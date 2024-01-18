مرموش يعود بهدف التعادل.. وغانا تعود بالمقدمة من جديد

الفجر الرياضي
منتخب مصر
منتخب مصر

تجري الان أحداث الشوط الثاني من مباراة المنتخب المصري، أمام نظيره الغاني وذلك  ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات كأس الامم الافريقية.

وكان المنتخب الغاني قد سجل الهدف الأول في شباك مصر عن طريق محمد قدوس في الاوقات الاخيرة من الشوط الأول.

وكاد محمد عبد المنعم أن يسجل التعادل لكن تم إلغاء الهدف بداعي تقنية التسلل بعد العودة بتقنية الفيديو.


وحل تريزيجيه بديلا في الشوط الثاني عن محمد النني، ليواصل الضغط ويغالط الحارس الغاني ليسجل الهدف الأول للمنتخب المصري في الدقيقة 69.

لكن فرحة منتخب مصر أنتهت بهجمة مرتدة وضعها قدوس في الشباك مع حلول الدقيقة 71  بعد أخطاء دفاعية،لتعود المقدمة إلى غانا من جديد.

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تشكيل منتخب مصر في مواجهة غانا

حراسة المرمى:محمد الشناوي

خذ الدفاع: محمد حمدي - محمد عبدالمنعم  - حجازي - عمر كمال

خط الوسط: محمد النني - حمدي فتحي - إمام عاشور

خط الهجوم:مرموش - محمد صلاح - مصطفى محمد

القنوات الناقلة لمسابقة كأس الامم الافريقية

تنقل المسابقة حصريا على مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الاوسط والذي يأتي ترددها كالاتي:

‏BeIN Sport CUP1 HD

التردد: 10810 
الاستقطاب: أفقي 
معدل الترميز: 27500 
معدل تصحيح الخطأ: 2/3 

‏BeIN Sport CUP 2 HD 
التردد: 10850 
الاستقطاب: أفقي 
معدل الترميز: 27500 
معدل تصحيح الخطأ: 2/3 

‏BeIN Sport CUP 3 English HD 
التردد: 12188 
الاستقطاب: أفقي 
معدل الترميز: 27500 
معدل تصحيح الخطأ: 2/3
 

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