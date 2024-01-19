أسباب مدهشة تجعلك تتناول حليب الماعز

يكتسب حليب الماعز شعبية تدريجية على مستوى العالم، فهو غني بالعناصر الغذائية ولها فوائد صحية عديدة، ومن السهل تناول حليب الماعز وهضمه، حتى بالنسبة لأولئك الذين يعانون من حساسية اللاكتوز، وقد ترغب في اختبار أنواع مختلفة من الحليب الحيواني قبل التحول إلى الحليب النباتي إذا كنت تواجه مشكلة في هضم حليب البقر التقليدي.

ويعد حليب الماعز أحد أشهر مشروبات الحليب في العالم، ومع ذلك، لا يساهم الماعز إلا بنسبة 2 في المائة من إمدادات الحليب في العالم إلى السوق، وغني بالفيتامينات والمعادن والمواد المغذية، فهو الغذاء المثالي، وعلى الصعيد العالمي، فهو أكثر تفضيلًا من حليب البقر.

حليب الماعز للهضم​

يحتوي حليب الماعز على نسبة دهون مماثلة لحليب البقر، ولكن لأن الكريات الدهنية في حليب الماعز أصغر من تلك الموجودة في حليب البقر، فهو أسهل في الهضم، ويصبح حليب الماعز تخثرًا في معدتك، إلا أن هذا اللبن الرائب أكثر ليونة من اللبن المصنوع من حليب البقر، وبالمقارنة مع حليب البقر، الذي يحتوي على 10% خثارة، فإن حليب الماعز يحتوي فقط على 2% خثارة، مما يساعد في عملية الهضم في الجسم ويسبب تهيجًا أقل.

​​​التأثيرات المحتملة المضادة للالتهابات​

قد يكون للأحماض الدهنية والسكريات قليلة التعدد، وهما مادتان نشطتان بيولوجيًا موجودتان في حليب الماعز، تأثير مضاد للالتهابات، وقد تساعد هذه المواد في تقليل الالتهابات الجسدية وتعزيز أداء الجهاز المناعي بشكل عام.

خيار عدم تحمل اللاكتوز

ومع ذلك، يحتوي حليب الماعز على نسبة لاكتوز أقل بنحو 12٪ لكل كوب مقارنة بحليب البقر، ويحصل على كمية أقل من اللاكتوز عندما يتم زراعته في الزبادي، ولذلك قد تكون منتجات الألبان المصنوعة من حليب الماعز أقل تهيجًا للجهاز الهضمي من حليب البقر بالنسبة لأولئك الذين يعانون من حساسية معتدلة للاكتوز.

المزيد من البريبايوتك

هناك طريقة أخرى يتفوق بها حليب الماعز على حليب البقر وهي أنه يحتوي على المزيد من الكربوهيدرات "البريبايوتيك"، والتي تدعم نمو البكتيريا الجيدة في نباتات الأمعاء لدينا، ونشير إلى هذه السكريات باسم السكريات قليلة التعدد، وهذه الكربوهيدرات، وهي نفس النوع الموجود في حليب الثدي البشري، هي التي تحافظ على صحة البكتيريا "الجيدة" في الجهاز الهضمي للطفل.

التوافر الحيوي للمعادن​

يحتوي حليب الماعز على معادن مثل الكالسيوم والمغنيسيوم التي يعتقد أنها أكثر توفرًا بيولوجيًا من تلك الموجودة في حليب البقر، ويؤدي ذلك إلى تحسين صحة العظام وامتصاص العناصر الغذائية بشكل عام من خلال تمكين الجسم من امتصاص هذه المعادن واستخدامها بشكل أكثر فعالية.