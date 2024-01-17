ميسي وسواريز يتصدران قائمة إنتر ميامي لمواجهة السلفادور

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

تصدر النجمان الأرجنتيني ليونيل ميسي، والأوروجوائي لويس سواريز، قائمة فريق إنتر ميامي الأمريكي، لمواجهة منتخب السلفادور وديا الجمعة المقبل، في إطار فترة الإعداد للموسم الجديد للفريق الأمريكي.

ميسي وسواريز يتصدران قائمة إنتر ميامي لمواجهة السلفادور

وسيكون بإمكان سواريز تسجيل ظهوره الأول بقميص إنتر ميامي في هذه المباراة وفقا لرؤية المدير الفني الأرجنتيني للفريق، خيراردو "تاتا" مارتينو، وذلك بعد تقديمه كلاعب جديد في الفريق السبت الماضي.

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كما تضم قائمة إنتر ميامي ثنائي برشلونة الإسباني سابقا أيضا، النجمين سرخيو بوسكيتس وجوردي ألبا.

ويستعد إنتر ميامي لخوض أول مباراة أمام منتخب في تاريخه، والتي سيفتتح بها مبارياته السبع في إطار فترة الإعداد للموسم الجديد.

وسيلتقي إنتر ميامي أولا مع دالاس إف سي في تكساس، ثم سيطير بعدها إلى السعودية لمواجهة نجوم الهلال والنصري السعوديين بقيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

كما ستتضمن جولة الفريق مباراتين وديتين في هوزنج كونج، ثم طوكيو، بينما سيكون ختام الجولة أمام فريق نيولز أولد بويز الأرجنتيني في فلوريدا في ال15 من الشهر المقبل.

 

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