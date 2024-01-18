ارتفاع مبيعات التجزئة الأمريكية في ديسمبر

شهدت مبيعات التجزئة الأمريكية ارتفاعًا في ديسمبر بدعم من زيادة مشتريات السيارات وعرض تجار البيع بالتجزئة خصومات.

وذكر مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة اليوم الأربعاء أن مبيعات التجزئة ارتفعت 0.6 بالمئة الشهر الماضي.

ولم تُراجع بيانات نوفمبر لتظهر فيها ارتفاع المبيعات 0.3 بالمئة كما ذكرت تقارير سابقا.

ويغلب على مبيعات التجزئة السلع ولا تُعدل وفقا للتضخم.

وواصلت الأسر الإنفاق بوتيرة جيدة بفضل سوق عمل قوية نسبيًا.

وتباطأ الإنفاق مقارنة بالمعدل السريع المسجل في الربع الثالث، لكنه كان كافيًا للحيلولة دون ركود كان يُخشى منه كثيرًا.

ومع توقع أن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي خفض أسعار الفائدة هذا العام، يشعر معظم الاقتصاديين بالثقة من أن الاقتصاد سيتفادى الانكماش.