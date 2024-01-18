عبير بيرو تكتب: اللباقة والإتيكيت مع الزوج المتعصب كرويا مدمن الماتشات.. مشاهدة كأس أمم إفريقيا؟

تختلف طبيعة وهوايات وميول المرأة عن طبيعة الرجل.. فأغلب النساء تحب وتهتم بالتسوق ومتابعة أحدث صيحات الموضة أو وصفات الطبخ وغيرها من الهوايات أما الرجال فغالبًا تنحصر هواياتهم إما فى الذهاب إلى الجيم أو مشاهدة مباريات كرة القدم وهذا الأمر قد يجعل الزوجة لا تستطيع التعامل مع زوجها أثناء مشاهدة المباريات وبخاصة إن كان متعصبا لفريقه.

ولهذا ومع بدايات كأس الأمم الإفريقية وانشغال كل الرجال به والحديث مع بعضهم البعض عنه... نفصح عن أهم الأسرار للتعامل مع الزوج المتعصب كرويا عاشق الماتشات.. ونصائح ستفيد كل الزوجات اللاتي قد تشعر بأجواء ثقيلة متعبة وكلها قلق وتوتر أثناء فترات مشاهدة المباريات للأزواج بالمنزل.

يجب على كل زوجة أن تحترم هواية زوجها ورغبته فى مشاهدة مباريات كرة القدم فكل طرف له هوايات وميول تختلف عن الطرف الآخر كما أن اعتراضك على هوايات زوجك... أمر يؤدى إلى وجود مشاكل وخلافات بينكم.

مباريات كرة القدم لا تتجاوز الساعة ونصف لذا يمكنك أثناء إذاعة المباريات وانشغال زوجك بها.. وإن كان من طبيعته العصبية والتوتر والقلق الزائد أثناء المشاهدة..فعليك أن تقومى بإنجاز بعض المهام المنزلية أو ممارسة هواياتك المفضلة أو زيارة واحدة من صديقاتك من الجيران أو أحد أفراد أسرتك حتى تشغلى وقتك وتتجنبى بذلك بقدر الإمكان التعامل مع زوجك أثناء فترات المباريات وأيضا تجنب حدوث مشاكل معه.

عليكى أن تتحلى بالصبر بقدر الإمكان فالمتعصب للكرة كالمدمن يحتاج إلى بعض الصبر والتحمل حتى تستطيعى أن تتعاملى معه بذكاء وهدوء رغم غضبه وثورته خاصةً أثناء فترات مشاهدة المباريات.

استغلى فترات الاستراحة أثناء مشاهدة المبارايات معه..فى فتح مواضيع شيقة يحبها وتجاذب أطراف الحديث الممتعة مع وجود خفة الدم..لذا اكتمى صوت التلفاز وركزى فى حديثه وحاولى التركيز في تلك الفترات على التعامل بود وعطف واستخدام كلمات رومانسية فبالتأكيد هذه الأجواء اللطيفة تحد من أجواء التوتر والقلق وضيقك النفسى وتعمل على خلق وقت لطيف وتقضين مع زوجك سهرة رومانسية.

من الإتيكيت والذوق.. أن نتجنب كل زوجة السخرية والاستهزاء من الفربق الذى يشجعه زوجها خاصةً إذا خسر المباراة... لأن زوجك فى هذا الوقت سيكون منفعل واستهزاءك بالطبع سيؤدي إلى مشاكل وعواقب كبيرة.

روح النقاش.. حاولى أن تخلقى مساحة للحوار والمناقشة فى اللعبة وقواعدها والمكسب والخسارة وتحدثى إليه بشكل علمى منطقى..دون تحيز لفريق بعينه بحيث يفهم أنها مجرد رياضة للمتعة فقط.

تحدثى معه بهدوء وشياكة عن الخلافات الكثيرة التي تحدث بين المشجعين وكيف ترين أنها أمور تافهة تنم عن جهل..و أن المشجع الحقيقى عليه أن يفهم أنها مجرد لعبة بها فائز وخاسر..وعلى كل منهما تقبل وضعه.

لاترفضى مشاهدة زوجك لمباريات كرة القدم ولكن قومى بتقسيم وقت مشاهدة التلفزيون بينك وبينه واتفقى معه على أنك سوف تشاهدين المسلسلات والبرامج المفضلة الخاصة بك بعد انتهاء وقت المباراة.

في أوقات مشاهدة المباريات حاولى أن تجعلى جو المنزل هاديء وفرى له كل وسائل وأجواء الراحة التي يريدها للاستماع بالمباراة وسيكون أفضل شىء تجهيز مكان نظيف مخصص لزوجك بعيدا عن أطفالك لتهيئة الجو المناسب له لمتابعة مباريات كأس الأمم الإفريقية..ليكون مناسبا ومريحا له وللتركيز أثناء المشاهدة والاستماع بالأجواء.... وذلك حتى لا يفعل كما يفعل كثير من الأزواج ويترك المنزل ويذهب إلى المقهى.

وقد تجهل أغلب الزوجات أسرار كرة القدم ولهذا فيجب عليها أثناء مشاهدتها مع زوجها مباريات كأس الأمم الإفريقية تجنب سؤاله بكثرة حول مايجري فى المباراة وعن تفاصيلها ويفصل لها الجلوس فى غرفة بعيدة عنه ومشاهدة التلفاز أو التحدث مع صديقاتها أو متابعة الأخبار على الموبايل....تحسبا لأنه قد ينفعل أو يفقد أعصابه وأنت بجواره.... إلا إذا هو طلب منك أن تشاهدى معه المباراة فبالطبع من الضرورى مشاركته ذلك.

اشترى له النوع المفضل من المقرمشات والتسالى والحلويات الخفيفة أو المسكرات والفشار والبيتزا لتناولها أثناء المشاهدة... فبالتأكيد تناول التسالى يقلل الشعور بالتوتر والعصبية.. وسيكون من اللذيذ أيضا إعداد له من حين لآخر مشروباته الساخنة التى يفضلها.....وبذلك ستجذبيه لمشاهدة المباريات معك والجلوس في المنزل للاستمتاع معك بتلك الأجواء اللطيفة المميزة.. وضمان عدم حرصه على الذهاب إلى الكافيهات والمقاهى لمتابعة المباريات.

ولا بد من ضرورة عدم افتعال المشاكل معه خلال مشاهدته للمباراة وخاصة سؤاله...(أنا اهم ولا الماتش ؟!!!) والذى سيصيبه بالتشتيت وسيعجز عن إرضائك بسبب اهتمامه بالمباراة...

إن كان زوجك من النوع الذي يحب ويحرص على مشاهدة المباريات مع مجموعة من الأشخاص وليس بمفرده..فمن الممكن دعوة بعض أقاربكم أو اصدقائكم المفضلين والمقربين...على العشاء ومشاهدة الماتش معا وخلق أجواء احتفالية لطيفة بالمنزل.. بالتأكيد هذا سيحد من عصبيته ويحد من أجواء التوتر والقلق بالمنزل..

من الأفضل لكل زوجة وهى تعد المشروبات لزوجها أثناء مشاهدة المباريات.. الابتعاد بقدر الإمكان عن التى تحتوى على الكافيين والمنبهات واستبدالها بمشروبات تهدىء من أعصابه مثل الكاكاو أو اليانسون أو الكركديه وعصير الليمون والبرتقال إلخ.

من الذكاء واللياقة عدم توجيه للزوج الأسئلة أو طلب اشياء منه للمنزل أو للأولاد أثناء متابعته للماتش فمن الضروري عدم مقاطعة تركيزه خلال المباراة أو تشتيت انتباهه إلا إذا كان الأمر ضرورى ومهم جدا ويتطلب تدخله.