووصفها بمعلومة مضللة.

txt

طاقم حكام مباراة المنتخب المصري والغاني في امم افريقيا

txt

بعد ثلاثية سيراميكا كيلوباترا.. الإسماعيلي يودع كأس الرابطة


وتقام المباراة في تمام العاشرة مساء الغد الخميس.

محمود عاشور يسجل الظهور الثالث في غرفة الفيديو

شهدت مباراة المنتخب المغربي امام نظيره التنزاني ظهور تحكيمي مصري في غرفة الفيديو، ويعد هدف الظهور الثالث للحكم المصري بعد الافتتاح ومباراة الكاميرون وغينيا.
بينما يأتي عاشور في رابع ظهور للحكام المصرين.

المنتخب المصري يجري تغير على  طاقم ملابسه أمام غانا

أجرى المنتخب المصري تغيرا طاقم ملابسه امام غانا وذلك قبل مباراة الغد.
ويرتدي المنتخب القميص الاساسي بينما يرتدي الشورت الاسود بدلا من الابيض.
اما منتخب غانا فيظهر بالطقم الابيض الكامل.

كوت ديفوار ثانية امم افريقيا منتخب المغرب منتخب غانا مباراة المنتخب المصري منتخب زامبيا المنتخب المغربي أخبار أمم إفريقيا كوت ديفوار وغينيا بيساو نشرة اخبار امم افريقيا مباراة الكاميرون وغينيا
Elfagr.org
ads
ads

الأكثر قراءة

أهداف مباراة المغرب وتنزانيا اليوم 17-01-2024 في كأس أمم إفريقيا [3-0]

(0-0).. بث مباشر مشاهدة مصر وغانا 18-1-2024 يلا شوت بكأس أمم إفريقيا

"شاهد من البيت دون فلوس".. بث مباشر مباراة مصر وغانا بكأس أمم إفريقيا 2023

بث مباشر مباراة مصر اليوم HD.. محمد صلاح Mo Salah يقود الفراعنة - كأس أمم إفريقيا 2023

"وأنت في بيتك".. شاهد مباراة مصر وغانا بث مباشر اليوم 18-1-2024 كأس أمم إفريقيا

"قنوات مفتوحة دون اشتراك أو تشفير".. بث مباشر مشاهدة مصر وغانا اليوم 18-1-2024 يلا شوت | كأس الأمم الأفريقية

الآن دون ولا مليم.. بث مباشر مشاهدة مصر وغانا الخميس 18-1-2024 بكأس أمم إفريقيا

رابط سريع وحصري بجودة عالية.. بث مباشر مصر وغانا دون اشتراك بكأس أمم إفريقيا 2024