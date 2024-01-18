الآن (2-2) أهداف مباراة مصر وغانا في كأس الأمم الأفريقية

بث مباشر مشاهدة مباراة مصر وغانا يلا شوت

منافسة إفريقية بين Egypt - Ghana اليوم، مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر يلا شوت في كأس أمم إفريقيا، يدخل منتخب مصر بقيادة المدرب البرتغالي الخبير روي فيتوريا، مباراته اليوم أمام غانا بطموح وطاقم قوي من اللاعبين، ومن أبرزهم النجم العالمي محمد صلاح، بهدف الفوز على "البلاك ستارز" وحصد النقاط الثلاث. يأتي هذا بعد تعادل صعب في المباراة الأولى أمام موزمبيق بنتيجة 2-2.

أهداف مصر وغانا

افتتح أهداف المباراة محمد قدوس في الدقيقة 45، من تسديدة قوية على يمين محمد الشناوي.

وفي الدقيقة 69 أحرز عمر مرموش هدف التعادل للفرعنة.

وفي الدقيقة 71 أحرز محمد قدوس العدف الثاني لغانا في مرمى الشناوي.

وفي الدقيقة 75 أحرز مصطفى محمد الهدف الثاني لـ الفراعنة بعد تمريرة رائعة من تريزيجيه.

مصر تتعادل أمام غانا في دقائق قليلة

تمكن منتخب مصر من إحراز هدف التعادل في شباك منتخب غانا ليتعادل مع الاسود في المباراة التي تجمع بينهم حاليا ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات كأس الأمم الافريقية ، وثم يرد منتخب غانا بهدف في نفس الدقيقة ليتقدم الاسود بهدف اخر في شباك الفراعنة .

تقع منتخبات مصر وغانا في المجموعة الثانية القوية، التي تضم أيضًا منتخبات الرأس الأخضر وموزمبيق. يتطلع الفريقان إلى الفوز اليوم لتعويض نقاط الضياع في الجولة الأولى.

غانا خسرت في المباراة الأولى أمام الرأس الأخضر بنتيجة 2-1، وبالتالي، تعتبر مباراة اليوم أمام منتخب مصر فرصة حاسمة للتأهل والبقاء في المنافسة على لقب كأس الأمم الإفريقية.

من المتوقع أن يكون محمد صلاح، الذي يعد أحد أبرز اللاعبين في العالم، عنصرًا رئيسيًا في خطط منتخب مصر لتحقيق الفوز. يأمل الفريق في تحقيق أداء قوي واستغلال قوة الجماهيرة المصرية في دعمهم لتحقيق الفوز الذي يضعهم في موقع قوة في المجموعة.

بهذا السياق، يتعين على منتخبي مصر وغانا النجاح في هذه المواجهة لتحقيق طموحاتهم في البطولة والمحافظة على آمال التأهل إلى المراحل القادمة.

متي موعد مباراة مصر وغانا في كأس أمم إفريقيا؟

تستعد مصر وغانا للمواجهة في الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، وستقام المباراة على أرض ملعب فيلكس أوفوي بوانيي في مدينة أبيدجان بكوت ديفوار، البلد المضيف للبطولة. يعد هذا اللقاء حاسمًا للمنتخبين، حيث يسعى كل منهما لتحقيق الانتصار وحصد النقاط الثلاث لتحسين موقفه في المجموعة.

مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر يلا شوت

موعد مباراة مصر وغانا في الجولة الثانية من بطولة الأمم الأفريقية لعام 2023، هو اليوم الخميس 18 يناير 2024، وتنطلق المباراة في الساعة العاشرة مساءً بالتوقيت المحلي المصري، والحادية عشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ماهي القنوات الناقلة لمباراة مصر وغانا على النايل سات؟

من المقرر أن تنقل مباراة مصر وغانا في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 على قناة BeIN Sports MAX 1، وذلك على التردد 12604 بمعدل استقطاب أفقي، وترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 3/2. ومع أن هذه القناة مشفرة وتتطلب دفع الاشتراك للاستمتاع بمشاهدة المباراة، إلا أنها ستكون المصدر الرئيسي لمتابعة أحداث هذه المواجهة المثيرة.

قنوات بي إن سبورتس القطرية حصلت على حقوق بث مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، وهي النسخة الـ34 من البطولة التي تشهد مشاركة 24 منتخبًا، بما في ذلك منتخب مصر. هذا يعني أن مشتركي بي إن سبورتس سيكونون على موعد مع تغطية حصرية للأحداث الرياضية في هذه البطولة الكبيرة، وخاصةً في المباراة المثيرة بين منتخبي مصر وغانا.

تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر وغانا اليوم:

تردد قنوات beIN Sports Max على نايل سات تردد قنوات beIN Sports Max على سهيل سات التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3 التردد: 11547

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

القناة المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وغانا

توجد عدة قنوات مفتوحة تنقل مشاهدة مباراة مصر وغانا في كأس الأمم الإفريقية 2023 وهما، قناة Canal 11 HD، قناة Sport TV، قناة 5Live HD، قناة 5Sport hd، قناة Max sport.

وجاء تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وغانا كالآتي:

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وغانا اليوم:

Canal 11 HD Sport TV 5Live HD 5Sport hd Max sport القمر: للهسباسات

التردد: 12437

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: ¾ القمر: Hispasat 30W التردد: 12207 الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز:27500

تصحيح الخطأ: 3/4 القمر: Amos 4W التردد: 11103 الاستقطاب: عمودي معدل الترميز: 30000 تصحيح الخطأ: 3/4 القمر: Amos 4W

التردد: 10840 الاستقطاب: عمودي معدل الترميز: 30000 تصحيح الخطأ: 3/4 القمر: Amos 4W

التردد: 10969

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 30000

تصحيح الخطأ: ¾

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة مصر وغانا اليوم عبر الإنترنت؟

وستذاع مجريات بث مباشر مباراة مصر وغانا تويتر في كأس إفريقيا بشكل مجاني عبر المنصات التالية، وهو تطبيق "تود" أو خدمة "بي إن كونكت".

تاريخ مواجهات مصر وغانا

تاريخ المواجهات بين منتخبي مصر وغانا يعتبر غنيًا بالإثارة والتنافس، حيث تقدم الفريقان في مباراة 22 على مستوى مختلف والتقوا أيضًا في 4 مناسبات خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية. بينما تمكن منتخب مصر من الفوز في مباراتين، حقق المنتخب الغاني الفوز في لقاء واحد، وانتهت مواجهة أخرى بالتعادل.

تظهر هذه الإحصائيات التاريخية توازنًا بين الفريقين في المنافسات القارية، مما يجعل المباراة المقبلة في إطار كأس الأمم الإفريقية 2023 أكثر إثارة وتشويقًا. ستكون هذه المواجهة فرصة حاسمة لكل فريق لتحقيق الانتصار وتحسين سجله في تلك البطولة الكبيرة.

◄ نتيجة الجولة الأولى

تعادل منتخب مصر مع موزمبيق إيجابيا بهدفين لكل منهما، فيما خسر منتخب غانا أمام كاب فيردي بهدفين مقابل هدف.

◄ مجموعة منتخب مصر

يتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية التي تضم منتخبات غانا وموزمبيق وكاب فيردي .

تشكيلة مباراة مصر وغانا اليوم في كأس الأمم الأفريقية

أولًا: تشكيل منتخب مصر

حارس المرمى: محمد الشناوي

رباعي الدفاع: أحمد فتوح - محمد عبد المنعم - أحمد حجازي - عمر كمال

ثلاثي الوسط: حمدي فتحي - مروان عطية - أحمد سيد زيزو

مثلث الهجوم: عمر مرموش - مصطفى محمد - محمد صلاح

ثانيًا: تشكيل منتخب غانا

حارس المرمى: ريتشارد أوفوري

خط الدفاع: غيديون مينساه - محمد ساليسو - ألكساندر دجيكو - دينيس أودوي

خط الوسط الدفاعي: إدريسو بابا - ماجد أشيميرو

خط الوسط الهجومي: جوردان آيو - أندريه آيو - جوزيف بينتسيل

قلب الهجوم: إنياكي ويليامس

تاريخ صراع شرس.. مصر وغانا

في مواجهاتهما السابقة، التقى المنتخب المصري مع منتخب غانا في 22 مباراة، بما في ذلك 14 مباراة ودية. حقق المنتخب المصري الفوز في 10 مباريات، وتعادل في 6 مباريات، وتلقى الهزيمة في 6 مباريات أيضًا.

وفي المواجهات الرسمية، التقى المنتخبان في 8 مناسبات، حيث فاز منتخب مصر في 4 مباريات، وتعادل في مباراتين، وخسر في مباراتين.

سجل منتخب مصر 29 هدفًا في مرمى منتخب غانا، بينما استقبلت شباكه 25 هدفًا. ويعتبر أسامواه جيان، لاعب منتخب غانا، هو الهداف التاريخي لمباريات المنتخبين برصيد 3 أهداف.

تاريخ مواجهات منتخب مصر ومنتخب غانا في كأس الأمم الإفريقية:

- أول لقاء رسمي جمع بين المنتخبين كان في بطولة كأس الأمم الإفريقية عام 1970 في السودان، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

- في عام 1992، التقى المنتخبان مجددًا في بطولة كأس الأمم الإفريقية في السنغال، وحقق منتخب غانا الفوز بهدف نظيف.

- في نهائي كأس الأمم الإفريقية عام 2010 في أنغولا، تمكن منتخب مصر من الفوز على غانا بنتيجة 1-0.

- وفي نسخة كأس الأمم الإفريقية عام 2017 التي أقيمت في الجابون، تغلب المنتخب المصري على غانا في مباراة المجموعات بهدف نظيف.

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بالإجمال، تمت ملاقاة المنتخبين في مباريات رسمية ثماني مرات، حيث فاز منتخب مصر في أربع مباريات، وتعادل في مباراتين، وخسر في مباراتين. وسجل المنتخب المصري 29 هدفًا في شباك منتخب غانا، فيما استقبلت شباكه 25 هدفًا. يعد أسامواه جيان لاعب منتخب غانا هو الهداف التاريخي لمباريات المنتخبين بثلاثة أهداف.

في الساعة العاشرة مساءً اليوم الخميس، يتواجه منتخب مصر مع منتخب غانا على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي في مدينة أبيدجان بكوت ديفوار، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس الأمم الأفريقية.

ويعاني منتخب غانا من صعوبات في تحقيق الانتصارات في كأس أمم أفريقيا، حيث لم يحقق أي فوز في آخر 5 مباريات شارك فيها في البطولة. تعادل في مبارتين وخسر 3، وكان آخر تلك المباريات أمام الرأس الأخضر في الجولة الافتتاحية لهذه النسخة.

في النسخة السابقة من البطولة في الكاميرون، خرج منتخب غانا من الدور الأول بعد الهزيمة في مباراتين أمام المغرب وجزر القمر، والتعادل مع الجابون. وكان آخر فوز له في البطولة في نسخة 2019 في مصر عندما فاز على غينيا بيساو 2-0.

منتخب غانا خسر مباراته الأولى بنتيجة 1-2 أمام كاب فيردي في هذه البطولة، وهو أمر نادر الحدوث، حيث لم يخسر في أول مباراتين له في البطولة منذ عام 1984، حيث تعرض للهزيمة أمام نيجيريا والجزائر.