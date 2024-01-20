جارية الآن (0-0) بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك والوحدة الإماراتي يلا شوت في اللقاء الودي

بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك والوحدة الإماراتي يلا شوت

منافسة ودية بين Zamalek vs Al-Wahda UAE، مشاهدة مباراة الزمالك والوحدة الإماراتي بث مباشر يلا شوت اليوم في اللقاء الودي، والزمالك يشارك في بطولة كأس دبي الدولية الودية، التي تستضيفها ملعب آل مكتوم في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، برفقة أندية أهلي جدة السعودي والوحدة الإماراتي والرجاء البيضاوي المغربي ووهان ثري تاونز الصيني.

بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك والوحدة الإماراتي يلا شوت

يقدم موقع "بوالبة الفجر" خدمة بث مباشر لمتابعة مباراة الزمالك والوحدة الإماراتي في إطار بطولة الوحدة الدولية الودية. تجمع هذه المباراة بين الزمالك المصري والوحدة الإماراتي، وهي جزء من البطولة الودية التي تستضيفها العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

يشارك في هذه البطولة، إلى جانب الزمالك والوحدة الإماراتي، أم صلال القطري والاتفاق السعودي، مما يعد فرصة مثيرة للأندية المشاركة لاختبار مستواها وتطوير أدائها. يمكنكم متابعة البث المباشر لهذه المواجهة الرياضية عبر موقع "بوابة الفجر".

دخل الزمالك المباراة اليوم بتشكيل أساسي يضم "محمد عواد، عمر جابر، محمود حمدي الونش، حمزة المثلوثي، محمد عبد الشافي، محمد أشرف روقا، نبيل عماد دونغا، محمد السيد، ناصر منسي، مصطفى شلبي، شيكابالا".

وقد انسحب الزمالك من مشاركته في كأس الرابطة المصرية المحترفة، على غرار النادي الأهلي، بهدف منح الفرصة للاعبين بالراحة والتحضير بشكل جيد للمنافسة في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، وتحقيق عودة قوية في المسابقات القارية الموسم المقبل. يحتل الزمالك حاليًا المركز الـ12 في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لموسم 2024/2023 برصيد 11 نقطة من 8 مباريات.

متي موعد وتوقيت مباراة الزمالك والوحدة الإماراتي الودية اليوم؟

في اللقاء الذي سيجمع بين الفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك ونظيره الوحدة الإماراتي، سيشهد المشجعون تنافسًا قويًا يعد فرصة للفريقين لتقديم أداء مميز وتحقيق الانتصار. المباراة تأتي ضمن إطار بطولة الوحدة الودية الدولية، وهي فرصة للاعبي الفريقين لاختبار مستواهم وتحضير أنفسهم بشكل جيد للتحديات القادمة.

مشاهدة مباراة الزمالك والوحدة الإماراتي بث مباشر يلا شوت

وفيما يخص موعد مباراة الزمالك والوحدة الإماراتي الودية اليوم، فإن صفارة اللقاء سوف تنطلق في تمام الساعة السابعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، وفي تمام الساعة السادسة إلا ربع مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد الوحدة الإماراتي اليوم في بطولة الوحدة الودية 2024

أعلنت قنوات أبوظبي الرياضية أنها ستكون القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك والوحدة الإماراتي في بطولة الوحدة الودية 2024. وتأتي هذه الخطوة من إدارة القناة بهدف تسهيل متابعة المباراة لمحبي القلعة البيضاء في جميع بلدان الشرق الأوسط وشمال قارة إفريقيا. للتمتع بتجربة المشاهدة المميزة، يُنصح بتنزيل تردد قناة Ad Sports TV لضمان استقبال بث مباشر لمباراة الزمالك ضد الوحدة الإماراتي اليوم.

يرجى متابعة القنوات الرياضية للحصول على أحدث المعلومات حول الترددات والبث المباشر لضمان متابعة المباراة بدقة وجودة عالية.

تردد قناة Ad sports tv 1 القمر الصناعي: نايل سات التردد: 11411 معدل الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 30003 معامل تصحيح الخطأ: 5/6 مفتوحة

قائمة الزمالك امام الوحدة

واختار معتمد جمال المدير الفني لنادي الزمالك، قائمة الفريق المشاركة في بطولة الوحدة الودية 2024 بأبوظبي كما يلي:

حراسة المرمى: محمد عواد – معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي – حاتم سكر – أحمد زكي - محمود حمدي "الونش" – مصطفى الزناري – محمود علاء – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: عمرو السيسي – محمد أشرف "روقا" – نبيل عماد "دونجا" – سيد عبدالله "نيمار" – مصطفى شلبي – يوسف إبراهيم "أوباما" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" – محمد حسام "بيسو" – محمد السيد – إبراهيما نداي.

خط الهجوم: سامسون أكينيولا – ناصر منسي – عمار ياسر.

الزمالك والوحدة.. ودية بنكهة بطولة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك لمواجهة فريق الوحدة الإماراتي في نصف نهائي بطولة نادي الوحدة الودية، وذلك في مباراة مرتقبة تقام اليوم السبت. يعتزم الزمالك ارتداء زيه التقليدي باللون الأبيض، أي "القميص الأبيض والشورت الأبيض"، خلال هذه المواجهة. بالمقابل، سيرتدي فريق الوحدة الإماراتي زيه التقليدي باللون الكحلي، وذلك وفقًا للاتفاق الذي تم التوصل إليه في الاجتماع الفني للبطولة.

حضر الاجتماع الفني الذي تم فيه تحديد تفاصيل المباراة من الزمالك أحمد حسني المدير الإداري ومصطفى ميلا مسئول المهمات. وكانت بعثة الزمالك قد وصلت إلى أبوظبي يوم الخميس الماضي لبدء معسكر الإعداد في الإمارات، حيث ستشارك الفريق في دورتين وديتين ضمن برنامج الإعداد. رئاسة بعثة الفريق في الإمارات تقع على عاتق أحمد خالد حسانين عضو مجلس الإدارة.

وكشفت الشركة المنظمة لبطولة الوحدة الودية عن كأس البطولة، حيث أكدت أنها مصنوعة في إيطاليا ومطلية بالذهب والفضة، وتمتاز بتصميم يليق بتاريخ وعراقة الأندية المشاركة. من المقرر أن يتم استلام كأس البطولة مساء اليوم الخميس.

تجمع بطولة الوحدة الودية أربع فرق هي الزمالك المصري، الوحدة الإماراتي، الاتفاق السعودي، وأم صلال القطري، وستقام في الفترة من 20 إلى 24 يناير في الإمارات.

يأتي مشاركة الزمالك في هذه البطولة ضمن استعدادات الفريق للمنافسات المحلية والقارية، حيث يسعى لتحقيق نتائج إيجابية تسهم في رفع المعنويات والاستعداد الجيد للمرحلة المقبلة.