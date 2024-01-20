بث مباشر مشاهدة مباراة البحرين وماليزيا يلا شوت

جارية الآن (0-1) بث مباشر مشاهدة مباراة البحرين وماليزيا يلا شوت في كأس أسيا

بث مباشر
البحرين ضد ماليزيا
البحرين ضد ماليزيا - كأس آسيا 2023

منافسة آسيوية بين Bahrain vs Malaysia اليوم، مشاهدة مباراة البحرين وماليزيا بث مباشر يلا شوت في كأس أسيا، ويتطلع المنتخب البحريني إلى استعادة توازنه وتصحيح مساره في منافسات المجموعة الخامسة لبطولة كأس آسيا 2023، حيث يستعد لمواجهة منتخب ماليزيا في مباراته الثانية. بعد تلقيه هزيمة أمام كوريا الجنوبية في اللقاء الافتتاحي بنتيجة 1-3، يتطلع الفريق إلى تحقيق الانتصار وتحسين وضعه في الترتيب العام للمجموعة.

بث مباشر مشاهدة مباراة البحرين وماليزيا يلا شوت

"بوابة الفجر" تقدم خدمة البث المباشر لمتابعيها لمباراة البحرين وماليزيا، المقررة اليوم السبت الموافق 20 يناير 2023، والتي تُلعب ضمن فعاليات الجولة الثانية من المجموعة الخامسة في بطولة كأس آسيا 2023. ستُقام المباراة على أرضية استاد "جاسم بن حمد بنادي السد".

يُنطلق اللقاء في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والخامسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والسادسة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي. لا تفوتوا فرصة متابعة هذه المواجهة الهامة عبر خدمة البث المباشر التي تُقدمها "بوابة الفجر".

تعكس الهزيمة أمام كوريا الجنوبية أهمية المباراة أمام ماليزيا، حيث يتسع الطريق أمام المنتخب البحريني للتأهل إلى دور الستة عشر في حال تحقيقه الفوز. يظهر تعبير المدرب خوان أنطونيو بيتزي عن غضبه من الأداء في المباراة الأولى، ويعلن عن الحاجة الماسة للانتصار على منتخب ماليزيا لضمان مواصلة المنافسة في البطولة.

بعد ترتيب المنتخب البحريني في قاع المجموعة حاليًا، يتعين عليه العمل بجدية وتركيز كبير لتحسين أدائه وتحقيق الفوز. المباراة أمام ماليزيا تعد فرصة ذهبية للمنتخب البحريني لاستعادة الثقة وإظهار قوته وجاهزيته للتألق في المراحل اللاحقة من البطولة.

ما القنوات الناقلة لمباراة البحرين وماليزيا في كأس آسيا 2023؟ 

في العراق، يمكن للجماهير متابعة جميع مباريات كأس آسيا 2023 من خلال القناة الرابعة العراقية، التي تحمل حقوق بث البطولة داخل البلاد.

أما في المملكة العربية السعودية، فإن محبي كرة القدم يمكنهم الاستمتاع بالبطولة عبر قنوات SSC المشفرة، فيما يمكن للمشاهدين في دولة الإمارات متابعة الأحداث عبر قناة أبوظبي الآسيوية.

وفيما يخص باقي الدول العربية، يحتكر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" حقوق بث مسابقة كأس آسيا 2023 عبر شاشات التلفزيون، باستثناء الدول المذكورة سابقًا.

للمهتمين في متابعة البطولة في باقي الوطن العربي، يمكنهم الاشتراك في خدمة البث الخاصة بكأس آسيا 2023 من خلال باقة قنوات بي إن سبورتس الآسيوية. يعتبر هذا الخيار فرصة رائعة لعشاق اللعبة للاستمتاع بمشاهدة المباريات ومتابعة تفاصيل البطولة بشكل حصري.

تردد القنوات الناقلة لمباراة البحرين وماليزيا في كأس آسيا 2023

القناةالترددالاستقطابمعدل الترميزمعدل التصحيح
Alrabiaa Sport10892أفقي275003/4
beIN ASIAN CUP 1 (سهيل سات)11810أفقي275002/3
beIN ASIAN CUP 1 (نايل سات)11054أفقي275002/3
SSC1 HD12380أفقي275003/4

متي موعد مباراة البحرين وماليزيا في كأس آسيا 2023؟

ستقام مباراة بين منتخبي البحرين وماليزيا يوم السبت الموافق 20 يناير على أرضية استاد جاسم بن حمد في نادي السد. يعد هذا الاستاد واحدًا من الملاعب المميزة في قطر ويحمل اسم الشخصية البارزة جاسم بن حمد بن خليفة، وهو جاهز لاستضافة هذا اللقاء المهم في إطار منافسات كأس آسيا 2023.

مشاهدة مباراة البحرين وماليزيا يلا شوت بث مباشر

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت البحرين والسعودية وقطر، الرابعة والنصف بتوقيت مصر، السادسة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة البحرين وماليزيا في كأس آسيا 2023؟ 

لمتابعة مباراة البحرين وماليزيا في كأس آسيا 2023 عبر الإنترنت، يمكن الاشتراك في تطبيق "تود" أو خدمة "بي إن كونكت".

أما في السعودية، فإن المتابعة على الإنترنت ممكنة، عبر الاشتراك في خدمة شاهد "VIP"، وفي الإمارات من خلال تطبيق "StarzPlay".

ترتيب مجموعة البحرين في كأس آسيا 2023 

المركزالمنتخبلعبالنقاط 
1الأردن13
2كوري الجنوبية13
3البحرين10
4ماليزيا 10

البحرين وماليزيا.. مواجهة الثلاث نقاط الغالية

يدخل المنتخب البحريني مباراته القادمة بتحديات كبيرة، حيث يسعى إلى تحقيق الفوز للمحافظة على فرصه في التأهل للدور المقبل في بطولة كأس آسيا 2023. بعد الهزيمة الأولى أمام كوريا الجنوبية بنتيجة 1-3 في الجولة الأولى، يتطلع المنتخب البحريني إلى استعادة توازنه وإظهار أداء قوي في مواجهته مع منتخب ماليزيا.

تشكيل ماليزيا الرسمي

مشاهدة مباراة البحرين وماليزيا بث مباشر يلا شوت

تشكيل البحرين الرسمي

مشاهدة مباراة البحرين وماليزيا بث مباشر اليوم

يعتبر المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتسي محورًا للتحفيز والتحفيز للاعبين، حيث يرغب في استغلال التأثير النفسي للفوز في المواجهة القادمة. يستند المنتخب البحريني إلى سجله التاريخي المُفضل في المواجهات السابقة مع منتخب ماليزيا، حيث حقق الفوز في 6 من آخر 9 مباريات بين الفريقين.

بينما تزيد الضغوط على بيتسي بسبب الانتقادات التي وجهت إليه بعد الخسارة الأولى، إلا أنه يظل واثقًا من قدرة لاعبيه على تحقيق الانتصار. في المؤتمر الصحافي، أكد بيتسي على مسؤوليته كمدرب وقال: "أنا المسؤول الأول والأخير عن اختيار التشكيلة والقائمة، ولدينا لاعبون أثبتوا جودتهم في المحافل المحلية، واختيارنا كان مركزًا على اختيار الأفضل لتمثيل المنتخب الوطني."

ستكون المباراة محط اهتمام كبير للجماهير الرياضية في البحرين، حيث يتطلعون إلى رؤية تحسن في أداء منتخبهم واستعادة الثقة قبل مواجهات المراحل القادمة في البطولة.
البحرين منتخب البحرين منتخب ماليزيا البحرين ضد ماليزيا مشاهدة مباراة البحرين البحرين ضد ماليزيا بث مباشر المنتخب البحريني مشاهدة مباراة البحرين اليوم مشاهدة مباراة ماليزيا اليوم كأس آسيا أمم آسيا بث مباشر مباراة البحرين وماليزيا اون لاين تشكيل البحرين تشكيل ماليزيا قناة SSC sports بث مباشر قناة SSC sports تطبيق شاهد القنوات الناقلة القنوات المفتوحة أهداف مباراة البحرين وماليزيا بث مباشر البحرين البحرين أمام ماليزيا البحرين الدوري البحرين ضد ماليزيا مباشر البحرين لايف البحرين مباشر البحرين مباشر اليوم البحرين وماليزيا البحرين وماليزيا بث مباشر البحرين وماليزيا مباشر بث مباشر البحرين اليوم بث مباشر مباراة البحرين وماليزيا تشكيل البحرين أمام ماليزيا ماتش البحرين وماليزيا مباراة البحرين أمام ماليزيا مباراة البحرين اليوم بث مباشر مباراة البحرين اليوم مباشر مباراة البحرين اليوم مباشرة مباراة البحرين اليوم مباشرة الان مباراة البحرين بث مباشر مشاهدة مباراة البحرين وماليزيا مباراة البحرين ضد ماليزيا مباراة البحرين مباشر مباراة البحرين وماليزيا مباراة البحرين وماليزيا بث مباشر مشاهدة البحرين وماليزيا بث مباشر مشاهده مباراه البحرين الان مشاهدة مباراة البحرين اليوم مباشر مشاهدة مباراة البحرين بث مباشر مشاهدة مباراة البحرين مباشر الان مشاهدة مباراة البحرين وماليزيا بث مباشر مواجهات البحرين وماليزيا موعد مباراة البحرين وماليزيا نتيجة مباراة البحرين وماليزيا مباريات اليوم كأس آسيا منتخب البحرين 2024 منتخب البحرين ماليزيا بين سبورت beIN ASIAN ترتيب منتخب البحرين منتخب البحرين اليوم اخبار منتخب البحرين اليوم حكم مباراة البحرين وماليزيا Bahrain vs Malaysia
Elfagr.org
ads
ads

الأكثر قراءة

جارية الآن (0-0) بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك والوحدة الإماراتي يلا شوت في اللقاء الودي

شاهد الآن دون اشتراك (0-0).. بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك والوحدة الإماراتي وديًا

أهداف مباراة العراق واليابان اليوم 19-01-2024 في كأس آسيا

أسعار الدولار نهاية الأسبوع.. السوق السوداء توسع الفارق مع السعر الرسمي بالبنوك بنسبة 100%

ملخص واهداف مباراة الجزائر وبوركينا فاسو في كأس إفريقيا (2-2)

أهداف مباراة الأردن وكوريا الجنوبية اليوم 20-01-2024 في كأس آسيا

(2-2) بدون تقطيع.. ملخص وأهداف مباراة مصر وغانا اليوم {الفراعنة تعود}

ملخص وأهداف مباراة مصر وغانا في كأس أمم إفريقيا [خروج صلاح]