جارية الآن (0-1) بث مباشر مشاهدة مباراة البحرين وماليزيا يلا شوت في كأس أسيا

بث مباشر مشاهدة مباراة البحرين وماليزيا يلا شوت

منافسة آسيوية بين Bahrain vs Malaysia اليوم، مشاهدة مباراة البحرين وماليزيا بث مباشر يلا شوت في كأس أسيا، ويتطلع المنتخب البحريني إلى استعادة توازنه وتصحيح مساره في منافسات المجموعة الخامسة لبطولة كأس آسيا 2023، حيث يستعد لمواجهة منتخب ماليزيا في مباراته الثانية. بعد تلقيه هزيمة أمام كوريا الجنوبية في اللقاء الافتتاحي بنتيجة 1-3، يتطلع الفريق إلى تحقيق الانتصار وتحسين وضعه في الترتيب العام للمجموعة.

بث مباشر مشاهدة مباراة البحرين وماليزيا يلا شوت

"بوابة الفجر" تقدم خدمة البث المباشر لمتابعيها لمباراة البحرين وماليزيا، المقررة اليوم السبت الموافق 20 يناير 2023، والتي تُلعب ضمن فعاليات الجولة الثانية من المجموعة الخامسة في بطولة كأس آسيا 2023. ستُقام المباراة على أرضية استاد "جاسم بن حمد بنادي السد".

يُنطلق اللقاء في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والخامسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والسادسة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي. لا تفوتوا فرصة متابعة هذه المواجهة الهامة عبر خدمة البث المباشر التي تُقدمها "بوابة الفجر".

تعكس الهزيمة أمام كوريا الجنوبية أهمية المباراة أمام ماليزيا، حيث يتسع الطريق أمام المنتخب البحريني للتأهل إلى دور الستة عشر في حال تحقيقه الفوز. يظهر تعبير المدرب خوان أنطونيو بيتزي عن غضبه من الأداء في المباراة الأولى، ويعلن عن الحاجة الماسة للانتصار على منتخب ماليزيا لضمان مواصلة المنافسة في البطولة.

بعد ترتيب المنتخب البحريني في قاع المجموعة حاليًا، يتعين عليه العمل بجدية وتركيز كبير لتحسين أدائه وتحقيق الفوز. المباراة أمام ماليزيا تعد فرصة ذهبية للمنتخب البحريني لاستعادة الثقة وإظهار قوته وجاهزيته للتألق في المراحل اللاحقة من البطولة.

ما القنوات الناقلة لمباراة البحرين وماليزيا في كأس آسيا 2023؟

في العراق، يمكن للجماهير متابعة جميع مباريات كأس آسيا 2023 من خلال القناة الرابعة العراقية، التي تحمل حقوق بث البطولة داخل البلاد.

أما في المملكة العربية السعودية، فإن محبي كرة القدم يمكنهم الاستمتاع بالبطولة عبر قنوات SSC المشفرة، فيما يمكن للمشاهدين في دولة الإمارات متابعة الأحداث عبر قناة أبوظبي الآسيوية.

وفيما يخص باقي الدول العربية، يحتكر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" حقوق بث مسابقة كأس آسيا 2023 عبر شاشات التلفزيون، باستثناء الدول المذكورة سابقًا.

للمهتمين في متابعة البطولة في باقي الوطن العربي، يمكنهم الاشتراك في خدمة البث الخاصة بكأس آسيا 2023 من خلال باقة قنوات بي إن سبورتس الآسيوية. يعتبر هذا الخيار فرصة رائعة لعشاق اللعبة للاستمتاع بمشاهدة المباريات ومتابعة تفاصيل البطولة بشكل حصري.

تردد القنوات الناقلة لمباراة البحرين وماليزيا في كأس آسيا 2023

القناة التردد الاستقطاب معدل الترميز معدل التصحيح Alrabiaa Sport 10892 أفقي 27500 3/4 beIN ASIAN CUP 1 (سهيل سات) 11810 أفقي 27500 2/3 beIN ASIAN CUP 1 (نايل سات) 11054 أفقي 27500 2/3 SSC1 HD 12380 أفقي 27500 3/4

متي موعد مباراة البحرين وماليزيا في كأس آسيا 2023؟

ستقام مباراة بين منتخبي البحرين وماليزيا يوم السبت الموافق 20 يناير على أرضية استاد جاسم بن حمد في نادي السد. يعد هذا الاستاد واحدًا من الملاعب المميزة في قطر ويحمل اسم الشخصية البارزة جاسم بن حمد بن خليفة، وهو جاهز لاستضافة هذا اللقاء المهم في إطار منافسات كأس آسيا 2023.

مشاهدة مباراة البحرين وماليزيا يلا شوت بث مباشر

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت البحرين والسعودية وقطر، الرابعة والنصف بتوقيت مصر، السادسة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة البحرين وماليزيا في كأس آسيا 2023؟

لمتابعة مباراة البحرين وماليزيا في كأس آسيا 2023 عبر الإنترنت، يمكن الاشتراك في تطبيق "تود" أو خدمة "بي إن كونكت".

أما في السعودية، فإن المتابعة على الإنترنت ممكنة، عبر الاشتراك في خدمة شاهد "VIP"، وفي الإمارات من خلال تطبيق "StarzPlay".

ترتيب مجموعة البحرين في كأس آسيا 2023

المركز المنتخب لعب النقاط 1 الأردن 1 3 2 كوري الجنوبية 1 3 3 البحرين 1 0 4 ماليزيا 1 0

البحرين وماليزيا.. مواجهة الثلاث نقاط الغالية

يدخل المنتخب البحريني مباراته القادمة بتحديات كبيرة، حيث يسعى إلى تحقيق الفوز للمحافظة على فرصه في التأهل للدور المقبل في بطولة كأس آسيا 2023. بعد الهزيمة الأولى أمام كوريا الجنوبية بنتيجة 1-3 في الجولة الأولى، يتطلع المنتخب البحريني إلى استعادة توازنه وإظهار أداء قوي في مواجهته مع منتخب ماليزيا.

تشكيل ماليزيا الرسمي

مشاهدة مباراة البحرين وماليزيا بث مباشر يلا شوت

تشكيل البحرين الرسمي

مشاهدة مباراة البحرين وماليزيا بث مباشر اليوم

يعتبر المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتسي محورًا للتحفيز والتحفيز للاعبين، حيث يرغب في استغلال التأثير النفسي للفوز في المواجهة القادمة. يستند المنتخب البحريني إلى سجله التاريخي المُفضل في المواجهات السابقة مع منتخب ماليزيا، حيث حقق الفوز في 6 من آخر 9 مباريات بين الفريقين.

بينما تزيد الضغوط على بيتسي بسبب الانتقادات التي وجهت إليه بعد الخسارة الأولى، إلا أنه يظل واثقًا من قدرة لاعبيه على تحقيق الانتصار. في المؤتمر الصحافي، أكد بيتسي على مسؤوليته كمدرب وقال: "أنا المسؤول الأول والأخير عن اختيار التشكيلة والقائمة، ولدينا لاعبون أثبتوا جودتهم في المحافل المحلية، واختيارنا كان مركزًا على اختيار الأفضل لتمثيل المنتخب الوطني."

ستكون المباراة محط اهتمام كبير للجماهير الرياضية في البحرين، حيث يتطلعون إلى رؤية تحسن في أداء منتخبهم واستعادة الثقة قبل مواجهات المراحل القادمة في البطولة.