الآن ( الأوقات الإضافية ) بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد يلا شوت في كأس الملك

بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد يلا شوت

جولة إسبانية بين Madrid and Atletico Madrid اليوم، مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بث مباشر يلا شوت اليوم في كأس الملك، ويسعى نادي أتلتيكو مدريد للثأر من نظيره الريال عندما يلتقي مع الأخير على ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو معقل الروخي بلانكوس، مساء الخميس، بعد أيام قليلة من الخسارة بخمسة أهداف مقابل ثلاثة في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، وتوديع المسابقة.

الخسارة ستكون حافزا قويا أمام أتلتيكو مدريد لتحقيق الانتصار والتأهل إلى دور ربع نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا، في محاولة لإنقاذ الموسم الذي يبدو أنه سيكون صعبا للغاية، رغم التنافس على أكثر من بطولة حتى الآن، من بينها دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني.

انتهى الشوط الثاني من ديربي مدريد بين الملكي وأتلتيكو بإثارة فائقة وفرص ذهبية. سيطر الريال على مجريات اللعبة، حيث قدم الفريقان أداءً رائعًا. افتتح لينو التسجيل لأتلتيكو بهدف خاطف، ولكن الملكي عاد وعدل النتيجة في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول. يتساءل الجميع عن رد فعل أنشيلوتي وسيميوني في بداية الشوط الثاني، حيث من المتوقع رؤية مفاجآت وتطورات تكتيكية بين الفريقين."

ويجد نادي ريال مدريد صعوبة كبيرة في لقاء أتلتيكو، خاصة أنه واجه برشلونة قبل ساعات في السعودية بنهائي كأس السوبر الإسباني، وسجل انتصارا كبيرا بأربعة أهداف مقابل هدف، وقبلها خاض لقاء صعبا أمام الروخي بلانكوس واضطر للجوء إلى أوقات إضافية بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 3-3.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد

يبحث الكثير من عشاق كرة القدم الإسبانية عن كيفية مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، المقامة في ديار المستضيف الأتلتيكو عند تمام الساعة 00:11:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ونستعرض وإياكم قائمة بالقنوات الناقلة العربية والعالمية لهذا اللقاء الهام:

ssc sport hd1.

TVE La 1hd.

Match Football 2.

Match! TV.

تردد القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد

تعد شبكة قنوات اس اس سي الرياضية الناقل الحصري لمباريات كأس ملك إسبانيا(Spain) ديل ري، ونقدم لكم تردد قناتها الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد اتلتيكو مدريد:

القمر التردد الاستقطاب معدل الترميز عامل تصحيح الخطأ نايل سات 11523 عمودي V 27500 3/4 عرب سات 12417 عمودي V 27500 5/6

ما موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد الريال في كأس الملك الإسباني؟

تقام مباراة أتلتيكو مدريد ضد الريال في كأس الملك الإسباني، مساء الخميس، في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء بتوقيت القاهرة 2024.

مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد بث مباشر يلا شوت

أين تلعب مباراة أتلتيكو مدريد ضد الريال في كأس الملك الإسباني؟

تلعب مباراة أتلتيكو مدريد ضد الريال في كأس الملك الإسباني، على ملعب "ميتروبوليتانو".

تشكيل ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد في كأس ملك إسبانيا

حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: داني كارفاخال، أنطونيو روديجير، ناتشو، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: فيدي فالفيردي، كامافينجا، لوكا مودريتش، جود بيلينجهام.

خط الهجوم: رودريجو، فينيسيوس جونيور.

حكم مباراة أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد في كأس ملك إسبانيا

يدير الحكم غييرموا كوادرا فرنانديز، مباراة أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد في كأس ملك إسبانيا، وفي غرفة تقنية الفيديو المساعد يتواجد الحكم بابلو جونزاليس فويرتيس.

موقعة جديدة تجمع أتلتيكو مدريد ضد الريال في أقل من أسبوعين، حيث يتواجه الثنائي في لقاء دور الـ 16 من بطولة كأس الملك الإسباني، للموسم الجاري 2023 - 2024، حيث يبحث الميرنجي على تأكيد التفوق بينما الثأر هو هدف الروخيبلانكوس.

وقبل أيام التقى أتلتيكو مدريد نظيره الريال، في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، ونجح الأخير في تحقيق الانتصار بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة المثيرة التي احتضنتها السعودية، ليتأهل الميرنجي للقاء النهائي ويتوّج باللقب على حساب غريمه التقليدي برشلونة بنتيجة 4 - 1.

وفي مباراة كأس ملك إسبانيا، سيكون أتلتيكو مدريد أمام طريق واحد وهو الفوز من أجل ضمان الثأر من غريمه في العاصمة المدريدية، خاصة أن المباراة ستقام على ملعبهم ووسط جماهيرهم في "ميتروبوليتانو".

ريال مدريد يدخل المواجهة بحثًا عن تأكيد التفوق والاستمرار في المنافسة على لقب كأس ملك إسبانيا للموسم الجاري.

تفاصيل عن مباراة الكأس بين الريال وأتليتكو

وتقام مباراة ريال مدريد ضد أتليتكو مدريد، ضمن لقاءات دور الـ16 في بطولة كأس ملك إسبانيا، مكونة من مباراة واحدة فقط يودع فيها الخاسر البطولة بشكل مباشرة، مع تعطيل نظام الذهاب والإياب، حيث إن مباريات الأدوار الإقصائية في بطولة كأس ملك إسبانيا تقام من مباراة واحدة فقط، باستثناء دور نصف النهائي والنهائي والتي تقام مبارياته بنظام الذهاب والإياب المتعارف عليه.

ماذا يحدث في حالة التعادل بين الفريقين؟

وحال انتهاء مباريات الأدوار الإقصائية وتحديدًا دور الـ 16 ودور الـ 8 بالتعادل بين الفرقين، يتم اللجوء إلي وقت إضافي مكون من شوطين مقسم إلي 15 دقيقة لكل منهما، وإذا استمر التعادل خلال الأشواط الإضافية، يتم الذهاب مباشرة إلى ركلات الحظ الترجيحية لتحديد من المتأهل إلي الدور التالي.

آخر خمس مواجهات بين ريال مدريد وأتليتكو مدريد

دائما ما حضرت المتعة والندية والأهداف في لقاءات الفريقين، حيث إن آخر خمس مواجهات بين الفريقين انتهت بفوز ريال مدريد بثلاث مواجهات مقابل مواجهة لصالح أتليتكو مدريد وحضور للتعادل في لقاء وحيد، ومن المعتاد علي عشاق الساحرة المستدير وتحديدا إسبانيا، تواجد غزارة تهديفية في لقاءات الفريقين حيث تم تسجيل 21 هدفا في آخر خمس مباريات فقط.