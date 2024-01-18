أوبك تتوقع تحقيق نمو قوي في 2025

أبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على توقعاتها بنمو قوي نسبيًا في الطلب العالمي على النفط خلال 2024، وقالت إن 2025 سيشهد زيادة "قوية" في استهلاك الخام بقيادة الصين والشرق الأوسط، حسب وكالة رويترز.



وقالت "أوبك" في تقريرها الشهري إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع 1.85 مليون برميل يوميًا في عام 2025، كما توقعت نمو الطلب بمقدار 2.25 مليون برميل يوميًا خلال العام الجاري.



وأشار التقرير إلى ارتفاع إنتاج الدول الأعضاء من النفط بصورة طفيفة في ديسمبر الماضي، رغم تخفيضات الإنتاج المستمرة من قبل تحالف "أوبك+" الأوسع بهدف دعم السوق.