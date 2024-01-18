مشاهدة مباراة مصر وغانا يلا شوت

الآن بث مباشر مشاهدة مباراة مصر وغانا يلا شوت في كأس أمم إفريقيا

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مشاهدة مباراة مصر
مشاهدة مباراة مصر وغانا يلا شوت

يقدم موقع "الفجر" اليوم لمتابعيه  بث مباشر مشاهدة مباراة مصر وغانا يلا شوت في كأس أمم إفريقيا يتواجه اثنان من أنجح الدول في القارة وجهًا لوجه في المجموعة الثانية لكأس الأمم الأفريقية عندما تواجه مصر غانا على ملعب فيليكس هوفويت بوانيي يوم الخميس.

في حين أن كلا البلدين مرشحان لتجاوز المجموعة على الورق، إلا أن المباراة المخيبة للآمال في اليوم الافتتاحي وضعتهما تحت ضغط للحصول على النتيجة هنا ونتوقع مباراة مليئة بالإثارة.

سيكون فيليكس هوفويت بوانيي في أبيدجان مسرحًا لإحدى المباريات المثيرة في كأس الأمم الأفريقية 2023، حيث تواجه مصر غانا الليلة، ولن يكون أمام الفريقين خيار سوى الفوز لمواصلة رحلتهما في المنافسة.

مشاهدة مباراة مصر وغانا يلا شوت،قبل بداية البطولة، توقع الجميع أن المباراة بين مصر وغانا ستحدد صدارة المجموعة، لكن بعد البداية المحبطة في المنافسة، تبين أنها مباراة حياة أو موت للفريقين الوحيدين في البطولة. المجموعة التي سبق لها أن رفعت الكأس.

وحققت مصر التعادل في الدقيقة الأخيرة أمام موزمبيق، حيث عادل محمد صلاح النتيجة من ركلة جزاء في الوقت الإضافي للمباراة، بينما منيت غانا بخسارة متأخرة أمام الرأس الأخضر لتظل في قاع الترتيب دون نقاط.

"لدينا هدف واحد أمام غانا. ليس هناك بديل عن الفوز. نحن نركز على أنفسنا ولن ننظر إلى نتائج الفرق الأخرى. لدينا مجموعة قوية تضم العديد من اللاعبين الرائعين ونحن على استعداد لتقديم كل شيء". على أرض الملعب." قال محمد الشناوي، حارس مرمى منتخب مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة مصر وغانا في كأس أمم إفريقيا 2023؟

مشاهدة مباراة مصر وغانا يلا شوت وتذاع مباريات كأس أمم إفريقيا 2023 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في إفريقيا والشرق الأوسط، والتقت مصر وغانا في أربع مناسبات سابقة في المسابقة، وفاز الفراعنة في مباراتين، بما في ذلك الفوز الشهير 1-0 في نهائي كأس الأمم الأفريقية 2010، والذي ضمن لمصر لقبها السابع في المسابقة.

مشاهدة مباراة مصر وغانا يلا شوت

1- قناة 5Plus HD عبر قمر Amos 4W تردد 10969.

2- قناة Sport TV عبر  قمر Hispasat 30w تردد 12207.

3- قناة 5Live HD عبر قمر Amos 4W تردد 10840.

4- قناة 5Gold عبر قمر Amos 4W تردد 11551.

5- قناة TV 8.5 HD عبر قمر Turksat 42E تردد 12356.

6- قناة Max sport عبر قمر Bulgariasat 1.9E تردد 12418.

7- قناة Max sport عبر قمر Hellasat 39E تردد 11595.

8- قناة 5Stars HD عبر قمر Amos 4W تردد 11430. 

9- قناة 5Sport hd عبر قمر Amos 4W تردد 11103. 

10- قناة ziggo sport HD عبر قمر Astra 23E تردد 12129.

كيف تشاهد مباراة منتخب مصر ضد منتخب غانا في كأس أمم إفريقيا 2023 عبر الإنترنت؟

يمكنكم مشاهدة مباراة مصر وغانا يلا شوت في كأس أمم إفريقيا حيث يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة منتخب مصر ضد منتخب غانا في كأس أمم إفريقيا 2023 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV" ومشاهدة مباراة مصر وغانا يلا شوت، والذي يذيع كافة مباريات بطولة الأمم الإفريقية.
التاريخالخميس 18 يناير 2024
موعد المباراة22:00 مصر، 23:00 السعودية
الملعبفيليكس هوفويت بوانيي
القنوات الناقلةbeIN AFCON 1
البث المباشر عبر الإنترنتTOD TV
المعلقعلي محمد علي

تاريخ مواجهات مصر ضد غانا 

●      ستكون هذه المواجهة الخامسة بين مصر وغانا في كأس الأمم الأفريقية CAF. التقيا ثلاث مرات من قبل في دور المجموعات (فوز لكل منهما، تعادل واحد وهدفين لكل منهما) ومرة ​​واحدة في النهائي الذي فازت به مصر عام 2010 (1-0).

●      فازت مصر في آخر مباراتين لها أمام غانا في كأس الأمم الأفريقية CAF (1-0 في نهائي 2010، و1-0 في دور المجموعات 2017).

●      شهدت المباريات الأربع السابقة بين مصر وغانا في كأس الأمم الأفريقية CAF خمسة أهداف فقط.

●      خسرت مصر مباراة واحدة فقط من آخر 20 مباراة لها في دور المجموعات في كأس الأمم الأفريقية (فاز 14 وتعادل 5)، وكانت الهزيمة 1-0 أمام نيجيريا في عام 2022. بعد تعادلهم 2-2 مع موزمبيق في الجولة الأولى، سيتطلع الفراعنة إلى تجنب الفشل في الفوز بأي من أول مباراتين له في دور المجموعات في البطولة منذ أن فعل ذلك في عام 1992، والتي تضمنت الهزيمة أمام غانا في الجولة الثانية.

●      منيت غانا بالهزيمة بنتيجة 2-1 أمام كابو فيربي في الجولة الأولى من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 CAF. ولم يخسر منتخب النجوم السوداء أول مباراتين له في البطولة منذ عام 1984، حيث خسر أمام نيجيريا والجزائر.

●      سجلت مصر هدفين في تعادلها 2-2 مع موزمبيق في الجولة الأولى من بطولة كأس الأمم الأفريقية هذا العام، بعد أن سجلت هدفين فقط في مباراة واحدة في إحدى مبارياتها الـ28 السابقة في البطولة، وخسرت 2-1 أمام الكاميرون في نهائي 2017. كما استقبلت شباكهم تسديدتين على المرمى أمام موزمبيق، حيث أدت 25% من اللمسات داخل منطقة جزاء الخصم إلى تسجيل هدف (2/8).

●      لم تحقق غانا أي فوز في آخر خمس مباريات لها في كأس الأمم الأفريقية (تعادل 2 خ 3)، وهي أطول سلسلة بلا فوز على الإطلاق في البطولة. لقد خسروا آخر مباراتين لهم (2-3 أمام جزر القمر في عام 2022، و1-2 أمام كابو فيردي في الجولة الأولى هذا العام)، ولم يسبق لهم أن خسروا ثلاث مرات متتالية في كأس الأمم الأفريقية.

●      أربعة من آخر خمسة أهداف سجلتها غانا في كأس الأمم الأفريقية CAF جاءت من ركلة ثابتة (ثلاث ركلات ركنية وركلة حرة واحدة)، وسجل المدافع ألكسندر دجيكو الهدفين الأخيرين. آخر لاعب غاني سجل ثلاثة أهداف متتالية له في كأس الأمم الأفريقية كان مبارك واكاسو في 2013.

●      الهدف الأول لمحمد صلاح مع مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية جاء في مرمى غانا عام 2017 (1-0). في الواقع، لقد سجل في كل من آخر مباراتين له ضد النجوم السوداء: في تصفيات كأس العالم 2016 وفي كأس الأمم الأفريقية 2017.

●      سجل المصري محمد صلاح سبعة أهداف في بطولة كأس الأمم الأفريقية CAF للفراعنة، خلف حسن الشاذلي (12) وحسام حسن (11) وأحمد حسن (8) في قائمة الهدافين المصريين البارزين في المسابقة.. كما أصبح أول لاعب مصري يسجل في أربع بطولات مختلفة لكأس الأمم الأفريقية (2017، 2019، 2022، 2023)، وذلك بفضل ركلة الجزاء المتأخرة التي سجلها أمام موزمبيق في الجولة الأولى.

مصر ضد غانا 

تشكيلة منتخب مصر امام غانا:

  • حراسة المرمى: محمد الشناوي
  • الدفاع: أحمد فتوح – محمد عبد المنعم – ياسر إبراهيم – محمد هاني
  • الوسط: حمدي فتحي – مروان عطية – إمام عاشور
  • الهجوم: عمر مرموش أو (تريزيجيه) – مصطفى محمد – محمد صلاح

تشكيلة غانا امام منتخب مصر:

  • حارس المرمى: ريتشارد أوفوري
  • الدفاع: غيديون مينساه – ألكساندر دجيكو – محمد ساليسو – دينيس أودوي
  • الوسط: إدريسو بابا – دانيال أمارتي – جوزيف بانتسيل – أندري آيو – جوردان آيو
  • الهجوم: إينياكي ويليامز

◄ تاريخ مواجهات مصر وغانا

تعد هذه هي المواجهة الخامسة بين منتخب مصر ونظيرة الغاني خلال نهائيات كأس الأمم الأفريقية ، حيث التقي المنتخبين 4 مباريات كان الفوز حليف الفراعنة في مباراتين كان ابرزها في نهائي نسخة 2010 التي توج بها أبناء حسن شحاته ، مقابل فوز وحيد للنجوم السوداء ، وتعادلا سويًا في لقاء وحيد.

في حين تعد مواجهة منتخب مصر أمام الرأس الأخضر هي الأولي تاريخيًا بين المنتخبين في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

بينما ظهر منتخب موزمبيق مع منتخب مصر خلال دور المجموعات في ثلاث نسخ سابقة من بطولات أمم أفريقيا أعوام1986 - 1998 - 2010، وتوج الفراعنة خلالهم باللقب.

◄ نتيجة الجولة الأولى

تعادل منتخب مصر مع موزمبيق إيجابيا بهدفين لكل منهما، فيما خسر منتخب غانا أمام كاب فيردي بهدفين مقابل هدف.

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