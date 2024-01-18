صندوق النقد الدولي يلتقي رجال الأعمال المصريين

تمهيدا لوضع رؤية للاقتصاد المصري

قالت جمعية رجال الأعمال المصريين، إنه قامت بعقد لقاء مع جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، وذلك في إطار وضع رؤية للاقتصاد.

جاء هذ حسب بيان للجمعية بمشاركة رؤساء اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية وجمعية رجال الأعمال المصرين والغرفة الأمريكية وجميعة المصدرين المصريين وهيئة مكتب اتحاد الغرف والمستشارين الاقتصاديين للاتحاد ورئيس الاقتصاد والأعمال..

واشارة الجمعية إلى أن اللقاء تم التحاور فيه حول الوضع الاقتصادي العالمى والإقليمي واثار المتغيرات والأزمات العالمية والإقليمية واليات مجابهتها ودور الصندوق ومؤسسات التمويل الدولية في ذلك.

وتجري مصر مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لاستكمال صرف شرائح قرض الصندوق بقيمة 3 مليارات دولار.

وزر وفد من الحكومة المصرية مؤخرا صندوق النقد لاستكمال المفاوضات في صرف باقي شرائح قرض الصندوق، وزيادة قيمته الذي من المتوقع ان تصل إلى 6 مليار دولار.

وأكدت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، أن صندوق النقد الدولي سيظل شريكًا قويًا لمصر في هذه الأوقات الصعبة.