تراجع الناتج الصناعي لليابان لأول مرة منذ 3 شهور

الاقتصاد
بوابة الفجر

تراجع الناتج الصناعي لليابان خلال نوفمبر الماضي لأول مرة منذ 3 شهور، وذلك بنسبة 0.9 % شهريًا، بعد نموه بنسبة 1.3% خلال أكتوبر.

وأظهرت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية اليوم الخميس، تراجع تسليمات قطاع الصناعة خلال نوفمبر بنسبة 1.2 % شهريًا، في حين لم يشهد حجم المخزون أي تغيير، فيما ارتفع معدل المخزون إلى التسليمات بنسبة 1.8 %.

وأوضحت أن الناتج الصناعي لليابان خلال نوفمبر تراجع  على أساس سنوي بنسبة 1.4 %، بعد نمو بنسبة 1.1 % خلال أكتوبر.

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