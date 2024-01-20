دورة سيتي كلوب الرمضانية تنطلق 16 مارس المقبل على مرحلتين



حددت مجموعة أندية سيتي يوم 16 مارس المقبل، موعدًا لانطلاق البطولة المفتوحة التي تنظمها سنويا بمناسبة شهر رمضان الكريم بجميع المحافظات.

وتعتبر بطولة سيتي كلوب من أكبر البطولات الرمضانية في مصر، وقد تمكنت أندية سيتي كلوب من تنظيم نسختين للبطولة ك بشكل مُلفت مما شجع كيانات وشركات كبرى للتعاون والمشاركة في تنظيم ورعاية.

ومن المقرر أن تقام بطولة هذا العام على مرحلتين، حيث تقام مرحلة التصفيات في جميع فروع سيتي كلوب المنتشرة بأنحاء الجمهورية، فيما تقام المرحلة النهائية بين أبطال الفروع أصحاب المراكز الأولى والثانية من خلال دورة مجمعة بدءا من 23 مارس المقبل بسيتي كلوب بنها وتستمر حتى 29 من الشهر نفسه حيث يقام حفل الختام وتوزيع الجوائز.

ومن المقرر أن تعلن المجموعة عن جوائز البطولة على هامش حفل اجراء القرعة الذي يقام يوم 14 مارس المقبل بعد انتهاء فترة تلقي طلبات اشتراك الفرق المختلفة في البطولة وفق الضوابط التي سبق الإعلان عنها.

وباتت بطولات سيتي كلوب الرمضانية تشكل مظهرا مميزا للشهر المبارك، بعدما نجحت أندية سيتى كلوب في نقل الدورات الرمضانية إلى احترافية الملاعب المجهزة، وبعدما كانت مجرد " لعبة للتسلية" وممارسة الرياضة بين الأصدقاء والأقارب، تحولت إلى "استثمار مالي" ومحط تنافس بين الشركات والمؤسسات التي تنظم الدورات بطرق لافتة وبرعاية ضخمة.

