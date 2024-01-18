بث مباشر مشاهدة مباراة نيجيريا وكوت ديفوار يلا شوت في كأس أمم إفريقيا

بث مباشر مشاهدة مباراة نيجيريا وكوت ديفوار يلا شوت

مواجهة أفريقية مع Ivory Coast vs Nigeria اليوم، مشاهدة مباراة كوت ديفوار ونيجيريا بث مباشر يلا شوت في كأس أمم إفريقيا،المرحلة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 تقدم قمة مثيرة بين منتخبي كوت ديفوار ونيجيريا، وهي القمة الأولى في المجموعة الأولى. يتوقع أن يكون هذا اللقاء مثيرًا ومنافسًا بين الفريقين المرشحين للمنافسة على اللقب.

في الجولة الأولى، لم يقدم المنتخب النيجيري أداءً قويًا، حيث اكتفى بالتعادل مع غينيا الاستوائية. بالمقابل، حقق المنتخب الإيفواري فوزًا على غينيا بيساو، ولكن دون إقناع كبير.

يعتبر هذا اللقاء فرصة لقياس جاهزية الفريقين وتقييم إمكانياتهما في المنافسة على اللقب. المنتخب النيجيري يعد من بين المرشحين القويين للتتويج بالبطولة، خاصةً مع وجود عدد كبير من النجوم في صفوفه، بينما يسعى المنتخب الإيفواري إلى تحسين أدائه والظهور بشكل أفضل في هذا اللقاء.

بالنسبة للمشاهدين، يمكن متابعة هذه المباراة المثيرة عبر قنوات "BEIN SPORTS"، حيث تحمل هذه القنوات الحقوق الحصرية لنقل مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يتوقع أن يكون اللقاء مثيرًا ومشوقًا لعشاق كرة القدم في القارة الإفريقية وحول العالم.

متي موعد وتوقيت مباراة نيجيريا وكوت دايفور في كأس إفريقيا؟

يُقام اللقاء الرائج بين منتخبي كوت ديفوار ونيجيريا بث مباشر يلا شوت على أرضية ملعب "الحسن واتارا"، وذلك ضمن فعاليات الجولة الثانية من المجموعة الأولى في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023. يُعد هذا الاستاد مضيافًا لهذه المواجهة المثيرة التي تعد إحدى أبرز قمم المرحلة الثانية من البطولة.

مشاهدة مباراة نيجيريا وكوت ديفوار بث مباشر يلا شوت اليوم

تجري المواجهة المثيرة بين منتخبي كوت ديفوار ونيجيريا في تمام السابعة مساءً والثامنة بتوقيت مكة المكرمة اليوم الخميس، على أرض ملعب "الحسن واتارا". يأتي هذا اللقاء ضمن فعاليات الجولة الثانية من المجموعة الأولى في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.

القنوات الناقلة لمباراة نيجيريا وكوت ديفوار اليوم في كأس إفريقيا 2023

تشتد الحماسة وتتصاعد الترقبات مع انطلاق مباراة المنتخبين النيجيري والإيفواري في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، مشاهدة مباراة نيجيريا وكوت دايفوار بث مباشر يلا شوت، حيث تمتلك شبكة قنوات "BEIN SPORTS" الحقوق الحصرية لنقل هذا الحدث الرياضي الكبير. تتواصل البطولة من الـ 13 من يناير إلى الـ 11 من فبراير، وتجذب انتباه الجماهير ووسائل الإعلام حول العالم.

في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يمكن للجماهير العربية متابعة مباراة نيجيريا وكوت ديفوار في المجموعة الأولى على شبكة "BEIN SPORTS". تنطلق المباراة عند الساعة 20:00 بتوقيت السعودية والإمارات، والساعة 19:00 بتوقيت مصر. سيكون صوت المعلق محمد بركات هو الرفيق المثالي للمشاهدين خلال هذه التجربة الرياضية المثيرة.

هذا اللقاء الرياضي يعد فرصة هامة لعشاق كرة القدم لمتابعة أداء المنتخبين ورصد قوتهم وضعفهم في هذه المرحلة المبكرة من البطولة. تتسارع الأحداث وتتوارد التوقعات، وسيكون لشبكة "BEIN SPORTS" الدور الكبير في تقديم تغطية شاملة واحترافية لهذا الحدث الكروي الكبير.

تردد القنوات الناقلة لمباراة كوت ديفوار ونيجيريا اليوم:

تردد قنوات beIN Sports Max على نايل سات تردد قنوات beIN Sports Max على سهيل سات التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3 التردد: 11547

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة نيجيريا وكوت ديفوار أونلاين؟

توفر شبكة "بي إن سبورتس" خدمة إضافية لمشاهدة المباريات المباشرة عبر تطبيق "TOD" وهو تطبيق مدفوع، يوفر للمشاهد جميع مباريات كرة القدم التي تُبثّ عبر قنوات "بي إن سبورتس" بالإضافة إلى إنتاجات أخرى فنية وترفيهية.

التشكيل المتوقع لمنتخب كوت ديفوار أمام نيجيريا

حراسة المرمى: يحيى فوفانا.

خط الدفاع: ويلفريد سينجو- عثمان ديوماندي- إيفان نديكان- جيسلان كونان.

خط الوسط: فرانك كيسيه- إبراهيم سنجاريه- سيكو فوفانا.

خط الهجوم: جيريمي بوجا- جان فيليب كراسو- جوناثان بامبا.

التشكيل المتوفع لمنتخب نيجيريا أمام كوت ديفوار

حراسة المرمى: أوزوهو.

خط الدفاع: أولا أينا - سيمي أجايي - وليام إيكونج - أليكس إيوبي - زيدو سنوسي.

خط الوسط: الحسن يوسف - لوكمان - أونيكا - سيمون.

خط الهجوم: فيكتور أوسيمين.

مجموعات كأس أمم إفريقيا 2023

المجموعة الأولى المجموعة الثانية المجموعة الثالثة المجموعة الرابعة المجموعة الخامسة المجموعة السادسة كوت ديفوار مصر السنغال الجزائر تونس المغرب نيجيريا غانا الكاميرون بوركينا فاسو مالي الكونغو الديمقراطية غينيا الاستوائية الرأس الأخضر غينيا موريتانيا جنوب إفريقيا زامبيا غينيا بيساو موزمبيق جامبيا أنجولا ناميبيا تنزانيا

تاريخ مواجهات نيجيريا ضد كوت ديفوار قبل لقاء اليوم

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإفريقية نحو صدام قوي يجمع بين منتخبي نيجيريا وكوت ديفوار في إطار منافسات كأس الأمم الإفريقية 2023، وهو الصدام الذي يحمل تاريخًا حافلًا بالتنافس والإثارة. يبدو أن اللقاء القادم سيكون تحديًا حقيقيًا بين النسور النيجيرية وأفيال كوت ديفوار، حيث يتنافس كل فريق على تحقيق الفوز وتصدر المجموعة الأولى في هذه البطولة الكبيرة.

نظرة على الإحصائيات تكشف لنا أن المنتخبين قد خاضا مواجهاتٍ قويةً في السابق، حيث جرت 14 مواجهة بينهما، وانتهت 6 منها بالتعادل، في حين ابتسم الحظ لنيجيريا في 5 مباريات، وفازت كوت ديفوار في 3. بالنسبة للأهداف، فقد سجل لاعبو منتخب نيجيريا 20 هدفًا في مرمى كوت ديفوار، بينما أحرز الأفيال 13 هدفًا في مواجهاتهم السابقة.

الطموح يسكن قلوب لاعبي كوت ديفوار، الذين يسعون بكل قوة لتحقيق الفوز في هذه المواجهة للابتعاد في صدارة المجموعة الأولى. يعكس الأداء القوي للمنتخب في مباراته الافتتاحية حين فاز على غينيا بيساو بهدفين دون رد رغبتهم في المنافسة بقوة وتحقيق اللقب على أرضهم ووسط جماهيرهم.

في محاولة لتقديم أداء متميز وحصد أول بطاقة تأهل إلى دور الـ 16، يدخل منتخب كوت ديفوار المباراة بمعنويات عالية. يعول الفريق على جودة لاعبيه وروح الفريق القتالية لتحقيق الأهداف المسطرة أمام جماهيرهم الوفية.

يبدو أن البطولة ستشهد منافسة شديدة ومواجهات مثيرة، ويتوقع الجمهور الإفريقي مزيدًا من التشويق والأحداث المثيرة في اللقاء المرتقب بين كوت ديفوار ونيجيريا.