مفاجأة..ارتباك في الأولمبية واستعجال الجمعية العمومية خوفًا من قرار الكاس

قرر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية برئاسة ياسر إدريس القائم بأعمال رئيس اللجنة الأولمبية عقد الجمعية العمومية الغير عادية اليوم الخميس والتي كان مقررا لها يوم السبت القادم.

وجاء قرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بإستعجال عقد الجمعية العمومية لليوم بدلا من يوم السبت القادم خوفا من القرار المنتظر أن يصدر في الدعوى التي ستنظر اليوم أمام المحكمة الرياضية الكاس والتي أقامها هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية الذي تم تجميده خلال الفترة الحالية حيث سادة حالة ارتباك شديدة اللجنة الأولمبية اليوم.

وأقام هشام حطب دعوى أمام المحكمة الرياضية الدولية كاس مطلع الأسبوع الجاري من أجل الطعن على الإجراءات التي قام بها مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بناء على قرار وزير الشباب والرياضة بتجميد تواجده في الاتحاد المصري للفروسية.

واجتمعت الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية يوم السبت الماضي بحضور الدكتور حسن مصطفى وحضور مصطفى براف رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية أنوكا وتم تأجيل الاجتماع إلى يوم السبت القادم لحين تقديم هشام حطب إستقالته.

ورفض هشام حط تقديم إستقالته مؤكدا بطلان الاجراءات التي تمت معه ومؤكدا أن قرار وزارة الشباب والرياضة بشأن اتحاد الفروسية مخالف للوائح والقوانين والدستور المصري والميثاق الأولمبي والاجراءات التي اتخذها مجلس إدارة اللجنة الأولمبية باطل وبناء عليه أقام الدعوى أمام القضاء الإداري وأقام الدعوى أمام المحكمة الرياضية الدولية كاس والتي حددت اليوم الخميس نظر الدعوى.

وبناء على تسارع الأحداث تم تقديم موعد انعقاد الجمعية العمومية للجنة الأولمبية في محاولة لإصدار قرار لمواجهة الدعوى أمام كاس ومحاولة اصدار قرار بسحب الثقة لتأمين موقف اللجنة الأولمبية المصرية من الاجراءات التي اتخذت وتم الطعن عليها لعدم صدور قرار ضد اللجنة الأولمبية المصرية.