عاجل.. برشلونة رفض التعاقد مع هندرسون قبل الانتقال إلى أياكس

الفجر الرياضي
هندرسون
هندرسون

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية عن رفض إدارة نادي برشلونة لفرصة التعاقد مع لاعب وسط نادي أياكس الجديد، جوردان هندرسون، خلال الفترة الأخيرة. هندرسون انتقل إلى أياكس أمستردام من الاتفاق السعودي بعد قضاء فترة قصيرة هناك، حيث لم يتأقلم بشكل جيد في ظل وجود مواطنه ستيفن جيرارد.

برشلونة رفض التعاقد مع هندرسون

ووفقًا للتقرير، قدم بعض الوكلاء عرضًا لبرشلونة لضم هندرسون، خاصة أن النادي الكتالوني كان يبحث عن لاعب خط وسط مدافع. ومع ذلك، لم يظهر أي اهتمام من قبل برشلونة في اللاعب، حيث اعتبروا أنه ليس مناسبًا لأسلوب الفريق ولا تتوفر الأموال الكافية للتعاقد معه.

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تم دفع مبلغ قدره 1.5 مليون يورو من قبل أياكس للحصول على خدمات هندرسون من الاتفاق السعودي، وسيحصل اللاعب على راتب سنوي يبلغ 3.2 مليون يورو. يجدر بالذكر أن هندرسون قد انتقل إلى أياكس على الرغم من وجود اهتمام من قبل أندية أخرى قوية مثل يوفنتوس، بوروسيا دورتموند، وتشيلسي.

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