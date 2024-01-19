تراجع الناتج الصناعي لليابان لأول مرة منذ 3 شهور

تراجع الناتج الصناعي لليابان خلال نوفمبر الماضي لأول مرة منذ 3 شهور، وذلك بنسبة 0.9 % شهريًا، بعد نموه بنسبة 1.3% خلال أكتوبر.



وأظهرت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية اليوم الخميس، تراجع تسليمات قطاع الصناعة خلال نوفمبر بنسبة 1.2 % شهريًا، في حين لم يشهد حجم المخزون أي تغيير، فيما ارتفع معدل المخزون إلى التسليمات بنسبة 1.8 %.



وأوضحت أن الناتج الصناعي لليابان خلال نوفمبر تراجع على أساس سنوي بنسبة 1.4 %، بعد نمو بنسبة 1.1 % خلال أكتوبر.