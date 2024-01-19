بث مباشر مشاهدة مباراة كاب فيردي وموزمبيق يلا شوت في كأس الأمم الأفريقية

بث مباشر مشاهدة مباراة كاب فيردي وموزمبيق يلا شوت

جولة أفريقية بين Cape Verde vs Mozambique اليوم، مشاهدة مباراة كاب فيردي وموزمبيق بث مباشر يلا شوت في كأس الأمم الأفريقية، في إطار بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، يترقب عشاق الكرة الإفريقية، وخاصة الجماهير المصرية، موعد المباراة المثيرة التي ستجمع بين منتخبي كاب فيردي وموزمبيق في الجولة الثانية من المجموعة الثانية. يقام اللقاء في كوت ديفوار، وستكون المباراة فرصة للمنتخبين لتأكيد تألقهما بعد العروض المميزة في الجولة الأولى.

في الجولة الأولى، استطاع منتخب كاب فيردي تحقيق انتصار مثير على منتخب "البلاك ستارز" بنتيجة 2-1، بينما نجح منتخب موزمبيق في إحراز تعادل إيجابي مع منتخب مصر بنتيجة 2-2. كانت المباراة الأخيرة مليئة بالتشويق، حيث نجح منتخب مصر في تسجيل هدف التعادل في اللحظات الأخيرة من المباراة من ركلة جزاء.

تتجه الأنظار إلى هذه المواجهة المرتقبة، حيث يسعى كل منتخب إلى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث لتعزيز فرص التأهل في هذه المرحلة المبكرة من البطولة المثيرة.

وسقط منتخبي مصر وغانا مساء أمس الخميس، في فخ التعادل بهدفين لكل منتخب، لتبقى مباراة اليوم بين كاب فيردي ضد موزمبيق هي «مواجهة لا تقبل القسمة على أثنين» لكلا المنتخبين، من أجل خطف بطاقة التأهل والعبور إلى دور الثمانية.

موعد مباراة كاب فيردي ضد موزمبيق في كأس أمم إفريقيا

بتاريخ 19 يناير الحالي، أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن تحديد موعد مباراة بين منتخبي كاب فيردي وموزمبيق، وذلك في إطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية ضمن بطولة كأس أمم إفريقيا.

مشاهدة مباراة كاب فيردي وموزمبيق بث مباشر يلا شوت

وتنطلق مباراة كاب فيردي ضد موزمبيق، اليوم في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والسادسة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وذلك على أرضية ستاد «فيليكس هوفويت بوانيي».

القنوات الناقلة لمباراة كاب فيردي ضد موزمبيق في كأس أمم إفريقيا

مع اقتراب لحظة اللقاء المنتظرة، يترقب عشاق كرة القدم بفارغ الصبر بث مباشر لمباراة كاب فيردي وموزمبيق، وذلك عبر شاشات قنوات بي إن سبورت القطرية المتخصصة في نقل أهم الأحداث الرياضية. تعتبر هذه القنوات المصدر الحصري لعشاق الساحرة المستديرة الذين يرغبون في متابعة كل تفاصيل نسخة 2023 من كأس الأمم الإفريقية، التي تحتضنها دولة ساحل العاج.

قنوات بي إن سبورت تحتل مكانة مرموقة كشبكة رسمية لنقل جميع مباريات البطولة، مما يوفر فرصة استثنائية للمشاهدين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وفي هذا السياق، سيكون التركيز على قناة BeIN Sports MAX 1، مما يمنح عشاق كرة القدم فرصة فريدة للاستمتاع بكل لحظة من مباراة كاب فيردي وموزمبيق يعد هذا الحدث الرياضي فرصة للتواصل والترفيه في وقت واحد، حيث ينتظر الجميع مشاهدة هذا اللقاء الحماسي والمثير.

تردد القنوات الناقلة لمباراة كاب فيردي وموزمبيق اليوم:

تردد قنوات beIN Sports Max على نايل سات تردد قنوات beIN Sports Max على سهيل سات التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3 التردد: 11547

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

أين يمكنني مشاهدة البث المباشر لمباراة كاب فيردي وموزمبيق عبر الانترنت؟

بحصول قناة بي إن سبورت على حقوق أمم إفريقيا 2024، فيمكنك متابعة البث المباشر لمباراة كاب فيردي وموزمبيق من خلال تطبيق TOD وخدمة beIN Connect.

◄ منتخبات المجموعة الثانية

تضم المجموعة الثانية كلا من منتخبات مصر وغانا وموزمبيق وكاب فيردي .

◄ نتائج مباريات الجولة الأولي لمجموعة مصر

مصر 2 - 2 موزمبيق

غانا 1 - 2 كاب فيردي

◄ ترتيب مجموعة مصر بعد الجولة الأولى

1- كاب فيردي 3 نقاط

2- منتخب مصر نقطة واحدة

3- منتخب موزمبيق نقطة واحدة

4- منتخب غانا دون نقاط

◄بطاقة تعارف كاب فيردي

التصنيف: 73

أفضل إنجاز في أمم إفريقيا: ربع النهائي في 2013

المدير الفني: بيدرو ليتاو بريتو "بوبيستا"

أهم اللاعبين: ريان مينديز لاعب فاتح كاراجومروك التركي

لقب المنتخب: أسماك القرش الزرقاء

القيمة السوقية: 27.20 مليون يورو

◄ بطاقة تعارف منتخب موزمبيق

التصنيف: 111

أفضل إنجاز في أمم إفريقيا: الدور الأول

المدير الفني: شيكينيو كوندي

أهم اللاعبين: جيني كاتامو سبورتنج لشبونة

لقب المنتخب: الأفاعي السوداء

القيمة السوقية: 25.05 مليون يورو

◄ تاريخ مواجهات كاب فيردي وموزمبيق

ستكون هذه المواجهة الأولى بين الرأس الأخضر وموزمبيق في كأس أمم إفريقيا.

قائمة موزمبيق

حراسة المرمى: إرنان وفازيتو وإيفاني.

خط الدفاع: إدميلسونوإنفرين وبرونو لانجا ودومينغوس ماكانزا وديفيد مالمبانا وميشير ونيني ورينيلدو ماندافا.

خط الوسط: ألفونس أمادي وأمادو وكليزيو باوكي وجيني كاتامو ودومينجيس وجيما وجواو وجيودو لورينسو وشاكيل ويتشي.

خط الهجوم: ل أو كينجيوستانلي هاتشيفو.

قائمة كاب فيردي

حراسة المرمى: جوسيمار دياس، مارسيو دا روزا، ديلان سيلفا.

الدفاع: إيانيكي تافاريس، روبرتو لوبيس، إديلسون بورجيس، ديلان تافاريس، لوجان كوستا، جواو كوريا، ستيفن موريرا.

الوسط: جاميرو مونتيرو، كيني روكا، باتريكا أندرادي، جواو باولو فرنانديز، ديروي دوارتي، كارلوس فرنانديز، كيفن بينا، لاروس دوارتي.

الهجوم: ريان مينديز، جاري رودريجيز، جورجي دجانيني سيميدو، ويلي سيميدو، تياجو كوريا، جوفاني كابرال، هيليو فاريلا، بريان تيكسيرا.

◄مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023

المجموعة الأولي: كوت ديفوار - نيجيريا - غينيا الإستوائية - غينيا بيساو

المجموعة الثانية: مصر - غانا - الرأس الأخضر - موزمبيق

المجموعة الثالثة: السنغال - الكاميرون -غينيا - جامبيا

المجموعة الرابعة: الجزائر - بوركينا فاسو- موريتانيا - أنجولا

المجموعة الخامسة: تونس - مالي -جنوب إفريقيا - نامبيا

المجموعة السادسة: المغرب - الكونغو الديمقراطية - زامبيا - تنزانيا

كاب فيردي وموزمبيق يلعبان بمعنويات مرتفعة

في إطار الجولة الثانية للمجموعة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة كأس الأمم الأفريقية، من المقرر أن يلتقي منتخبا كاب فيردي وموزمبيق يوم غد الجمعة. تأتي هذه المباراة بعد أداء متميز قدمه كل من المنتخبين في مباريات الجولة الافتتاحية، حيث يتسابقان الآن لتعزيز فرصهما في التأهل إلى المراحل الإقصائية للبطولة القارية المقامة حاليًا في كوت ديفوار والتي ستستمر حتى الحادي عشر من فبراير المقبل.

تعاود فرق المجموعة الثانية تحضيراتها لمواجهة الجولة الثانية بعد المستوى الرائع الذي قدماه في الجولة الأولى، حيث تعززت معنويات اللاعبين وتحفيزهم لتحقيق نتائج إيجابية في المرحلة المقبلة. وتعد البطولة الحالية فرصة للمنتخبين لإثبات قوتهم ومهاراتهم في المنافسة الأفريقية وتحقيق تقدم يليق بتاريخ كل منتخب.

في سياق الأحداث، يحتل منتخب كاب فيردي المركز الأول في ترتيب المجموعة بعد فوز تاريخي بنتيجة 2-1 على منتخب غانا في الجولة الأولى. يسعى الفريق إلى استمرار هذا الأداء الإيجابي وضمان تحقيق الانتصارات اللازمة للمضي قدمًا في المنافسة. من جهته، يدخل منتخب موزمبيق المباراة بعد أداء قوي في الجولة الأولى، حيث يسعى لتحقيق الانتصار وتحسين موقفه في الترتيب العام.

يُشير نظام التأهل في البطولة إلى صعوبة التنافس، حيث يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة إلى الدور التالي، بالإضافة إلى أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث وتظهر أداءً مميزًا. وهذا يعزز أهمية كل مباراة في مشوار المنتخبين نحو تحقيق تقدم في البطولة.

قبل مباراة الغد، جرت مباراة قوية اليوم الخميس بين منتخبي مصر وغانا، حيث كانت الأنظار متجهة نحو هذا اللقاء القوي والمثير. يترقب عشاق كرة القدم القارية والعالمية مواصلة المنافسة المحمومة في كأس الأمم الأفريقية وظهور النجوم بأفضل مستوياتهم على أرض الملعب.