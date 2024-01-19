أهداف وملخص مباراة الرأس الأخضر وموزمبيق اليوم في كأس أمم إفريقيا

بث مباشر مشاهدة مباراة الرأس الأخضر وموزمبيق يلا شوت اليوم

مواجهة إفريقية بين Cabo Verde vs Mozambique اليوم، مشاهدة مباراة الرأس الأخضر وموزمبيق بث مباشر يلا شوت في كأس أمم إفريقيا، فشل منتخب مصر فى تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالى بأمم إفريقيا بعدما تعادل أمام موزمبيق وغانا بنفس النتيجة 2-2، وأصبح طريق التأهل إلى دور الـ16 لبطولة أمم إفريقيا صعبًا للغاية، لكن ليس مستحيلًا أمام الفراعنة.

وتنص لوائح بطولة أمم إفريقيا على تأهل أول وثانى كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل 4 ثوالث إلى دور الـ16 بالبطولة الأفريقية، على أن تقام المباريات بعد مرحلة المجموعات بنظام خروج المغلوب حتى النهائي.

ملخص مباراة الرأس الأخضر وموزمبيق اليوم

تابعوا أحداث المباراة المثيرة بين منتخبي الرأس الأخضر وموزمبيق في لقاء الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 لكرة القدم، عبر بث مباشر على موقع وتلفزيون "بوابة الفجر". تتنافس الفرق ضمن المجموعة الثانية التي تضم أيضًا منتخبي مصر وغانا، وسيكون اللقاء حاسمًا في مسار كل فريق نحو التأهل في البطولة القارية الرائعة.

استعدوا للمشاهدة المثيرة واللحظات الحماسية، حيث يتنافس الفريقان على النقاط الثلاث والتفوق في المجموعة. لن تفوتوا فرصة متابعة أداء النجوم والتشويق بين هذين الفريقين المثيرين. انضموا إلينا عبر بث مباشر على "بوابة الفجر" وتابعوا الحدث الرياضي على أعلى مستوى.

وينتظر منتخب مصر نتيجة مباراة الرأس الأخضر أمام موزمبيق اليوم الجمعة، وحال انتصار الرأس الأخضر، سيكون قد حسم تأهله للدور الثاني، وتتبقى فرصة للمنتخب المصري في الصراع على بطاقتي الوصافة وأفضل ثالث، وسيتوقف الأمر على نتيجة مباراته أمام كاب فيردي ونتائج بقية المجموعات.

أما حال فوز موزمبيق ستكون المهمة أصعب، إذ سيدخل منتخب الأفاعي السوداء في حسبة التأهل للدور الثاني، وسيتعين على مصر تحقيق الفوز في المباراة الأخيرة، وانتظار نتيجة لقاء غانا وموزمبيق في الجولة الثالثة.

متى موعد وتوقيت مباراة الرأس الأخضر وموزمبيق في كأس أمم إفريقيا 2023؟

يواجه منتخب الرأس الأخضر فى الرابعة عصر اليوم الجمعة، منتخب موزمبيق على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي فى مدينة أبيدجان، فى إطار منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية فى كأس أمم إفريقيا 2023 المقامة حاليا فى كوت ديفوار.

مشاهدة مباراة الرأس الأخضر وموزمبيق بث مباشر يلا شوت

ويدخل الرأس الأخضر المباراة منتشيا بفوزه المهم على منتخب غانا بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى، فيما يدخل موزمبيق اللقاء بعد التعادل الإيجابى مع منتخب مصر بهدفين لمثلهما، وفى حالة فوز الرأس الأخضر اليوم سيتأهل رسميًا للدور الثانى قبل مباراته الأخيرة ضد الفراعنة.

القنوات الناقلة لمباراة موزمبيق والرأس الأخضر اليوم في كأس أمم إفريقيا 2023

تمتلك شبكة قنوات "BEIN SPORTS" الحقوق الحصريّة لمنافسات بطولة أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023، والتي تتواصل بين الـ 13 من يناير والـ 11 من فبراير المقبل، وتحظى المسابقة بمتابعة إعلامية كبيرة في مختلف أنحاء العالم، وبإمكان الجماهيرية العربية متابعة البطولة عبر قنوات "BEIN SPORTS" المالك للحقوق الحصرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتُبثّ مباراة الرأس الأخضر وموزمبيق لحساب المجموعة الـ 2، انطلاقًا من الـ 17بتوقيت السّعودية، والـ 18 بتوقيت الإمارات والـ 16 بتوقيت مصر بصوت المعلق نوفل باشي.

تردد القنوات الرسمية الناقلة لمباراة الرأس الأخضر وموزمبيق اليوم:

تردد قنوات beIN Sports Max على نايل سات تردد قنوات beIN Sports Max على سهيل سات التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3 التردد: 11547

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة الرأس الأخضر وموزمبيق اليوم عبر الإنترنت؟

وينقل بث مباشر مباراة الرأس الأخضر وموزمبيق يلا شوت في كأس إفريقيا متاحًا من خلال المنصات التالية، وهو تطبيق "تود" أو خدمة "بي إن كونكت".

ترتيب مجموعة منتخب مصر والرأس الأخضر في كأس أمم إفريقيا

الرأس الأخضر 3 نقاط "لديه مباراة" مصر 2 نقاط موزمبيق 1 نقطة "لديه مباراة" غانا 1 نقطة

تشكيلة مباراة الرأس الأخضر وموزمبيق اليوم في كأس أمم إفريقيا

أولًا: تشكيل منتخب الرأس الأخضر

حراسة المرمى: فوزينيا

الدفاع: جواو باولينيو - ريكاردو لوبيس - لوجان كوستا - ستيفن موريرا

الوسط: جاميرو مونتيرو - كيفين لينيني - ديروي دوارتي

الهجوم: جيوفاني كابرال - بيبي - ريان مينديش

ثانيًا: تشكيل منتخب موزمبيق

حراسة المرمى: إرنان سيلوني

الدفاع: رينالدو ماندافا - إدملسون دوف - إدسون ميكسر - دومينجوس ماكاندزا

الوسط: ويتي - ألفونس أمادي - جويما - جيلدو - دومينيجوس

الهجوم: ستانلي راتيفو

الرأس الأخضر وموزمبيق.. جولة نارية للصدارة

ستكون المواجهة القادمة بين منتخبي الرأس الأخضر وموزمبيق في كأس أمم إفريقيا أولى تجاربهما على هذا المستوى القاري. يأتي هذا اللقاء بعد أن استحوذ منتخب الرأس الأخضر على تفوق في آخر 3 مواجهات مع موزمبيق، حيث فاز في مباراتين وتعادل في واحدة، وتلك المباريات كانت جميعها في إطار التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.

منتخب الرأس الأخضر يحقق فوزه الثالث في تاريخه في كأس أمم إفريقيا، حيث سجلت سجله السابق 6 تعادلات و3 هزائم. جاء أحدث انتصار له في الجولة الأولى من النسخة الأخيرة للبطولة (2022)، حين فاز 1-0 على إثيوبيا. ومن الجدير بالذكر أنهم لم يحققوا انتصارات متتالية في كأس الأمم الأفريقية من قبل.

من ناحية أخرى، يواجه منتخب موزمبيق صعوبات في تحقيق الانتصارات في كأس الأمم الأفريقية، حيث خاضوا 13 مباراة وحققوا 3 تعادلات فقط، وتلقوا 10 هزائم. على الرغم من ذلك، قدموا أداءً مشرفًا في بعض المواجهات، كما حدث في مباراة تعادلوا فيها مع مصر 2-2 (حيث كانوا متقدمين 2-1)، وكانت هذه هي المرة الثانية فقط التي تقدموا فيها في تاريخهم بالبطولة، الأمر الذي حدث أيضًا في عام 1996 أمام تونس.

فيما يتعلق بأداء الرأس الأخضر في مرحلة المجموعات في كأس الأمم الأفريقية، فإنهم خاضوا 10 مباريات، حققوا الفوز في 3 منها وخسروا 6، وتعد الهزيمة الوحيدة في هذه المرحلة كانت في بطولة 2022، حيث خسروا 0-1 أمام بوركينا فاسو.

من الناحية الدفاعية، لم يتمكن منتخب موزمبيق بعد من الحفاظ على شباكه نظيفة في كأس الأمم الأفريقية، حيث تلقوا 28 هدفًا في 13 مباراة، مسجلين هدفين على الأقل في 12 مباراة. يظهر زيمبابوي فقط (التي خاضت 15 مباراة) كمنتخب خاض عددًا أكبر من المباريات دون تلقي أهداف.