حملات نهارية وليلية على الإشغالات والباعة الجائلين والمركبات المخالفة بمدن الشيخ زايد والعبور ودمياط والشروق

شنت أجهزت مدن: الشيخ زايد، والعبور، ودمياط الجديدة، والشروق، حملات نهارية وليلية على الإشغالات والباعة الجائلين والمركبات المخالفة بعدة مناطق، بهدف الحفاظ على المظهر الحضاري للمدن الجديدة، ومنع الظواهر العشوائية بجميع صورها.

وفي ذات السياق، قاد المهندس أحمد محمد عبد الرازق، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، حملة مكثفة لرفع الإشغالات ومواجهة العشوائية بالمدينة.

وأكد المهندس أحمد محمد عبد الرازق، استمرار رفع إشغالات المحال والباعة الجائلين، والقضاء على النباشين من جميع أحياء المدينة، وذلك بهدف الحفاظ على المدينة جميلة ونظيفة بلا إشغالات أو قمامة.

كما شدد رئيس الجهاز، على رؤساء القطاعات وإدارة الإشغالات والأمن، القيام بحملات مكثفة لرفع الإشغالات، والعمل على تيسير حركة المواطنين بإزالة التعديات عن الطريق العام، والميادين الرئيسية.

وأكد رئيس الجهاز، أن الحملات تهدف إلى القضاء على جميع الإشغالات وإعادة الوجه الحضارى للمدينة، مشددًا على رؤساء الأحياء بضرورة التواجد الدائم بالشارع والتفاعل المباشر مع شكاوى المواطنين، وإيجاد الحلول السريعة لها وتكثيف الحملات اليومية المفاجئة للقضاء على كل الظواهر السلبية بالشوارع لتحقيق الانضباط واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وشهدت مدينة العبور، حملة ليلية لرفع الإشغالات وإزالة الباعة الجائلين، بناء على التوجيهات المستمرة من المهندس أحمد رشاد، رئيس الجهاز، باستمرار حملات رفع الإشغالات بشوارع وأحياء المدينة، واستمرار تحقيق الانضباط، والقضاء على التعديات على حرم الشوارع من قبل أصحاب المحلات والكافيهات، وإزالة تلك التعديات.

وفي مدينة بدر، قامت إدارة الأمن والأحياء بجهاز المدينة، بإزالة الإشغالات بالحي المتميز ٢ تنفيذًا لتوجيهات المهندس رضوان عبد الرشيد، رئيس الجهاز، بضرورة القضاء على أي مخالفات بالمدينة، وتم إزالة 3 منافذ بيع عشوائية " كانتين "، وورشة طوب أسمنتي، ومصادرة 6 مركبات توك توك، و3 سيارات فاكهة، و7 دراجات نارية دون لوحات معدنية، ورخص منتهية، كما تم ضبط 3 مركبات تروسيكل مستخدمة في نبش القمامة، وتم التحفظ علي المهمات والمعدات والمركبات المضبوطة بمقر الجهاز.

جاءت الحملة بقيادة المهندس سيد سلامة، نائب رئيس الجهاز للمرافق والتنمية، وتم التحفظ على جميع الإشغالات، حفاظًا على المظهر الحضارى للمدينة.

وصرح المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، بأنه تم شن حملات صباحية ومسائية، للقضاء على ظاهرة التوك توك داخل المدينة، كما تم شن حملات متنوعة تحت إشراف اللواء ياسر شحاتة، مدير أمن الجهاز، والمهندس عاصم اللبان، مدير عام التنمية، وبمشاركة إدارتى التنمية والأمن بالجهاز، وبالتنسبق مع قسم شرطة التعمير بالمدينة.

وأسفرت حملات دمياط عن مصادرة 19 مركبة توك توك، وسيارة ربع نقل نباشين، وعددٍ من عربات الباعة الجائلين وفتارين بيع السجائر، وعدد من الإشغالات المتنوعة، وتم إيداع المضبوطات بمخازن الجهاز، واستكمال الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات.

وقاد المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، حملة مُكبرة لرفع الإشغالات ومواجهة العشوائية، بالأسواق التجارية الواقعة بمركزى خدمات الحيين الثانى والثامن، وذلك بـ12 مُعدة تضمن 3 لوادر، و2 سيارة قلاب، و7 سيارات نصف نقل بخلاف (35) عامل خدمات.

وأوضح أن الحملة أسفرت عن تحرير 18 مخالفة تنوعت ما بين تعدى أصحاب المحال على ممرات المشاة، والمناطق المجاورة، وتم مصادرة الإشغالات، والتحفظ عليها بمخازن الجهاز، وإزالة التعديات.