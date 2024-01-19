تناول الشمندر والكرفس للتخلص من السموم في الجسم كل صباح.. كيفية تحضير هذا المشروب

مع التركيز على عيش نمط حياة أكثر صحة، يصبح المزيج القوي من الشمندر والكرفس بمثابة معزز صباحي لا يثير حاسة التذوق لديك فحسب، بل يمنح يومك أيضًا بداية منعشة.

وتشكل هذه العناصر الغذائية القوية والفيتامينات ومضادات الأكسدة معًا الخليط المثالي للتخلص من سموم الجسم بالكامل.

ودعونا نستكشف مزايا إضافة جرعة الشمندر والكرفس إلى روتينك اليومي واكتشاف كيفية صنعهفي المنزل بكل سهولة

فوائد شوت الشمندر والكرفس:

إزالة السموم القوية: تعمل صبغة البيتالين الموجودة في كل من الكرفس والشمندر كعامل مضاد للأكسدة ومضاد للالتهابات ومضاد للفطريات، مما يعزز إزالة السموم عن طريق طرد السموم ودعم وظائف الكبد المثلى.

تعزيز أداء التمارين الرياضية: تم ربط عصير البنجر، المشهور بمحتواه العالي من النترات، بزيادة القدرة على التحمل، وتحسين القدرة على التحمل، وتقليل آلام العضلات، هذه السمات تجعله إضافة مثالية قبل التمرين لأولئك الذين يتطلعون إلى رفع مستوى تمرينهم.

الكرفس والشمندر

صحة القلب والأوعية الدموية: تعمل النترات الطبيعية الموجودة في الشمندر على تعزيز تدفق الدم وتوصيل الأكسجين إلى العضلات، مما يساهم في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية عن طريق خفض ضغط الدم وتقليل مخاطر المشكلات المتعلقة بالقلب.

خصائص مضادة للالتهابات: عصير الكرفس، الذي يحتوي على اللوتولين والبيرولوكينولين كينون (PQQ)، يدعم صحة المعدة عن طريق مكافحة الالتهابات، ويمكن أن يكون هذا مفيدًا بشكل خاص للأفراد الذين يعانون من حالات مثل السمنة ومشاكل الغدة الدرقية وحب الشباب.

تغذية البشرة: يساهم المزيج الغني بالمغذيات من الكرفس والشمندر في تحسين صحة البشرة، ومن الترطيب إلى الحماية من الشيخوخة والضرر، تعمل المغذيات النباتية الموجودة في هذه الجرعة بشكل تآزري للحفاظ على بشرتك مشرقة وشبابية.

وصفة لجرعة الكرفس والشمندر النهائية:

المكونات:

- 3 أعواد كرفس متوسطة الحجم

- 1 حبة شمندر متوسطة الحجم، مقشرة

- 1 تفاحة ( اختياري)

- 1 ليمونة

- قطعة زنجبيل بحجم 1 بوصة (اختياري)

طريقة التحضير

1. اغسلي جميع المكونات وقطعيها إلى قطع يمكن التحكم فيها.

2. مرري الكرفس والشمندر والتفاح والليمون والزنجبيل (في حالة استخدامه) من خلال العصارة.

3. حرك العصير جيدًا لضمان الحصول على مزيج متجانس.

4. اسكبه في كوب واستمتع بمذاق الكرفس والشمندر محلي الصنع.