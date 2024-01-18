بث مباشر مشاهدة مباراة فلسطين والامارات يلا شوت في كأس آسيا

بث مباشر مشاهدة مباراة فلسطين والامارات يلا شوت

جولة آسيوية بين Palestine vs UAE اليوم، مشاهدة مباراة فلسطين والامارات بث مباشر يلا شوت اليوم في كأس آسيا، وتتجه أنظار عشاق كرة القدم نحو استاد الجنوب، الذي سيكون شاهدًا على اللقاء الحماسي والمثير بين منتخبي فلسطين والإمارات، في إطار منافسات الجولة الثانية من مجموعات كأس آسيا 2024. يعد هذا الديربي العربي لقاءً هامًا يجمع بين منتخبين يسعيان لتحقيق الانتصار وتحقيق النقاط الثلاث لتعزيز موقعهم في المجموعة.

منتخب فلسطين واجه تحديًا صعبًا في مباراته الأولى أمام إيران، حيث انتهت المباراة بفوز الأخير برباعية مقابل هدف وحيد. على الرغم من هذه الخسارة، إلا أن منتخب فلسطين يحمل روح الإصرار والقتال، ويبحث عن إحراز نتيجة إيجابية في الديربي القادم للبقاء في سباق التأهل.

أما منتخب الإمارات، فقد بدأ مشواره في البطولة بقوة، حيث حقق الفوز في مباراته الأولى على حساب منتخب هونغ كونغ. يتميز الفريق الإماراتي بتاريخه الكبير في عالم كرة القدم الآسيوية والعربية، ويسعى لتحقيق نتائج إيجابية للتأهل إلى المراحل الأخيرة من البطولة.

على الرغم من الفارق في المستوى الفني بين الفريقين، يعتبر منتخب فلسطين أنفسهم قادرين على خوض تحديات كبيرة وتحقيق الإنجازات، خاصة في ظل رغبتهم في إحراز أول انتصار لهم في البطولة. يعكس هذا اللقاء الديناميات القوية والمشاعر الكبيرة التي تحملها مثل هذه المباريات الرياضية، حيث يلتقي الفريقان لتحقيق الانتصار وتحقيق التأهل.

بالنظر إلى الأوضاع الحالية، تُعتبر مباراة الإمارات وفلسطين فرصة حاسمة لفلسطين، حيث يسعون للعبور إلى المراحل القادمة في حال تحقيقهم للانتصار. يترقب عشاق الكرة العربية والآسيوية هذا الصراع الرياضي المشوق والذي سيضفي المزيد من التشويق والحماس على كأس آسيا 2024.

متي موعد وتوقيت مباراة فلسطين والإمارات في كأس آسيا 2024؟

منتظرين بشوق، يترقب عشاق كرة القدم الموعد المنتظر للقاء النار بين منتخبي فلسطين والإمارات في الجولة الثانية من مجموعات كأس آسيا 2024. ستقام المواجهة المثيرة على أرض ملعب الجنوب، حيث ستنطلق صافرة البداية في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت فلسطين، والثامنة والنصف بتوقيت السعودية وقطر، والتاسعة والنصف بتوقيت الإمارات.

مشاهدة مباراة فلسطين والإمارات بث مباشر يلا شوت

سيشهد اللقاء مواجهة محتدمة بين الفريقين، حيث يسعى منتخب فلسطين إلى تحقيق نتيجة إيجابية بعد خسارته في المباراة الأولى أمام إيران بنتيجة 4-1. بينما يحمل منتخب الإمارات الطموح والإصرار بعد فوزه في مباراته الأولى أمام هونغ كونغ.

القنوات الناقلة لمباراة فلسطين والإمارات في كأس آسيا 2024

إذا كنت من محبي متابعة كأس آسيا 2024 وتتساءل عن القنوات التي ستقوم بنقل مباراة فلسطين والإمارات، فإليك المعلومات المهمة. حصلت العديد من القنوات العربية على حقوق بث هذه البطولة الرياضية المثيرة، وتعتمد القناة التي يمكنك مشاهدة المباراة عليها على المكان الذي تقيم فيه.

إذا كنت تقيم في الداخل الحر من النهر إلى البحر، فيمكنك متابعة المباراة عبر قناة بي إن سبورت التي حصلت على حقوق بث كأس آسيا في جميع أنحاء الوطن العربي من المحيط للخليج.

أما إذا كنت في المملكة العربية السعودية، فسيكون بإمكانك متابعة اللقاء على قناة SSC1 HD، بينما في الإمارات يمكنك مشاهدتها عبر أبو ظبي الرياضية آسيا. أما في العراق، فستكون القناة الناقلة هي الرابعة.

تردد القنوات الناقلة لمباراة فلسطين والإمارات في كأس آسيا 2024

القناة القمر التردد الترميز التصحيح SSC 1 HD عرب سات 12380 أفقي 27500 3/4 beIN Asian Cup نايل سات 12188 أفقي 27500 3/4 سهيل سات 10810 أفقي 27500 3/4 الرابعة العراقية نايل سات 10892 أفقي 27500 3/4

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة فلسطين والإمارات في كأس آسيا 2024؟

بحصول قناة بي إن سبورت على حقوق كأس آسيا 2024، فيمكنك متابعة البث المباشر لمباراة فلسطين والإمارات من خلال تطبيق TOD وخدمة beIN Connect.

ومن داخل المملكة العربية السعودية، لا توجد إلا طريقة واحدة لمشاهدة جميع فعاليات البطولة الآسيوية، وهي الاشتراك في الباقة الرياضية شاهد VIP، والمتاحة عليها جميع قنوات SSC، كما يمكنك متابعة المباراة من الإمارات عبر تطبيق STARZPLAY.

قائمة منتخب فلسطين في أمم آسيا

رامي حمادة، ونعيم أبو عكر، وبراء خروب، وعمرو قدورة، ومصعب البطاط، وموسى فيراوي، ومحمد خليل، وسامر الجندي، وكاميلو سالدانا (وُلد في تشيلي ويحمل الجنسية الفلسطينية)، وميشيل ميلاد، ومحمد صالح، وياسر حمد، والمهدي عيسى، وعميد محاجنة، وعطاء جابر، وعدي خروب، ومحمد باسم، وأسامر الزبيدي، وتامر صيام، ومحمود أبو وردة، وإسلام البطران، وعلاء الدين حسن، ومحمود وادي، وشهاب القنبر، وزيد القنبر، وعدي الدباغ.

قائمة منتخب الإمارات في أمم آسيا

خالد عيسى، علي خصيف، خالد توحيد، خالد الهاشمي، خليفة الحمادي، محمد العطاس، أحمد جميل، خالد الظنحاني، زايد سلطان، عبدالرحمن صالح، عبدالله إدريس، بدر ناصر، علي سالمين، يحيي نادر، محمد عباس، ماجد راشد، عبدالله رمضان، طحنون الزعابي، عبدالله حمد، يحيى الغساني، حارب عبدالله، فابيو ليما، علي صالح، سلطان عادل، علي مبخوت وكايو كانيدو (برازيلي إماراتي).

مواجهة عربية مثيرة تجمع فلسطين ضد الإمارات

تأتي الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة في كأس آسيا 2024 بفرصة ثمينة للمنتخبين الإماراتي والفلسطيني لتحقيق الانتصار وتعزيز فرص التأهل إلى الدور الثاني من البطولة. يواجه المنتخب الإماراتي الذي انطلق بقوة بالفوز على هونغ كونغ تحديًا جديدًا أمام المنتخب الفلسطيني الذي يسعى لاستعادة توازنه بعد الهزيمة أمام إيران.

الفوز في هذه المباراة يحمل أهمية كبيرة لكلا المنتخبين، حيث يسعى المنتخب الفلسطيني إلى تحقيق أول انتصار في البطولة بعد الخسارة الأولى، وذلك لتحسين فرصه في التأهل، خاصةً مع وجود فرصة اللحاق بالمنافسة في الجولة الأخيرة. من جهة أخرى، يتطلع المنتخب الإماراتي إلى تحقيق الفوز لتأمين التأهل المبكر إلى الدور المقبل والمنافسة على صدارة المجموعة في الجولة الأخيرة.

وحقق منتخب الإمارات انتصارًا ثمينًا على نظيره هونج كونج في لقاء الجولة الأولى لدور المجموعات من بطولة كأس آسيا المقامة في دوة قطر، والتي حسمها الأبيض بثلاثية مقابل هدف وحيد.

ويتواجد منتخب الإمارات حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط خلف فريق إيران المتصدر بنفس العدد من الأهداف بفارق النقاط.

مباراة فلسطين ضد الإمارات والتي تقام على أرض استاد الجنوب في الوكرة بقطر يتوقع أن تكون حافلة بالمتعة والإثارة في ظل رغبة كلا الفريقين في تحقيق الفوز من أجل حسم تأهله للدور الثاني في البطولة القارية.