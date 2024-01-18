صعود أسعار النفط بدعم من توقعات أوبك حول زيادة في الطلب

صعدت أسعار النفط اليوم الخميس مع توقعات أوبك بزيادة كبيرة نسبيًا في الطلب العالمي على النفط على مدى العامين المقبلين.

و ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتًا إلى 78.16 دولارًا للبرميل.

كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 34 سنتًا إلى 72.90 دولارًا.

وقالت أوبك في تقرير شهري إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع 1.85 مليون بِرْمِيل يوميًا إلى 106.21 مليون بِرْمِيل يوميًا في 2025.

وبالنسبة لعام 2024، تتوقع أوبك نمو الطلب 2.25 مليون بِرْمِيل يوميًا، وهي توقعات تماثل التي أصدرتها الشهر الماضي.