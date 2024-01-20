بوتين يعتزم المشاركة في تدشين قاعدة وحدة الطاقة الرابعة من محطة الضبعة للطاقة النووية بمصر

عربي ودولي
بوابة الفجر

أعلن الناطق باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يعتزم المشاركة في مراسم صب الخرسانة الأولى في قاعدة وحدة الطاقة الرابعة من محطة الضبعة للطاقة النووية في مصر.

 وقال بيسكوف للصحفيين: "إن مشاركة الرئيس فلاديمير بوتين قيد التحضير، إنها مراسم مهمة للغاية ونواصل تعاوننا مع الشركاء المصريين في مختلف المجالات. وان مصر شريك مهم جدا بالنسبة لنا، بما في ذلك في هذا المجال من التكنولوجيا الفائقة، وهو مجال مهم جدا للتنمية في مصر".

وأكد دميتري بيسكوف، أن "روسيا هي بلا منازع زعيم الصناعة النووية في العالم وان نحن نقدم خدمات أفضل وأرخص وذات جودة، ومن الصعب جدا على المشاركين الآخرين في السوق التنافس معنا".

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