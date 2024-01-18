مباشر الآن "دون فلوس".. مشاهدة مباراة مصر وغانا يلا (2-2)كوورة لايف دون تقطيع | كأس أمم إفريقيا 2024

يخوض منتخب مصر مواجهة نارية ضد نظيره الغاني اليوم وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية في بطولة كأس أمم إفريقيا المقامة حاليا في كوت ديفوار وتنطلق مباراة مصر وغانا في تمام الساعة العاشرة اليوم الخميس 18 يناير 2024 وترتفع محركات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية من عدد كبير من جماهير وعشاق الساحرة المستديرة في الوطن العربي والقارة الإفريقية، عن مواجهة مصر وغانا بكأس أمم إفريقيا 2024.

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مباراة مصر وغانا في كأس أمم إفريقيا

تأتي مباراة مصر وغانا ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية في بطولة كأس أمم إفريقيا المقامة حاليا في كوت ديفوار.

بدأ منتخب مصر مشواره في نهائيات النسخة الـ34 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بتعادل مخيب أمام موزمبيق (2-2) يوم الأحد الماضي، في المباراة الافتتاحية للمجموعة الثانية.

بينما تعرض منتخب غانا لهزيمة مفاجئة أمام منتخب الرأس الأخضر (1-2) يوم الأحد الماضي أيضا.

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موعد مباراة مصر وغانا في كأس أمم إفريقيا

تنطلق مباراة مصر وغانا اليوم الخميس 21 يناير 2024 في تمام الساعة العاشرة وذلك على ملعب " فيليكس هوفويت بوانيي - Stade Felix Houphouet-Boigny" بمدينة أبيدجان الإيفوارية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وغانا

تملك مجموعة قنوات bein sports الحقوق الحصرية لبطولة كأس أمم إفريقيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتذاع مباراة مصر وغانا عبر beIN Sports HD 1 Max

beIN Sports HD 3 Max.

ما هي القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وغانا؟

فيمايما يلي بعض القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وغانا

تردد القناة الجزائرية الأولى

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11680

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: أفقي H

الجودة: HD

معامل تصحيح الخطأ: 5 / 6.

تردد قناة Canal 11 HD

القمر الصناعي: للهسباسات 30 درجة غربا

التردد: 12437

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد قناة Sport TV

القمر الصناعي: Hispasat 30W

التردد: 12207

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة 5Live HD

القمر الصناعي: Amos 4W

التردد: 11103

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 30000

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تشكيل منتخب مصر المتوقع اليوم

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أحمد فتوح - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمد هاني

الوسط: حمدي فتحي - مروان عطية - إمام عاشور

الهجوم: عمر مرموش أو (تريزجيه ) - مصطفى محمد - محمد صلاح.