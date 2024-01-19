صباح الكورة.. الآشعة تحدد مصير إصابة محمد صلاح ومنتخب مصر يبدأ استعداداته لكاب فيردي وعموتة يتحدث عن مواجهة كوريا الجنوبية

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ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الجمعة 19-01-2024 في السطور التالية:

الأشعة تحسم مصير إصابة محمد صلاح قبل مواجهة كاب فيردي

يترقب الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، التشخيص النهائي لإصابة محمد صلاح، جناح المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، لتحديد حجم إصابته ومدة غيابه عن صفوف الفراعنة.

وتعرض محمد صلاح للإصابة خلال مواجه مصر وغانا، في أمم إفريقيا، والتي استدعت خروجه في الدقيقة 45 من زمن المباراة، فيما كشف الجهاز الطبي لمنتخب مصر عن التشخيص المبدئي لإصابة الجناح الدولي، بشعوره بألام في العضلة الخلفية.

ومن المقرر أن يخضع محمد صلاح، للفحص الطبي والأشعة، اليوم الجمعة، تحت إشراف الجهاز الطبي لمنتخب مصر، بقيادة الدكتور محمد أبو العلا، لتحديد مدى إصابته وفترة العلاج. وتشهد الساعات المقبلة، حسم موقف إصابة محمد صلاح، وإمكانية لحاقه بمباراة المنتخب المقبلة، امام نظيره كاب فيردي، في ختام منافسات دور المجموعات، بالمسابقة القارية.

منتخب مصر يبدأ استعداداته لمواجهة كاب فيردي

يبدأ منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، استعداداته لمواجهة نظيره كاب فيردي، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، اليوم.

ويرفع المنتخب الوطني خلال المواجهة المقبلة، شعار لا بديل عن الفوز، لضمان العبور للدور التالي بالبطولة القارية، بعد تحقيقه تعادلين أما كلًا من موزمبيق وغانا.

وفي نفس السياق، طالب روي فيتوريا، لاعبي منتخب مصر، بضرورة نسيان مباراة غانا، والتركيز بشكل كامل على المباراة المقبلة، أمام نظيره كاب فيردي، فيما أكد فيتوريا للاعبين على ضرورة التركيز على الفوز فقط، وعد الالتفات لأي شيء سوى المباراة المقبلة، والصعود للدور التالي.

عموتة يتحدث عن مواجهة كوريا الجنوبية في أمم آسيا

تحدث المغربي حسين عموتة، المدير الفني لمنتخب الأردن الأول لكرة القدم، عن مباراة المنتخب القادمة امام نظيره كوريا الجنوبية، ضمن منافسات أمم آسيا.

وقال عموتة خلال تصريحات صحفية: "منتخب كوريا الجنوبية قوي، وفي العصر الحديث مسألة الرقابة الفردية أصبحت صعبة وتخلق مساحات كبيرة ومشاكل صعبة في الدفاع، نلاقي فريقًا متمرسًا ولكننا لدينا ثقة في لاعبينا ودرسنا منتخب كوريا جيدا ومن الممكن أن نجاري فريقا متمرسا مثله، ونصنع المفاجأة".

واختتم: "لا يمكن لمنتخبنا أن يتحمل لعب 90 دقيقة فقط في الدفاع، نحن نعول على الجانب الهجومي، أن نمتلك الكرة ونهاجم ونضرب خط دفاع المنتخب الكوري، هي حرب نفسية وذهنية ويجب أن نتحملها، وهي مباراة كرة قدم عندما تواجه خصم قوي يجب أن تتحمل وتظهر شخصية البطل وتحقق التوازن بين الدفاع والهجوم، ويجب أن نكون شرسين ونحضر بشكل جيد ويجب أن نكون حاضرين خاصة في العمق والأطراف ولا يجب أن نرضخ فقط للدفاع ويكون لدينا الجرأة والثقة".