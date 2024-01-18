الآن بدون تقطيع بث مباشر مشاهدة مباراة كوت ديفوار ونيجيريا يلا شوت في كأس أمم إفريقيا 2023

بث مباشر مشاهدة مباراة كوت ديفوار ونيجيريا يلا شوت

تتابعون اليوم عبر موقع “الفجر” مباراة Ivory Coast vs Nigeria،بث مباشر مشاهدة مباراة كوت ديفوار ونيجيريا يلا شوت في كأس أمم إفريقيا 2023،ستتطلع ساحل العاج، مستضيفة كأس الأمم الأفريقية، إلى البناء على فوزها في اليوم الافتتاحي وحجز مكان في مراحل خروج المغلوب عندما تواجه نيجيريا على الملعب الأولمبي في إيبيبي يوم الخميس.

بعد التعادل 1-1 في الجولة الافتتاحية أمام غينيا الاستوائية، سيدخل النسور السوبر المباراة بحثًا عن التعافي من بدايتهم المخيبة للآمال وإعادة سعيهم نحو المجد القاري إلى المسار الصحيح.

بث مباشر مشاهدة مباراة كوت ديفوار ونيجيريا يلا شوت

افتتحت ساحل العاج النسخة 34 من كأس الأمم الأفريقية كما كانت تأمل بعد أن حققت فوزا مريحا 2-0 على غينيا بيساو يوم السبت الماضي.

أعطى رجل النصر سيكو فوفانا الفريق المضيف بداية رائعة للمباراة عندما سجل الهدف الأول في الدقيقة الأربع الأولى قبل أن يضع جان فيليب كراسو النتيجة دون أدنى شك في الدقيقة 58.

خاض رجال جان لويس جاسيت الآن سبع مباريات متتالية دون هزيمة في جميع المسابقات، بما في ذلك أربعة انتصارات منذ التعادل الودي 1-1 مع جنوب إفريقيا في أكتوبر.

هذه السلسلة الجيدة من النتائج شهدت أيضًا تحقيق الأفيال انتصارين في مباراتيها بتصفيات كأس العالم حيث سحقت سيشيل 9-0 يوم 17 نوفمبر قبل أن تفوز على غامبيا 2-0 في دار السلام.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة كوت ديفوار ضد نيجيريا اليوم في كأس الأمم الأفريقية؟

ومن المقرر أن تقام مباراة كوت ديفوار ضد نيجيريا في السابعة مساء اليوم الخميس وتذاع عبر قناة (beIN Sports HD 2 Max)، الرياضية.

بث مباشر مشاهدة مباراة كوت ديفوار ونيجيريا يلا شوت

وحذر جان لويس جاسكيه المدير الفني لكوت ديفوار من الاستهانة بالمنتخب النيجيري، موكدا أن نيجيريا سيسعى بكل قوته لتحقيق نتيجة إيجابية، مطالب اللاعبين بعدم التراخي في المباراة أو فقدان التركيز خاصة أن المنتخب النيجيري يمتلك مهاجمين يتميزون بالسرعة ولديهم جودة كبيرة، كما طالبهم بضرورة عدم ترك أي مساحات لمهاجمي المنتخب النيجيري.

تردد قنوات beIN Sports Max على نايل سات تردد قنوات beIN Sports Max على سهيل سات التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3 التردد: 11547

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

ترتيب المجموعة الأولى قبل صدام كوت ديفوار ونيجيريا

وجاء ترتيب المجموعة الأولى على النحو التالي

كوت ديفوار 3 نقاط. نيجريا نقطة. غينيا الاستوائية نقطة. غينيا بيساو نقطة.

بث مباشر مشاهدة مباراة كوت ديفوار ونيجيريا يلا شوت

أطلقت ساحل العاج بكل قوتها وبدعم من جماهيرها، الآن على وشك تحقيق انتصارين متتاليين في أول مباراتين لها في نهائيات كأس الأمم الأفريقية للمرة الأولى منذ 2013، عندما تغلبت على توغو وتونس قبل أن تلعب في الدور الأول. التعادل 2-2 مع الجزائر.

وبالمناسبة، فازت نيجيريا باللقب في عام 2013، عندما احتلت المركز الثاني في المجموعة الثالثة قبل أن تصل إلى النهائي، حيث حققت فوزًا صعبًا 1-0 على بوركينا فاسو على ملعب فيرست ناشيونال بنك.

ويدخل سوبر إيجلز مباراة الخميس تحت ضغط أكبر حيث حُرموا من بداية مظفرة في البطولة القارية بعد تعادلهم 1-1 مع غينيا الاستوائية يوم السبت الماضي.

واستعاد فيكتور أوسيمين التعادل بعد أقل من دقيقتين من تسجيل إيبان سلفادور على عكس سير اللعب ليضع فريق نزالانج ناسيونال في المقدمة لكن النسور السوبر أخطأوا في تقديم عرض مهدر أمام المرمى حيث فشلوا في تسجيل أي من أهدافهم العديدة. قطع الفرص.

كان هذا هو الأحدث في قائمة النتائج المخيبة للقلق تحت قيادة المدرب البرتغالي خوسيه بيسيرو، حيث خاضت نيجيريا الآن أربع مباريات متتالية دون فوز في جميع المسابقات، حيث خسرت مرة واحدة وحصلت على ثلاثة تعادلات منذ المباراة الودية 3-2 في أكتوبر. الفوز على موزمبيق.

فشل بطل إفريقيا ثلاث مرات في تحقيق الفوز في مباراتيه في تصفيات كأس العالم في نوفمبر الماضي، إذ تقاسمت ليسوتو وزيمبابوي نصيبهما من الغنائم، اللتين تحتلان حاليًا المركزين 148 و124 في تصنيف FIFA العالمي على التوالي.

تشكيل منتخب نيجيريا المتوقع ضد كوت ديفوار في كأس أمم إفريقيا اليوم

وجاء تشكيل منتخب نيجيريا المتوقع على النحو التالي

حراسة المرمى: أوزوهو. الدفاع: أولا أينا - سيمي أجايي - وليام إيكونج - أليكس إيوبي - زيدو سنوسي. الوسط: الحسن يوسف - لوكمان - أونيكا - سيمون. الهجوم: فيكتور أوسيمين.

تشكيل منتخب كوت ديفوار المتوقع ضد نيجيريا في كأس أمم إفريقيا اليوم

وجاء تشكيل منتخب كوت ديفوار المتوقع على النحو التالي

حراسة المرمى: يحيى فوفانا خط الدفاع: ويلفريد سينجو - عثمان ديوماندي - إيفان نديكان - جيسلان كونان. خط الوسط: فرانك كيسيه - إبراهيم سنجاريه - سيكو فوفانا. خط الهجوم: جيريمي بوجا - جان فيليب كراسو - جوناثان بامبا.

بينما تحتاج نيجيريا إلى النقاط الثلاث لتجنب خطر الخروج من دور المجموعات لأول مرة منذ عام 1982، إلا أنها يجب أن تكون في أفضل حالاتها يوم الأربعاء حيث لم يخسر أصحاب الأرض في 37 من آخر 38 مباراة في دور المجموعات وهم حاليًا في المركز الثاني. خاض 17 مباراة متتالية دون هزيمة في دور المجموعات منذ عام 2012.

سيستمد الفريق الثقيل من غرب إفريقيا الإلهام من مواجهته الأخيرة في كأس الأمم الأفريقية مع ساحل العاج عندما فاز 2-1 على الأفيال في ربع النهائي عام 2013 في طريقه لانتزاع اللقب في جنوب إفريقيا.

أعلن البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني لمنتخب نيجيريا، التشكيل الذي سيخوض مواجهة كوت ديفوار مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

ويستضيف منتخب كوت ديفوار نظيره نيجيريا على ملعب إبيمبي الأولمبي، في السابعة من مساء اليوم الخميس، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة أمم إفريقيا.

وجاء تشكيل نيجيريا لمواجهة اليوم كما يلي :

ستانلي نوابيلي في حراسة المرمى

الدفاع: أولا أينا - سيمي اجاي - وليام تروست - زيدو سانوسي

خط الوسط: فرانك أونيكا - كالفن باسي - أليكس إووبي

الهجوم: أديمولا لوكمان - تشوكويزي - فيكتور أوسيمين.