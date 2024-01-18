بث مباشر مشاهدة مباراة مصر وغانا يلا شوت اليوم في كأس الأمم الأفريقية

بث مباشر مشاهدة مباراة مصر وغانا يلا شوت

مواجهة إفريقية بين Egypt - Ghana اليوم، مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر يلا شوت في كأس أمم إفريقيا، تتأهب الفرقة القومية المصرية لاستعراض قوتها في المواجهة المرتقبة أمام منتخب غانا في الجولة الثانية من بطولة كأس أمم إفريقيا 2024، وميدان المعركة سيكون ملعب فيلكس هوفويه في مدينة أبيدجان بكوت ديفوار.

بعد نتيجة مباراة الافتتاح التي خيبت الآمال أمام منتخب موزمبيق، حيث انتهت بتعادل مثير بنتيجة هدفين لكل فريق، واجه منتخبنا الوطني انتقادات حادة من قبل الجماهير المصرية. وعليه، يتعين على الجهاز الفني واللاعبين تحمل مسؤولية كبيرة لتحسين الأداء في المواجهة القادمة.

في حال تحقيق الفوز على غانا، ستحقق مصر الصدارة المؤقتة في المجموعة، بانتظار نتيجة مباراة الرأس الأخضر وموزمبيق. بينما ستجد غانا نفسها في موقف صعب بعد الهزيمة بنتيجة هدفين مقابل هدف أمام الرأس الأخضر في الجولة الأولى، وستكون في المرتبة الأخيرة في المجموعة.

متى موعد وتوقيت مباراة مصر وغانا في كأس أمم إفريقيا 2023؟

اقتربت لحظة المتعة والتشويق مع اقتراب موعد مشاهدة مباراة منتخب مصر وغانا بث مباشر يلا شوت لكرة القدم أمام منتخب غانا في إطار الجولة الثانية من بطولة كأس أمم إفريقيا 2024. ستكون المواجهة المرتقبة مساء الغد على أرض ملعب "فليكس هوفويه بويني" في كوت ديفوار، الذي يعتبر البلد المستضيف لهذه البطولة المميزة.

مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر يلا شوت

وتنطلق صافرة مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر في كأس أمم إفريقيا 2023 هو الساعة 22:00 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 23:00 مساءً بتوقيت السعودية، والساعة 00:00 صباحًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان. أما في تونس والمغرب والجزائر، فسيكون الموعد في الساعة 21:00 مساءً.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد غانا اليوم في كأس الأمم الأفريقية 2023

باشتياق مشترك وحماس متزايد، نترقب معًا بث مباشر لمباراة المنتخب المصري ومنتخب غانا اليوم، وذلك عبر قنوات بي إن سبورت القطرية المتخصصة. هذه القنوات تُعد الوجهة الحصرية لعشاق كرة القدم الراغبين في متابعة أحداث نسخة عام 2023 من كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها دولة ساحل العاج.

بي إن سبورت تتمتع بمكانة رفيعة كشبكة رسمية لنقل جميع مباريات البطولة، وذلك للمشتركين في خدماتها المشفرة داخل بلاد الشرق الأوسط وشمال القارة الأفريقية. ومع تركيزنا على قناة BeIN Sports MAX 1، ستكون الفرصة متاحة للمشجعين للاستمتاع بكل لحظة من مباراة المنتخب المصري أمام منتخب غانا، حيث تعد هذه الفعالية الرياضية فرصة للتواصل والترفيه في آن واحد.

تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر وغانا اليوم:

تردد قنوات beIN Sports Max على نايل سات تردد قنوات beIN Sports Max على سهيل سات التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3 التردد: 11547

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وغانا اليوم في أمم إفريقيا 2023

يشير اليوم إلى فرصة مميزة لعشاق كرة القدم، حيث يمكن متابعة بث مباشر لمباراة منتخب مصر وغانا في كأس الأمم الإفريقية 2023 عبر العديد من القنوات المفتوحة على منصة يوتيوب. من بين هذه القنوات الرائعة التي ستقوم بنقل الحدث الرياضي، يمكن الاستمتاع بالمباراة على قناة Canal 11 HD، وقناة Sport TV، وقناة 5Live HD، وقناة 5Sport HD، وقناة Max Sport.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وغانا اليوم:

Canal 11 HD Sport TV 5Live HD 5Sport hd Max sport القمر: للهسباسات

التردد: 12437

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: ¾ القمر: Hispasat 30W التردد: 12207 الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز:27500

تصحيح الخطأ: 3/4 القمر: Amos 4W التردد: 11103 الاستقطاب: عمودي معدل الترميز: 30000 تصحيح الخطأ: 3/4 القمر: Amos 4W

التردد: 10840 الاستقطاب: عمودي معدل الترميز: 30000 تصحيح الخطأ: 3/4 القمر: Amos 4W

التردد: 10969

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 30000

تصحيح الخطأ: ¾

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة مصر وغانا اليوم عبر الإنترنت؟

وستذاع مجريات بث مباشر مباراة مصر وغانا تويتر في كأس إفريقيا بشكل مجاني عبر المنصات التالية، وهو تطبيق "تود" أو خدمة "بي إن كونكت".

5 معلومات عن الجابوني إتشو حكم مباراة مصر وغانا بأمم إفريقيا

1- ولد أتشو في العاشر من شهر أكتوبر لعام 1990 في العاصمة الجابونية لبيرفيل.



2- إدارة مباراة كأس السوبر الأفريقي الذي جمع المارد الأحمر واتحاد العاصمة الجزائري بالسعودية.



3- كان حكما رابعا في مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا للنسخة الماضية، بين النادي الأهلي والوداد المغربي.



4- أدار ابن الجابون مباراتين لفريق بيراميدز في بطولة الكونفيدرالية، وحقق خلالهما الفريق السماوي الفوز في واحدة وخسارة بالأخرى.



5- أدار إتشو مباراة منتخب مصر ضد مالاوي في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية وفاز الفراعنة بهدفين دون رد.

ترتيب مجموعة مصر في كأس أمم إفريقيا

1- الرأس الأخضر 3 نقاط

2- مصر نقطة واحدة

3- موزمبيق نقطة واحدة

4- غانا دون نقاط

تشكيلة مباراة مصر وغانا اليوم في كأس الأمم الأفريقية

أولًا: تشكيل منتخب مصر

حارس المرمى: محمد الشناوي

رباعي الدفاع: أحمد فتوح - محمد عبد المنعم - أحمد حجازي - عمر كمال

ثلاثي الوسط: حمدي فتحي - مروان عطية - أحمد سيد زيزو

مثلث الهجوم: عمر مرموش - مصطفى محمد - محمد صلاح

ثانيًا: تشكيل منتخب غانا

حارس المرمى: ريتشارد أوفوري

خط الدفاع: غيديون مينساه - محمد ساليسو - ألكساندر دجيكو - دينيس أودوي

خط الوسط الدفاعي: إدريسو بابا - ماجد أشيميرو

خط الوسط الهجومي: جوردان آيو - أندريه آيو - جوزيف بينتسيل

قلب الهجوم: إنياكي ويليامس

مواجهة مرتقبة بين مصر وغانا في كأس أمم إفريقيا

المنتخب المصري يتطلع بشغف وتحفيز لتحقيق الانتصار في المواجهة القادمة أمام منتخب غانا، حيث يدرك اللاعبون والجهاز الفني أهمية تحقيق النقاط الثلاث لتفادي الوقوع في موقف صعب أمام منتخب الرأس الأخضر في المباراة الأخيرة. فبعد التعادل في المباراة الأولى والهزيمة في الثانية، يجد المنتخب نفسه أمام ضغط الحاجة إلى الفوز للتأهل وتجنب المواجهة بخيار "الفوز أو الوداع".

تأتي هذه المباراة في سياق منافسات المجموعة الثانية التي شهدت مفاجآت غير متوقعة، مما قد يؤدي إلى خروج أحد المنتخبين لاحقًا من دور المجموعات. يتسارع الزمن، وتشهد الأوراق في المجموعة تبديلات وتحولات، مما يجعل المباراة القادمة حاسمة لمصير المنتخبين.

المدرب البرتغالي روي فيتوريا يسعى جاهدًا لإعادة منتخب مصر إلى قمة التتويج بعد غياب دام 13 عامًا، وهو على أتم الاستعداد لتحفيز لاعبيه لتحقيق الأداء الأمثل والفوز في البطولة القارية. إن إضافة النجمة الثامنة إلى "دولاب" بطولات الفراعنة ستكون إنجازًا كبيرًا وتعزيزًا للتاريخ الكروي للمنتخب المصري.

يطمح روي فيتوريا في أن يكون المدرب السادس في تاريخ المنتخب المصري الذي يحقق اللقب في بطولة كأس أمم إفريقيا. سابقًا، نجح خمسة مدربين في هذا الإنجاز، ومن بينهم حسن شحاتة الذي قاد المنتخب لتحقيق اللقب في ثلاث بطولات متتالية في السنوات 2006 و2008 و2010.

التحضيرات والتكتيكات تأخذ مسارًا حيويًا في الفترة الحالية، حيث يتطلع الفراعنة إلى تحقيق الانتصار والتأهل للدور التالي. يشدد فيتوريا على أهمية الانتصار بأي شكل من الأشكال لتفادي الظروف القاسية والتحضير للمرحلة المقبلة في البطولة.

التاريخ والإنجازات تعطي المنتخب المصري دافعًا قويًا، ويتحلى اللاعبون بروح المنافسة والتفاؤل لكسر النحس وتحقيق اللقب الغائب منذ فترة طويلة. المشجعون ينتظرون بفارغ الصبر لمتابعة أداء فريقهم المحبوب ورؤية العلم المصري يرتفع عاليًا في سماء الكرة الأفريقية.