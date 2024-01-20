دورة سيتي كلوب الرمضانية تنطلق 16 مارس المقبل على مرحلتين

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 


حددت مجموعة أندية سيتي يوم 16 مارس المقبل، موعدًا لانطلاق البطولة المفتوحة التي تنظمها سنويا بمناسبة شهر رمضان الكريم بجميع المحافظات.

وتعتبر بطولة سيتي كلوب من أكبر البطولات الرمضانية في مصر، وقد تمكنت أندية سيتي كلوب من تنظيم نسختين للبطولة ك بشكل مُلفت مما شجع كيانات وشركات كبرى للتعاون والمشاركة في تنظيم ورعاية.

ومن المقرر أن تقام بطولة هذا العام على مرحلتين، حيث تقام مرحلة التصفيات في جميع فروع سيتي كلوب المنتشرة بأنحاء الجمهورية، فيما تقام المرحلة النهائية بين أبطال الفروع أصحاب المراكز الأولى والثانية من خلال دورة مجمعة بدءا من 23 مارس المقبل بسيتي كلوب بنها وتستمر حتى 29 من الشهر نفسه حيث يقام حفل الختام وتوزيع الجوائز.

ومن المقرر أن تعلن المجموعة عن جوائز البطولة على هامش حفل اجراء القرعة الذي يقام يوم 14 مارس المقبل بعد انتهاء فترة تلقي طلبات اشتراك الفرق المختلفة في البطولة وفق الضوابط التي سبق الإعلان عنها.

وباتت بطولات سيتي كلوب الرمضانية تشكل مظهرا مميزا للشهر المبارك، بعدما نجحت أندية سيتى كلوب في نقل الدورات الرمضانية إلى احترافية الملاعب المجهزة، وبعدما كانت مجرد " لعبة للتسلية" وممارسة الرياضة بين الأصدقاء والأقارب، تحولت إلى "استثمار مالي" ومحط تنافس بين الشركات والمؤسسات التي تنظم الدورات بطرق لافتة وبرعاية ضخمة.
 

Elfagr.org
ads
ads

الأكثر قراءة

جارية الآن (0-0) بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك والوحدة الإماراتي يلا شوت في اللقاء الودي

شاهد الآن دون اشتراك (0-0).. بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك والوحدة الإماراتي وديًا

أهداف مباراة العراق واليابان اليوم 19-01-2024 في كأس آسيا

أسعار الدولار نهاية الأسبوع.. السوق السوداء توسع الفارق مع السعر الرسمي بالبنوك بنسبة 100%

ملخص واهداف مباراة الجزائر وبوركينا فاسو في كأس إفريقيا (2-2)

أهداف مباراة الأردن وكوريا الجنوبية اليوم 20-01-2024 في كأس آسيا

(2-2) بدون تقطيع.. ملخص وأهداف مباراة مصر وغانا اليوم {الفراعنة تعود}

ملخص وأهداف مباراة مصر وغانا في كأس أمم إفريقيا [خروج صلاح]