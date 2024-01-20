عاجل| رسميًا بعثة صندوق النقد تبدأ مراجعتها للاقتصاد المصري وزيادة متوقعة في قيمة القرض

الاقتصاد
بوابة الفجر

قال متحدث باسم صندوق النقد الدولي يوم الجمعة إن بعثة الصندوق موجودة في القاهرة في الوقت الراهن لمناقشة قرض من الصندوق قيمته ثلاثة مليارات دولار وبرنامج إصلاحات.

 

وأضاف أن المناقشات جارية بخصوص تمويل إضافي لتخفيف الضغوط المرتبطة بالحرب في غزة عن مصر.

 

وذكر المتحدث في بيان مرسل بالبريد الإلكتروني إلى رويترز أن البعثة، برئاسة إيفانا فلادكوفا هولر، "ستواصل المناقشات بخصوص المراجعة الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح المصري المدعوم بتسهيل الصندوق الممدد. سنتواصل في نهاية الزيارة".

 

وقال المتحدث إن جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي زار القاهرة أيضا هذا الأسبوع خلال فترة المراجعة السنوية للمكاتب الإقليمية التابعة للإدارة، واجتمع مع السلطات المصرية والأطراف المعنية في المنطقة.

 

 

 

وفي الأسبوع الماضي قالت جولي كوزاك المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي للصحفيين إن التمويل الإضافي "شديد الأهمية" لنجاح البرنامج المصري، لكن تجري مناقشة القيمة والمصروفات المحتملة. كما تجري أيضا مناقشة الحاجة لتشديد السياسة المالية والنقدية.

Elfagr.org
ads
ads

الأكثر قراءة

جارية الآن (0-0) بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك والوحدة الإماراتي يلا شوت في اللقاء الودي

شاهد الآن دون اشتراك (0-0).. بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك والوحدة الإماراتي وديًا

أهداف مباراة العراق واليابان اليوم 19-01-2024 في كأس آسيا

أسعار الدولار نهاية الأسبوع.. السوق السوداء توسع الفارق مع السعر الرسمي بالبنوك بنسبة 100%

ملخص واهداف مباراة الجزائر وبوركينا فاسو في كأس إفريقيا (2-2)

أهداف مباراة الأردن وكوريا الجنوبية اليوم 20-01-2024 في كأس آسيا

(2-2) بدون تقطيع.. ملخص وأهداف مباراة مصر وغانا اليوم {الفراعنة تعود}

ملخص وأهداف مباراة مصر وغانا في كأس أمم إفريقيا [خروج صلاح]