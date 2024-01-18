أهداف ونتيجة مباراة مصر وغانا اليوم في كأس أمم إفريقيا

مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر يلا شوت اليوم

منافسة إفريقية بصحبة Egypt - Ghana اليوم، مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر يلا شوت في كأس أمم إفريقيا، يدخل منتخب مصر تحت قيادة المدرب البرتغالي المخضرم روي فيتوريا، مباراة اليوم أمام غانا، وهو متسلحًا بالنجم العالمي محمد صلاح، من أجل الفوز على «البلاك ستارز»، وحصد نقاط المباراة الثلاث، نفض غبار التعادل الصعب أمام موزمبيق في الجولة الأولى بهدفين لكل فريق.

أهداف مصر وغانا

افتتح أهداف المباراة محمد قدوس في الدقيقة 45، من تسديدة قوية على يمين محمد الشناوي.

وفي الدقيقة 69 أحرز عمر مرموش هدف التعادل للفرعنة.

وفي الدقيقة 71 أحرز محمد قدوس العدف الثاني لغانا في مرمى الشناوي.

وفي الدقيقة 75 أحرز مصطفى محمد الهدف الثاني لـ الفراعنة بعد تمريرة رائعة من تريزيجيه.

مصر تتعادل أمام غانا في دقائق قليلة

مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر يلا شوت اليوم

تقدم "بوابة الفجر" بثًا مباشرًا لمباراة منتخبي مصر وغانا في كرة القدم، والتي ستجري اليوم الخميس، الثامن عشر من يناير ٢٠٢٤. تأتي هذه المباراة ضمن الجولة الثانية من المجموعة الثانية في بطولة كأس أمم إفريقيا ٢٠٢٣، التي تستضيفها كوت ديفوار بين الثالث عشر من يناير والحادي عشر من فبراير.

سيكون موعد المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والثانية عشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي. يتم إقامة المباراة على أرضية ملعب "فيليكس هوفويت بوانيي". تابعوا الأحداث المثيرة والتنافس الرياضي الشيق عبر بث بوابة الفجر المباشر.

وتمكن مصطفى محمد من تسجيل أول أهداف مباراة مصر ضد موزمبيق، وذلك عند الدقيقة التانية من زمن شوط المباراة الأول، عقب تسديدة صاروخية سكنت الشباك، ليمنح الفراعنة التقدم في الشوط الأول بهدف نظيف.

قبل أن يدرك منتخب موزمبيق التعادل ضد مصر، وذلك في الدقيقة 55 من زمن شوط المباراة الثاني، عقب رأسية قوية ذهب على يسار محمد الشناوي وسكنت الشباك.

تتصدر القنوات الناقلة لمباراة مصر وغانا، محركات البحث الشهيرة، إذ يريد كثير من عشاق كرة القدم ومتابعي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، متابعة المباراة المقبلة لمنتخب الفراعنة، عقب التعثر في الجولة الأولى، بالتعادل مع موزمبيق 2-2.

موعد مباراة مصر وغانا في كأس الأمم الإفريقية

موعد مباراة مصر وغانا في الجولة الثانية من بطولة الأمم الأفريقية لعام 2023، هو اليوم الخميس 18 يناير 2024، وتنطلق المباراة في الساعة العاشرة مساءً بالتوقيت المحلي المصري، والحادية عشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر يلا شوت

وتقام مباراة مصر وغانا في الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي بمدينة أبيدجان في كوت ديفوار، البلد المضيف للبطولة التي انطلقت يوم 13 يناير وتستمر حتى يوم 11 فبراير المقبل 2024.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وغانا على النايل سات

تنقل مباراة مصر وغانا في كأس الأمم الإفريقية 2023، على القناة المشفرة BeIN Sports MAX 1، والتي يكون ترددها 12604، ومعدل الاستقطاب أفقي، ومعدل الترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 3/2، إلا أنها مشفرة لا يمكن استقبالها دون دفع الإشتراك.

وحصلت قنوات بي إن سبورتس القطرية على حقوق بث مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، في نسختها الـ34، بمشاركة 24 منتخبا، بينهما منتخب مصر.

القناة المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وغانا

توجد عدة قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر وغانا في كأس الأمم الإفريقية 2023 وهما، قناة Canal 11 HD، قناة Sport TV، قناة 5Live HD، قناة 5Sport hd، قناة Max sport.

وجاء تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وغانا كالآتي:

قناة Canal 11 HD

القمر الصناعي، للهسباسات 30 درجة غربًا - التردد: 12437 - الاستقطاب أفقي - معدل الترميز 27500

- معامل تصحيح الخطأ، ¾

- معامل تصحيح الخطأ، ¾ قناة Sport TV

القمر الصناعي، Hispasat 30W التردد: 12207 - الاستقطاب أفقي - معدل الترميز، 27500 معامل تصحيح الخطأ، 3/4



قناة 5Live HD القمر الصناعي Amos 4W التردد: 11103 - الاستقطاب، عمودي - معدل الترميز، 30000 - معامل تصحيح الخطأ، 3/4



قناة 5Sport hd القمر الصناعي، Amos 4W التردد: 10840 - الاستقطاب، عمودي معدل الترميز، 30000 - معامل تصحيح الخطأ، 3/4



قناة Max sport القمر الصناعي، Amos 4W التردد: 10969 - الاستقطاب، عمودي معدل الترميز، 30000 - معامل تصحيح الخطأ، 3/4

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة منتخب مصر ضد غانا

ويبحث الجماهير عن تردد قناة الجزائرية، باعتبارها القنوات المفتوحة الناقلة لبث مباشر مباراة منتخب مصر وغانا اليوم في كأس أمم إفريقيا 2023، بعدما نقلت عددا من مباريات كأس الأمم الإفريقية عبر ترددها الأرضي المفتوح، واستطاع خبراء الأقمار الصناعية فك الشفرة الخاصة بها، وإمكانية تشغيلها داخل جمهورية مصر العربية، لهذا سيعرض الجدول التالي التردد الخاص بها وكيفية تشغيلها من أجل مشاهدة مباراة مصر ضد غانا مباشر اليوم.

تردد قناة الجزائرية القمر الصناعي: نايل سات التردد: 11680 معدل الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 27500 كود الشفرة: 1100001100000000 مفتوحة

كما أن قناة بي إن سبورت ماكس 1، تعد هي الناقل الرسمي والحصري لمسابقة كأس أمم إفريقيا 2023، لجميع الجماهير المشتركين لديها في بلاد الشرق الأوسط وشمال القارة الإفريقية؛ وبالتالي فإن مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر اليوم سيكون من خلال تردد قناة BeIN Sports MAX 1 الموضح فيما يلي.

تردد قناة BeIN Sports MAX 1 القمر الصناعي: نايل سات التردد: 12604 معدل الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/2 مشفرة

تاريخ مواجهات مصر وغانا

يعتبر تاريخ مواجهات مصر ضد غانا حافل باللقاءات بين المنتخبين، فقد التقيا من قبل في 22 مباراة بشكل عام، وفي 4 لقاءات بشكل خاص في بطولة كأس الأمم الإفريقية، وكان الفوز لصالح منتخب مصر في مباراتين، فيما فاز المنتخب الغاني في مباراة وحيدة، وكان التعادل حاضرًا بينهما في لقاء واحد.

تشكيل منتخب مصر أمام غانا

ويتوقع أن يكون تشكيل منتخب مصر اليوم في المواجهة المصيرية أمام غانا في كأس أمم إفريقيا 2023 على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي - محمد عبد المنعم - أحمد حجازي - عمر كمال عبد الواحد.

خط الوسط: محمد النني - مروان عطية - أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه - مصطفى محمد - محمد صلاح.

تشكيل منتخب غانا أمام مصر

ويأتي تشكيل منتخب غانا المتوقع، لمباراة مصر اليوم في كأس أمم إفريقيا 2023 على النحو الآتي:

حراسة المرمى: ريتشارد أوفوري.

خط الدفاع: دينيس أودوي - ألكساندر دجكيو - محمد ساليسو - جيدون مانساه.

خط الوسط: مجيد أشيميرو - إدريسو بابا - جوزيف بانتسيل.

خط الهجوم: رانسفورد يبواه كونيجسدورفر - جوردان أيو - أنطوان سيمنيو.

مشاهد مصر وغانا بث مباشر دون تقطيع

يمكنكم مشاهدة أحداث المباراة بين مصر وغانا، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لحقوق بث بطولة كأس أمم إفريقيا في شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

علي أن يتم تخصيص قناة beIN AFCON 1 لنقل كافة أحداث البطولة، وإسندت مهمة التعليق للمعلق الشهير علي محمد علي.

مشاهدة مصر وغانا بث مباشر في كأس أمم إفريقيا

يحتضن ملعب فيليكس بواني أحداث مباراة منتخب مصر لمواجهة نظيرة غانا مساءً اليوم الخميس الموافق 18 من شهر يناير الجاري في إطار مواجهات الجولة الثانية بدور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

ومن الجدير بالذكر أنه تم تأجيل بطولة كأس أمم إفريقيا من صيف عام 2023 إلى يناير 2024 بسبب الأمطار الموسمية في دولة الكوت ديفوار المستضيفة للبطولة.

ويسعي منتخب مصر بقيادة نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، في تحقيق فوز اليوم علي نظيره منتخب غانا وحصد ثلاثة نقاط هامة ليضمن منتخب الفراعنة التأهل من مرحلة التصفيات بعد التعادل الذي ضرب لقاء موزمبيق بنتيجة 2-2.