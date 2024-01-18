تعليم قنا: إحالة ١٧ من معلمي مدرسة دشنا الثانوية الصناعية للتحقيق
تابع الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، انضباط أعمال الامتحانات لصفوف النقل بمدرسة دشنا الثانوية الصناعية العسكرية وبرفقته طارق نور الدين مدير عام إدارة دشنا التعليمية وأسامة قدوس مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام.
وأحال ١٧ من معلمي المدرسة إلى التحقيق لعدم تواجدهم حال الزيارة رغم توقيعهم حضور، كما وجه إلى تفعيل مشروع رأس المال بالمدرسة وتحسين مستوى النظافة بها.
كما تابع فتح مظاريف الأسئلة بمدرسة السمطا بحري الاعدادية التابعة لإدارة دشنا التعليمية في ثاني يوم من انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الاعدادية.
تأكد الوكيل من الطلاب عن مدى وضوح امتحان مادة الجبر وتطابقها مع مواصفات الورقة الامتحانية، وشدد على الالتزام بكافة القرارات والضوابط المنظمة لأعمال الامتحان وإحكام إغلاق أبواب المدرسة.
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