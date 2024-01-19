أحمد هلال يفسخ تعاقده مع سنورس للاحتراف في الدوري الليبي

الفجر الرياضي
أحمد هلال
أحمد هلال

قام أحمد هلال لاعب فريق نادي سنورس الرياضي، بفسخ تعاقده مع ناديه من أجل الانتقال للاحتراف في الدوري الليبي.

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واتفق قائد فريق الواسطى والفيوم السابق، مع نادي سنورس بفسخ تعاقده بالتراضي.

ووافق مسؤولو سنورس على فسخ التعاقد بالتراضي، بعد دفع المقابل المادي من اللاعب.

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واستقر هلال على الانضمام إلى نادي الفداء عمر المختار الليبي، وذلك في حضور وكيل اللاعب مصطفى مكي.

كان نادي الفداء الرياضي قد نال نصيبه من أضرار السيول لإعصار دانيال؛ حيث قامت اللجنة المكلفة من وزير الرياضة بمعاينة الأضرار في نادي الفداء، وتبين تعرضه للعديد الأضرار، ويحتاج إلى أرضية الملعب والمبنى الإداري، بالإضافة إلى صيانة السياج المحيط بالملعب الذي تعرض للسقوط جراء السيول الجارفة.

أحمد هلال نادي سنورس الدوري الليبي الفيوم
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