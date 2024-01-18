معدل التضخم في بريطانيا يرتفع بشكل غير متوقع في ديسمبر

الاقتصاد
بوابة الفجر

أظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء في بريطانيا اليوم الأربعاء، أن معدل التضخم في المملكة المتحدة ارتفع على نحو غير متوقع للمرة الأولى خلال عشرة شهور.

 

وقال المكتب إن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بواقع 4 % في ديسمبر، من زيادة بواقع 3.9 % في الشهر السابق عليه، بينما كان خبراء الاقتصاد قد توقعوا تراجعًا طفيفًا في التضخم إلى 3.8 %.

 

وأشارت البيانات إلى أن التضخم في قطاع الخدمات ارتفع إلى 6.4 % في ديسمبر من 6.3 % في نوفمبر، بسبب الإنفاق في الفترة السابقة على عيد الميلاد (الكريسماس).

 

وأوضحت أن التضخم في أسعار الملابس قفز إلى 6.8 %، في حين ساعدت المعدات الرياضية والألعاب وأجهزة "دي في دي" في رفع الأسعار القطاع الترفيهي والثقافي.

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