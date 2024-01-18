مشاهدة مباراة مصر HD.. بث مباشر الفراعنة تواجه غانا في مباراة مصيرية اليوم - مشاهدة يلا شوت

يخوض منتخب مصر مواجهة نارية ضد نظيره الغاني اليوم وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية في بطولة كأس أمم إفريقيا المقامة حاليا في كوت ديفوار وتنطلق مباراة مصر وغانا في تمام الساعة العاشرة اليوم الخميس 18 يناير 2024 وترتفع محركات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية من عدد كبير من جماهير وعشاق الساحرة المستديرة في الوطن العربي والقارة الإفريقية، عن مواجهة مصر وغانا بكأس أمم إفريقيا 2024.

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مباراة مصر وغانا في كأس أمم إفريقيا

تأتي مباراة مصر وغانا ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية في بطولة كأس أمم إفريقيا المقامة حاليا في كوت ديفوار.

بدأ منتخب مصر مشواره في نهائيات النسخة الـ34 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بتعادل مخيب أمام موزمبيق (2-2) يوم الأحد الماضي، في المباراة الافتتاحية للمجموعة الثانية.

بينما تعرض منتخب غانا لهزيمة مفاجئة أمام منتخب الرأس الأخضر (1-2) يوم الأحد الماضي أيضا.

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موعد مباراة مصر وغانا في كأس أمم إفريقيا

تنطلق مباراة مصر وغانا اليوم الخميس 21 يناير 2024 في تمام الساعة العاشرة وذلك على ملعب " فيليكس هوفويت بوانيي - Stade Felix Houphouet-Boigny" بمدينة أبيدجان الإيفوارية.

حكم مباراة مصر وغانا

سيدير حكم الساحة الدولي الغابوني، بيير أتشو، مباراة منتخب مصر ونظيره الغاني.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وغانا في كأس أمم إفريقيا

تملك مجموعة قنوات bein sports الحقوق الحصرية لبطولة كأس أمم إفريقيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتذاع مباراة مصر وغانا عبر beIN Sports HD 1 Max

beIN Sports HD 3 Max.

تردد قنوات beIN Sports Max على نايل سات

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

تردد قنوات beIN Sports Max على سهيل سات

التردد: 11547

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3.

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تشكيل منتخب مصر المتوقع اليوم

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أحمد فتوح - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمد هاني

الوسط: حمدي فتحي - مروان عطية - إمام عاشور

الهجوم: عمر مرموش أو (تريزجيه ) - مصطفى محمد - محمد صلاح.