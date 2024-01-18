يلا شوت الآن.. بث مباشر مشاهدة مباراة مصر وغانا اليوم في كأس إفريقيا

بث مباشر مشاهدة مباراة مصر وغانا يلا شوت اليوم

جولة الفراعنة الأفريقية مع Egypt vs Ghana اليوم، مشاهدة مباراة مصر وغانا يلا شوت بث مباشر اليوم في كأس أمم إفريقيا، المنتخب المصري يستعد بكل قوة للمباراة المرتقبة أمام منتخب غانا في الجولة الثانية من بطولة كأس أمم إفريقيا 2024، حيث سيتقاسم الفريقان ميدان المعركة في ملعب فيلكس هوفويه بمدينة أبيدجان بكوت ديفوار.

بعد نتيجة مخيبة للآمال في المباراة الافتتاحية أمام منتخب موزمبيق، التي انتهت بتعادل مثير بهدفين لكل فريق، واجه المنتخب المصري انتقادات حادة من قبل الجماهير المصرية. وبناءً على ذلك، يتعين على الجهاز الفني واللاعبين تحمل مسؤولية كبيرة لتحسين الأداء في المباراة القادمة.

في حالة تحقيق الفوز على غانا في هذه المباراة، ستتصدر مصر المجموعة مؤقتًا في انتظار نتيجة مباراة الرأس الأخضر وموزمبيق. بينما ستجد غانا نفسها في وضعية صعبة بعد الهزيمة بهدفين مقابل هدف أمام الرأس الأخضر في الجولة الأولى، حيث ستكون في المركز الأخير في المجموعة.

المنتخب المصري يسعى جاهدًا لاستعادة ثقة الجماهير وتحقيق الانتصارات في مشواره في البطولة. يتعين على اللاعبين تحسين الأداء الجماعي والتركيز على الفرص الهجومية والدفاعية لتحقيق الفوز في المباراة القادمة وتحقيق التقدم في الترتيب العام للمجموعة.

بينما يسعى منتخب غانا للتعويض عن الخسارة الأولى في البطولة وتحقيق الانتصار للبقاء في المنافسة. سيكون لديهم فرصة للتصحيح وإظهار قوتهم أمام المنتخب المصري في مواجهة مرتقبة قد تكون حاسمة في مسارهم في البطولة.

متى موعد وتوقيت مباراة مصر وغانا في كأس أمم إفريقيا 2023؟

لحظات من الإثارة والتشويق تقترب مع اقتراب موعد مشاهدة مباراة المنتخب المصري ومنتخب غانا بث مباشر عبر يلا شوت، في إطار الجولة الثانية من بطولة كأس أمم إفريقيا 2024. ستقام المواجهة المثيرة مساء الغد على أرض ملعب "فليكس هوفويه بويني" في كوت ديفوار، الدولة المضيفة لهذه البطولة الرياضية الرائعة.

تترقب الجماهير بفارغ الصبر هذه المواجهة الملحمية التي ستشهد تصدير قوة المنتخب المصري في مواجهة منافس قوي كمنتخب غانا. يتوقع أن يكون ملعب "فليكس هوفويه بويني" شاهدًا على لقاء حافل بالتحديات والمهارات الكروية.

مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر يلا شوت اليوم

المنتخب المصري يستعد بكل تركيز واستعداد لهذه المواجهة، حيث يسعى إلى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث لتصحيح مساره في البطولة بعد التعادل في المباراة الأولى. يعتبر هذا اللقاء فرصة ذهبية للاستفاضة بالأداء وإظهار التحسن في مستوى الفريق.

من جهة أخرى، يدرك منتخب غانا أهمية هذه المباراة بعد الهزيمة في الجولة الأولى، وهم على استعداد للتحدي والتنافس من أجل العودة بنتيجة إيجابية. سيكونون على موعد مع مواجهة حامية الوطيس أمام المنتخب المصري، والجماهير متحمسة لمتابعة كل لحظة من هذا اللقاء المثير.

وتنطلق صافرة مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر في كأس أمم إفريقيا 2023 هو الساعة 22:00 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 23:00 مساءً بتوقيت السعودية، والساعة 00:00 صباحًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان. أما في تونس والمغرب والجزائر، فسيكون الموعد في الساعة 21:00 مساءً.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد غانا اليوم في كأس الأمم الأفريقية 2023

مع اقتراب لحظة اللقاء المنتظرة، يترقب عشاق كرة القدم بفارغ الصبر بث مباشر لمباراة المنتخب المصري ومنتخب غانا اليوم، وذلك عبر شاشات قنوات بي إن سبورت القطرية المتخصصة في نقل أهم الأحداث الرياضية. تعتبر هذه القنوات المصدر الحصري لعشاق الساحرة المستديرة الذين يرغبون في متابعة كل تفاصيل نسخة 2023 من كأس الأمم الإفريقية، التي تحتضنها دولة ساحل العاج.

قنوات بي إن سبورت تحتل مكانة مرموقة كشبكة رسمية لنقل جميع مباريات البطولة، مما يوفر فرصة استثنائية للمشاهدين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وفي هذا السياق، سيكون التركيز على قناة BeIN Sports MAX 1، مما يمنح عشاق كرة القدم فرصة فريدة للاستمتاع بكل لحظة من مباراة المنتخب المصري أمام منتخب غانا. يعد هذا الحدث الرياضي فرصة للتواصل والترفيه في وقت واحد، حيث ينتظر الجميع مشاهدة هذا اللقاء الحماسي والمثير.

تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر وغانا اليوم:

تردد قنوات beIN Sports Max على نايل سات تردد قنوات beIN Sports Max على سهيل سات التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3 التردد: 11547

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وغانا اليوم في أمم إفريقيا 2023

يومنا الحالي يمثل فرصة مميزة لعشاق كرة القدم حيث يمكنهم متابعة مباراة منتخب مصر وغانا في إطار كأس الأمم الإفريقية 2023 عبر العديد من القنوات المفتوحة المتاحة على منصة يوتيوب. من بين هذه القنوات الرائعة التي ستقدم تغطية لهذا الحدث الرياضي المثير، يمكن للمشجعين الاستمتاع بمتابعة المباراة على قناة Canal 11 HD وقناة Sport TV وقناة 5Live HD وقناة 5Sport HD وقناة Max Sport. ستكون هذه القنوات الخمسة الواعدة مصدرًا لتجربة مميزة ومشوقة للمتابعين الذين يتطلعون لمتابعة أحداث هذا اللقاء المهم.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وغانا اليوم:

Canal 11 HD Sport TV 5Live HD 5Sport hd Max sport القمر: للهسباسات

التردد: 12437

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: ¾ القمر: Hispasat 30W التردد: 12207 الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز:27500

تصحيح الخطأ: 3/4 القمر: Amos 4W التردد: 11103 الاستقطاب: عمودي معدل الترميز: 30000 تصحيح الخطأ: 3/4 القمر: Amos 4W

التردد: 10840 الاستقطاب: عمودي معدل الترميز: 30000 تصحيح الخطأ: 3/4 القمر: Amos 4W

التردد: 10969

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 30000

تصحيح الخطأ: ¾

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة مصر وغانا اليوم عبر الإنترنت؟

وستذاع مجريات بث مباشر مباراة مصر وغانا تويتر في كأس إفريقيا بشكل مجاني عبر المنصات التالية، وهو تطبيق "تود" أو خدمة "بي إن كونكت".

تشكيلة مباراة مصر وغانا اليوم في كأس الأمم الأفريقية

أولًا: تشكيل منتخب مصر

حارس المرمى: محمد الشناوي

رباعي الدفاع: أحمد فتوح - محمد عبد المنعم - أحمد حجازي - عمر كمال

ثلاثي الوسط: حمدي فتحي - مروان عطية - أحمد سيد زيزو

مثلث الهجوم: عمر مرموش - مصطفى محمد - محمد صلاح

ثانيًا: تشكيل منتخب غانا

حارس المرمى: ريتشارد أوفوري

خط الدفاع: غيديون مينساه - محمد ساليسو - ألكساندر دجيكو - دينيس أودوي

خط الوسط الدفاعي: إدريسو بابا - ماجد أشيميرو

خط الوسط الهجومي: جوردان آيو - أندريه آيو - جوزيف بينتسيل

قلب الهجوم: إنياكي ويليامس

أرقام نجوم مصر وغانا قبل المواجهة النارية

تأتي المباراة المنتظرة بين منتخبي مصر وغانا في إطار بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 في كوت ديفوار، حيث تقام المباراة في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة اليوم الخميس. يعد هذا اللقاء فرصة حاسمة للفراعنة والبلاك ستارز لتعويض نقاط البداية في المشوار البطولي.

منتخب مصر خاض مباراة افتتاحية مليئة بالتشويق، حيث تعادل أمام منتخب موزنبيق بنتيجة 2/2، في حين خسر منتخب غانا أمام الرأس الأخضر بنتيجة 1/2. يتوقع أن يكون لقاء اليوم فرصة لكل من المنتخبين لاستعادة توازنهما وتحقيق انطلاقة قوية في البطولة.

تشكل المباراة فرصة حاسمة لكل من الفريقين للظهور بشكل مميز وتحقيق الانتصار الذي يمنحهما الثقة والزخم الإيجابي في المراحل القادمة من البطولة. سيكون لديهما الفرصة لتحقيق تصحيح للأداء وتحديد موقفهما في المجموعة الثانية.

يتوقع أن يكون جمهور كرة القدم على موعد مع لحظات مثيرة وتنافس قوي، حيث يسعى كل منتخب إلى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث لتعزيز آماله في التأهل والمنافسة على اللقب القاري الغالي.

محمد صلاح ليفربول الإنجليزي:

لعب 27 مباراة، سجل 18 هدفًا، وصنع 9 أهداف.

صلاح مع منتخب مصر:

لعب 95 مباراة، سجل 54 هدفًا، وصنع 32 هدفًا.

تصفيات إفريقيا 2023:

لعب 4 مباريات، سجل 4 أهداف، وصنع 3 أهداف.

مصطفى محمد نانت الفرنسي:

لعب 15 مباراة، سجل 6 أهداف.

مصطفى محمد مع منتخب مصر:

لعب 34 مباراة، سجل 9 أهداف، وصنع 5 أهداف.

تصفيات إفريقيا 2023:

لعب 6 مباريات، سجل 2 هدفًا، وصنع هدفًا.

محمد قدوس مع وست هام يونايتد الإنجليزي:

لعب 27 مباراة، سجل 13 هدفًا، وصنع هدفين.

محمد قدوس مع منتخب غانا:

لعب 30 مباراة، سجل 9 أهداف، وصنع 3 أهداف.

تصفيات إفريقيا 2023:

لعب 6 مباريات، سجل هدفين، وصنع هدفًا.

جوردان أيو لاعب كريستال بالاس الإنجليزي:

لعب 21 مباراة، سجل هدفين، وصنع 6 أهداف.

جوردان أيو مع منتخب غانا:

لعب 96 مباراة، سجل 19 هدفًا، وصنع 10 أهداف.

تصفيات إفريقيا 2023:

لعب 5 مباريات، لم يسجل أي هدف، ولم يصنع أي هدف.

صراع شرع بين نجوم مصر وغانا

بناءً على المقارنة بين أرقام نجوم المنتخبين، يظهر أن محمد صلاح يعتبر اللاعب الأبرز في الفريقين. يتصدر صلاح قائمة هدافي ليفربول في هذا الموسم، ويتميز بسجله الرائع مع منتخب مصر، حيث سجل 54 هدفًا في 95 مباراة.

من ناحية أخرى، يعتبر جوردان أيو النجم البارز في منتخب غانا، حيث سجل 19 هدفًا في 96 مباراة، ولكنه لم يظهر بأداء مميز مع فريق كريستال بالاس هذا الموسم، حيث سجل هدفين فقط في 21 مباراة.

أما مصطفى محمد، فيعتبر اللاعب الثاني بالتميز في صفوف منتخب مصر بعد صلاح، حيث سجل 9 أهداف في 34 مباراة، لكن أداؤه مع نانت هذا الموسم كان أقل بكثير، إذ سجل 6 أهداف فقط في 15 مباراة.

بالنسبة لمحمد قدوس، يتمتع بمهارات كبيرة ولكنه لم يظهر بشكل كامل مع وست هام يونايتد، حيث سجل 13 هدفًا في 27 مباراة.

بشكل عام، يتمتع منتخب مصر بعدد من اللاعبين المميزين القادرين على صناعة الفارق في المباراة المرتقبة مع غانا. ومن جهته، يمتلك المنتخب الغاني أيضًا لاعبين مميزين مثل جوردان أيو، الذين يمكنهم تحقيق الفوز في المواجهة القادمة.