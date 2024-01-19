5 تغييرات بسيطة في نظامك الغذائي للحماية من السرطان

لا يمكن التأكيد على أهمية الوقاية في المعركة التي لا تنتهي ضد السرطان، وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أنه في عام 2020 وحده، أودى هذا العدو بحياة ما يقرب من 10 ملايين شخص.

وعلى الرغم من الإحصائيات، هناك سبب للتفاؤل لأن قرارات نمط الحياة، وخاصة العادات الغذائية، كما يمكن أن تقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بالسرطان.

وفيما يلي 5 تغييرات بسيطة لكنها مؤثرة في نظامك الغذائي والتي تم تحديدها كدروع محتملة ضد ظهور السرطان، ولا تعد هذه التعديلات التي يمكن التحكم فيها بتقوية جسمك فحسب، بل أيضًا بإلهام اتباع نهج استباقي للصحة والرفاهية.

أحمر أقل.. أخضر أكثر

قد تحتاج الرغبة الشديدة لديك في أكل اللحوم إلى القليل من التغيير، واللحوم الحمراء، مثل لحم الضأن، يمكن أن تكون لذيذة ولكن باعتدال، وقد تم ربط الكثير منها بسرطان القولون والمستقيم، وقم بتغطية استهلاكك الأسبوعي وفكر في خيارات أصغر حجمًا، كما يجب أن تأخذ اللحوم المصنعة المقعد الخلفي لتتألق صحتك.

الحبوب الكاملة والبقوليات

قم بتحديث نظامك الغذائي من خلال تناول فوائد الحبوب الكاملة والبقوليات، وفكر في الأرز البني والفاصوليا والعدس، فهي تجلب الكربوهيدرات المعقدة والألياف والمواد الكيميائية النباتية إلى المائدة، مما يوفر الحماية ضد سرطان القولون والمستقيم والمعدة والبنكرياس، واستبدل الحبوب المكررة بنظيراتها الكاملة وأضف البقوليات إلى وجباتك للحصول على تعزيز صحي إضافي.

أوميغا 3

حان الوقت لإضافة بعض الذوق المريب والمكسرات إلى وجباتك، والأسماك الدهنية مليئة بأحماض أوميجا 3 الدهنية المعروفة بخصائصها المضادة للالتهابات والمضادة للسرطان، واستمتع بحصتين على الأقل من الأسماك الدهنية كل أسبوع وتناول حفنة من المكسرات يوميًا للدفاع اللذيذ ضد سرطان الثدي والبروستاتا والقولون والمستقيم.

التخلص من سموم السكر والملح

حان الوقت للتخلص من سموم السكر والملح، حيث يمكن لهؤلاء زيادة الوزن وارتفاع ضغط الدم وحتى اللعب بلطف مع الخلايا السرطانية، وحافظ على نسبة السكريات المضافة (من المشروبات الغازية والحلوى والمخبوزات) والوجبات الخفيفة المالحة إلى أقل من 10% من السعرات الحرارية اليومية. قد تحتج براعم التذوق لديك في البداية.

سحر الشاي الأخضر

أدخل العالم السحري للشاي الأخضر، إنه مليء بمضادات الاكسدة، وهو بمثابة جرعة تمنع نمو وانتشار الخلايا السرطانية، واجعل من عادتك تناول ثلاثة أكواب على الأقل يوميًا، وتجنب السكر أو الحليب، سوف تنبهر براعم التذوق لديك وخلاياك بهذا الدفاع اللذيذ ضد سرطان الثدي والبروستاتا والمعدة والقولون والجلد.