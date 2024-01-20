يلا شوت .. South Korea × Jordan مشاهدة(2-1) بث مباشر اليوم في كأس أمم أسيا 2024

جولة كروية آسيوية بين South Koreaو Jordan يلا شوت.. South Korea × Jordan مشاهدة بث مباشر اليوم في كأس أمم أسيا 2024 يلتقي منتخب الأردن منتخب كوريا الجنوبية اليوم السبت 20 يناير 2024 وتأتي مباراة الاردن وكوريا الجنوبية ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس آسيا 2024 التي تستضيفها قطر وترتفع محركات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية من عدد كبير من جماهير وعشاق الساحرة المستديرة في الوطن العربي والقارة الآسيوية عن مواجهة الأردن وكوريا الجنوبية.

يلا شوت.. South Korea × Jordan مشاهدة بث مباشر اليوم في كأس أمم أسيا 2024

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مباراة الاردن وكوريا الجنوبية في كأس أمم آسيا

تعد مباراة الاردن وكوريا الجنوبية من اللقاءات الصعبة في بطولة كأس أمم آسيا يقع منتخب الأردن ضمن المجموعة الخامسة والتي تضم أيضا منتخبات كوريا الجنوبية وماليزيا والبحرين.

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ما هو موعد مباراة الاردن وكوريا الجنوبية في كأس أمم آسيا؟

تنطلق مباراة الاردن وكوريا الجنوبية اليوم السبت 20 يناير 2024 في تمام الساعة 1:30 بتوقيت القاهرة و2:30 بتوقيت مكة المكرمة وذلك علي على استاد الثمامة بقطر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاردن وكوريا الجنوبية في كأس أمم آسيا؟

تنقل شبكة قنوات SSC مباريات بطولة كأس أمم آسيا وتذاع مباراة الاردن وكوريا الجنوبية عبر قناة SSC 1 HD وقناة SSC 5 HD.

من هو معلق مباراة الاردن وكوريا الجنوبية؟

قامت شبكة قنوات SSC باختيار المعلق فارس عوض على قناة SSC 1 HD والمعلق حاتم بطيشة على قناة SSC 5 HD.

التشكيل المتوقع لمنتخب الأردن في مباراة. كوريا الجنوبية

حراسة المرمى: يزيد ابو ليلى

خط الدفاع: عبدالله نصيب - سالم العجالين - يزن العرب.

خط الوسط: نزار الرشدان - نور الروابدة - محمود مرضي - احسان حداد

خط الهجوم: موسى التعمري - يزن النعيمات - علي علوان.