وكالة الطاقة الدولية ترفع توقعاتها لنمو الطلب على النفط خلال العام الجاري

الاقتصاد
بوابة الفجر

رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2024، استنادا إلى تحسن النمو الاقتصادي، وانخفاض أسعار الخام في الربع الرابع من العام الماضي.

 

وأفادت الوكالة في تقريرها الشهري؛ "لقد تحسنت التوقعات الاقتصادية إلى حدٍّ ما خلال الأشهر القليلة الماضية في أعقاب التحول الأخير في سياسات البنوك المركزية، إضافة إلى أن تراجع أسعار النفط في الربع الأخير من 2023 يعمل بمثابة رياح إضافية مواتية".

 

وتوقعت الوكالة أن يصل الاستهلاك العالمي للنفط إلى 1.24 مليون برميل يوميًّا في 2024، بما يشكل ارتفاعًا قدره 180 ألف برميل عن توقعها السابق، بسبب توسع الصين في قطاع البتروكيماويات.


جدير بالذكر أن وكالة الطاقة الدولية، التي تتخذ من باريس مقرًّا لها، قامت بمراجعة توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2024 بالزيادة للمرة الثالثة على التوالي.

Elfagr.org
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