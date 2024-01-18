يلا شوت Yalla Shoot الآن.. بث مباشر مباراة مصر وغانا اليوم بجودة عالية | كأس أمم إفريقيا 2024

مباراة مصر وغانا، Egypt and Ghana match، يبحث عدد كبير من جماهير الكرة المصرية عن كيفية مشاهدة مباراة مصر وغانا مجانا، خاصة مع وجود 5 قنوات مفتوحة مجانية تنقل اللقاء المقرر له في العاشرة مساء اليوم الخميس، في ثاني مواجهات الفراعنة بالنسخة 34 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها كوت ديفوار حتى 11 فبراير المقبل، والذي يتطلع خلاله المنتخبان لتحقيق فوز أول بهذه النسخة.

وتقدم بوابة “الفجر” في التقرير التالي متابعة أحداث مباراة مصر وغانا اليوم في كأس أمم إفريقيا 2024 لحظة بلحظة، من خلال اللينك التالي.

ماهي القنوات الناقله لمباراه مصر وغانا؟

1- قناة Canal 11 HD

القمر الصناعي، للهسباسات 30 درجة غربًا - التردد: 12437 - الاستقطاب أفقي - معدل الترميز 27500

- معامل تصحيح الخطأ، ¾

2-قناة Sport TV

القمر الصناعي، Hispasat 30W التردد: 12207 - الاستقطاب أفقي - معدل الترميز، 27500 معامل تصحيح الخطأ، 3/4

3- قناة 5Live HD

القمر الصناعي Amos 4W التردد: 11103 - الاستقطاب، عمودي - معدل الترميز، 30000 - معامل تصحيح الخطأ، 3/4



تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد غانا في أمم إفريقيا

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتوح، أحمد حجازي، ومحمد عبدالمنعم، وعمر كمال

خط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، إمام عاشور

خط الهجوم: محمد صلاح، وعمر مرموش، مصطفى محمد

تشكيلة غانا امام منتخب مصر

حارس المرمى: ريتشارد أوفوري

الدفاع: غيديون مينساه – ألكساندر دجيكو – محمد ساليسو – دينيس أودوي

الوسط: إدريسو بابا – دانيال أمارتي – جوزيف بانتسيل – أندري آيو – جوردان آيو

الهجوم: إينياكي ويليامز

كيفية مشاهده بث مباشر مصر وغانا؟

من المقرر أن تكون القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر ضد غانا قناة بي إن سبورتس التي تمتلك الحقوق الحصرية لبث مباريات بطولة أمم إفريقيا ومنها مباراة منتخب مصر وغانا في البطولة الإفريقية.



موقف منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية

وتعادل المنتخب المصري في المباراة الأولى أمام موزمبيق، فيما خسر المنتخب الغاني أمام كاب فيردي.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الثانية، وبرفقته غانا وموزمبيق وكاب فيردي.

ويذاع اللقاء على عدة قنوات على رأسها بي إن سبورتس المشفرة، مع وجود عدد من القنوات المفتوحة الأخرى.