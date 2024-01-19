ملخص وأهداف مباراة السنغال والكاميرون اليوم في كأس أمم إفريقيا

منافسة إفريقية بين Senegal vs Cameroon اليوم، مشاهدة مباراة السنغال والكاميرون يلا شوت بث مباشر في كأس أمم إفريقيا، ويدخل منتخب السنغال مباراته الليلة وهو في صدارة المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، بعد فوزه الكبير في الجولة الأولى على منتخب جامبيا بثلاثية نظيفة. في المقابل، يمتلك منتخب الكاميرون نقطة واحدة بعد تعادله مع منتخب غينيا بهدف لمثله.

في الشوط الثاني، ومع تزايد الضغط من السنغال، تمكنوا من إحراز الهدف الثاني عن طريق حبيب ديالو.

وقبل نهاية اللقاء بسبع دقائق، قلص جان شارل كاستيليتو النتيجة للكاميرون بهدف من رأسية مميزة، لكنه لم يكن كافيا ليجنب الأسود غير المروضة الهزيمة.

وفي الوقت بدل الضائع تمكن ساديو ماني من التوقيع على أول أهدافه مع منتخب السنغال في أمم إفريقيا 2023، ليضمن تأهل أسود التيرانجا إلى دور الستة عشر.

تعد مباراة الليلة الخامسة بين المنتخبين عبر تاريخ كأس أمم إفريقيا. بدأت المواجهة الأولى في مرحلة المجموعات خلال نسخة عام 1990، حيث انتهت بفوز أسود التيرانجا 2-0. جرت المباراة الثانية في ربع نهائي نسخة 1992، وفاز منتخب الكاميرون بهدف نظيف.

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تقدم "بوابة الفجر" بثًا مباشرًا لمباراة السنغال والكاميرون في قمة المجموعة الثالثة ببطولة كأس أمم إفريقيا 2023، والتي ستقام اليوم الجمعة الموافق 19 يناير 2024. ستكون هذه المواجهة جزءًا من الجولة الثانية لدور المجموعات في البطولة التي تستضيفها كوت ديفوار.

تبدأ المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والتاسعة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وستُقام على أرضية ملعب "شارليس كونان باني".

تعتبر هذه المواجهة جزءًا من المنافسات الحماسية في البطولة الأفريقية، حيث يلتقي حامل اللقب منتخب السنغال بمنتخب الكاميرون في مباراة مرتقبة. سيسعى كل منتخب لتحقيق الانتصار وحصد النقاط الثلاث لتعزيز فرصه في التأهل إلى المراحل القادمة من البطولة.

لا تفوت فرصة متابعة البث المباشر لهذه المواجهة المثيرة والتي ستكون متاحة عبر "الأسبوع". تستمر فعاليات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 حتى 13 فبراير المقبل، مع تقديم مباريات مثيرة وتنافس قوي بين منتخبات القارة الأفريقية.

أما المواجهة الثالثة كانت في نهائي نسخة عام 2002، وانتهت بتتويج منتخب الكاميرون بركلات الترجيح 3-2 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي. المواجهة الأخيرة كانت في ربع نهائي نسخة 2017، وأيضًا انتهت بتأهل منتخب الكاميرون بفوزه في ركلات الترجيح 5-4 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

تتوقع مباراة الليلة تقديم ندية وتنافس قوي بين الفريقين، حيث يسعى كل منتخب إلى تحقيق الفوز وضمان تصدر المجموعة والتأهل إلى المراحل القادمة في البطولة القارية الرياضية المثيرة.

متي موعد وتوقيت مباراة السنغال والكاميرون في كأس أمم إفريقيا؟

في إطار الجولة الثانية لدور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأفريقية، مشاهدة مباراة السنغال والكاميرون بث مباشر يتقدم منتخب الكاميرون لمواجهة نظيره السنغال في ملعب تشارلس كونان باني بمدينة ياموسوكرو. تحديدًا في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت الجمعة 19 يناير 2024.

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ستكون هذه المباراة الثانية للمنتخبين في المجموعة الثالثة، حيث يدخل منتخب السنغال اللقاء وهو في صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط، بعد فوزه السابق على جامبيا بنتيجة 3-0. من جهة أخرى، يمتلك منتخب الكاميرون نقطة واحدة بعد تعادله في المباراة الأولى مع منتخب غينيا بهدف لكل منهما.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة السنغال والكاميرون اليوم في أمم إفريقيا؟

شبكة قنوات "BEIN SPORTS" تحتكم إلى الحقوق الحصرية لنقل مباريات بطولة أمم إفريقيا في كوت ديفوار 2023، مشاهدة مباراة السنغال والكاميرون بث مباشر يلا شوت الحدث الكبير الذي سيستمر من 13 يناير إلى 11 فبراير. تجذب هذه المسابقة اهتمام واسع في جميع أنحاء العالم، ويمكن للجماهير في العالم العربي متابعة البطولة عبر شبكة "BEIN SPORTS"، المالكة لحقوق البث الحصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

لن يفوت عشاق كرة القدم متابعة مباراة السنغال والكاميرون في المجموعة الثالثة على شاشات "BEIN SPORTS"، حيث ستنقل المباراة اعتبارًا من الساعة 20:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة 21:00 بتوقيت الإمارات، والساعة 19:00 بتوقيت مصر. سيكون صوت المعلق الرياضي عصام الشوالي هو الذي سيصاحب المشاهدين خلال هذه المواجهة الحماسية.

لا شك أن متابعي كرة القدم سيستمتعون بتغطية مميزة وتحليلات حصرية على قنوات "BEIN SPORTS" خلال هذه الفترة المثيرة للبطولة، حيث تلتزم الشبكة بتقديم تجربة مشاهدة ممتعة وشاملة لكل عشاق الرياضة في المنطقة.

تردد القنوات الناقلة لمباراة السنغال والكاميرون في أمم إفريقيا

تردد قنوات beIN Sports Max على نايل سات تردد قنوات beIN Sports Max على سهيل سات التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3 التردد: 11547

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة السنغال والكاميرون أونلاين؟

توفر شبكة "بي إن سبورتس" خدمة إضافية لمشاهدة المباريات المباشرة عبر تطبيق "TOD" وهو تطبيق مدفوع، يوفر للمشاهد جميع مباريات كرة القدم التي تُبثّ عبر قنوات "بي إن سبورتس" بالإضافة إلى إنتاجات أخرى فنية وترفيهية.

تشكيل السنغال المتوقع لمواجهة الكاميرون

ويأتي تشكيل السنغال المتوقع لمواجهة الكاميرون كالتالي:

حارس: إدوارد ميندي

خط الدفاع: كريبين دياتا – كاليدو كوليبالي – موسى نياكاتي – إسماعيل جاكوبس

خط الوسط: لامين كمارا – عبده ديالو – بابي جاي

خط الهجوم: إسماعيلا سار – حبيب ديالو – ساديو ماني

تشكيل الكاميرون المتوقع أمام السنغال

ومن المتوقع أن يخوض منتخب الكاميرون اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أوندوا.

خط الدفاع: كاستيليتو، ووه، موكودي، يونجوا.

خط الوسط: نتشام، كيمين، زامبو.

خط الهجوم: نكوندو، إيكامبي، ماجري.

آخر 4 مواجهات الرأس الأخضر وموزمبيق:

فوز الرأس الأخضر: انتصاران

فوز موزمبيق: انتصار واحد

التعادل: تعادل واحد

ترتيب مجموعة السنغال والكاميرون في كأس إفريقيا 2023

المركز المنتخب لعب النقاط 1 السنغال 1 3 2 الكاميرون 1 1 3 غينيا 1 1 4 غامبيا 1 0

السنغال والكاميرون.. صدام ناري في الأمم

في ليلة مليئة بالتحديات والتنافس القوي، يستعد منتخب السنغال لمواجهة الكاميرون في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة أمم إفريقيا 2023. يتأهب الفريق السنغالي، الذي حقق الانتصار في الجولة الأولى على حساب جامبيا بثلاثة أهداف نظيفة، لتعزيز موقفه في صدارة المجموعة الثالثة. بينما يسعى منتخب الكاميرون إلى تصحيح مساره بعد تعادله في المباراة السابقة أمام منتخب غينيا.

منتخب السنغال، بقيادة مدربه ولاعبهم السابق آليو سيسيه، يسعى إلى مواصلة التألق وتحقيق فوز آخر يعزز طموحاته في البطولة. الفريق يتمتع بثقة عالية بعد الأداء المتميز في المباراة الافتتاحية، ويعتبرون مواجهة الكاميرون تحديًا كبيرًا للمحافظة على الزخم الإيجابي.

على الجانب الآخر، يتطلع منتخب الكاميرون، الذي يمتلك نقطة واحدة بعد التعادل في الجولة الأولى، إلى العودة بقوة وتحقيق الانتصار لتحقيق التوازن في موقفهم. يضعون كل تركيزهم في تحسين أداء الفريق وتحقيق الفوز لضمان تقدمهم في الترتيب والتأهل للمراحل الأخرى من البطولة.

ليس فقط هذا اللقاء هو الذي سيشهد تنافسًا شديدًا، بل أيضًا المباراة الأخرى في نفس المجموعة بين غينيا وجامبيا. منتخب غينيا يطمح في تحقيق الفوز لتعزيز فرصه في التأهل، بينما يسعى منتخب جامبيا إلى تحسين أدائه وتحقيق نتيجة إيجابية.

تأتي هذه المباريات ضمن سلسلة منافسات مثيرة في بطولة أمم إفريقيا 2023 التي تحظى بشغف كبير من قبل عشاق كرة القدم. وبفضل شبكة "BEIN SPORTS"، يمكن للمشجعين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الاستمتاع بتغطية حصرية لهذه الأحداث الرياضية الممتعة. البث المباشر لمباراة السنغال والكاميرون سيكون متاحًا على قنوات "BEIN SPORTS" بتوقيت السعودية، الإمارات، ومصر ليكون بصوت المعلق الرياضي عصام الشوالي، الذي سيضفي المزيد من الحماس والتشويق على هذه التجربة الرياضية.

تشكيل الكاميرون الرسمي

بث مباشر مشاهدة مباراة السنغال والكاميرون يلا شوت

تشكيل الكاميرون الرسمي