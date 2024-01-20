بث مباشر بدون تقطيع (1-1).. مشاهدة مباراة تونس ومالي يلا شوت اليوم في كأس إفريقيا {نسور قرطاج vs النسور}

بث مباشر مشاهدة مباراة تونس ومالي يلا شوت

جولة إفريقية بين Tunisia vs Mali اليوم، مشاهدة مباراة تونس ومالي بث مباشر يلا شوت في كأس الأمم الإفرييقية، وفي ملعب أمادو جون كوليبالي، ستشهد كأس أمم إفريقيا 2024 مباراة حاسمة للمنتخب التونسي عندما يواجه منتخب مالي في الجولة الثانية من دور المجموعات. تعتبر هذه المواجهة فرصة حاسمة للفريقين لتحقيق الانتصار وتحسين وضعهما في المجموعة بعد النتائج المتباينة في الجولة الأولى.

مالي تتقدم وتونس تعود مرة أخري

في المواجهة بين منتخب تونس ومالي، شهدنا افتتاحية نارية حيث سجل منتخب مالي الهدف الأول في الدقيقة 10 عبر لاعبه لاسين سينايوكو. الهدف جاء بعد تمريرة دقيقة من كاموري دومبيا، واستقبلها سينايوكو داخل منطقة الجزاء من الجهة اليسرى، حيث قام بتسديد كرة قوية ارتطمت بالقائم الأيسر ودخلت الشباك.

لكن لم يستمر تقدم منتخب مالي طويلاً، حيث نجح منتخب تونس في التعادل في الدقيقة 20 عبر لاعبه حمزة رفيعة. جاء الهدف بعد سلسلة من الكرات المتبادلة بين لاعبي تونس، وصلت التمريرة الأرضية إلى حمزة رفيعة الذي قام بتسديدة قوية من منتصف منطقة الجزاء، سكنت الشباك منتصف المرمى.

تشهد هذه المواجهة تنافسًا قويًا، حيث يسعى كل منتخب لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث لتحسين وضعه في المجموعة. سنترقب المزيد من التطورات والأهداف في الشوط الثاني من المباراة.

بث مباشر مشاهدة مباراة تونس ومالي يلا شوت

ستقدم "بوابة الفجر" بثًا مباشرًا لمباراة تونس ومالي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023. يُقام اللقاء اليوم السبت، الموافق 20 يناير، في ملعب "فيليكس هوفويت بوانيي" بكوت ديفوار.

يتوقع أن تكون المباراة مثيرة بين منتخب تونس، الذي يسعى لتعويض هزيمته الأولى أمام ناميبيا، ومنتخب مالي، الذي حقق فوزًا في أولى مبارياته أمام جنوب إفريقيا. سيكون الفوز أمام مالي أمرًا هامًا بالنسبة لتونس لاستعادة الثقة والتأهل للدور القادم في البطولة.

تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والثانية عشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي. يُشاهد البث المباشر عبر منصات "بوابة الفجر".

بدأت رحلة المنتخب التونسي في البطولة بخيبة أمل كبيرة بعد هزيمته المفاجئة أمام منتخب ناميبيا، مما يجعل موقفه في المجموعة أكثر تعقيدًا. يعد لقاء مالي فرصة حاسمة للتونسيين لاستعادة توازنهم وتحقيق الانتصار للمحافظة على آمالهم في التأهل.

على الجانب الآخر، يدخل منتخب مالي المباراة وهو يحمل طموحات كبيرة بعد انتصاره الساحق على جنوب إفريقيا في الجولة الأولى. بهدفين نظيفين، أظهر المنتخب المالي جاهزيته للمنافسة في البطولة ويرغب في تحقيق نتيجة إيجابية أخرى أمام تونس.

التركيز سيكون على المنتخب التونسي لتحسين أدائه وتلافي الأخطاء التي حدثت في الجولة الأولى. يتعين عليهم اللعب بروح الفريق والتنسيق الجيد للتغلب على فريق مالي الذي يمتلك طموحات كبيرة في البطولة.

من المؤكد أن مباراة اليوم تحمل طابعًا حاسمًا، خاصة بالنسبة لتونس التي تحتاج إلى الفوز لتصحيح مسارها وللمنافسة بقوة على التأهل للدور التالي. من ناحية أخرى، يسعى منتخب مالي لمواصلة التألق وضمان مكانته في المراحل الإقصائية.

متي موعد وتوقيت مباراة تونس ومالي في كأس إفريقيا 2024؟

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" موعدًا لإقامة مباراة الفرق التونسية والمالية، والتي ستجري يوم السبت الموافق 20 يناير الجاري. هذه المواجهة تأتي ضمن فعاليات الجولة الثانية من المجموعة الخامسة في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

مشاهدة مباراة تونس ومالي بث مباشر يلا شوت

وتنطلق مباراة تونس ضد مالي، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والثانية عشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وذلك على أرضية ملعب «فيليكس هوفويت بوانيي».

ما هي القنوات الناقلة لمباراة تونس ومالي في كأس إفريقيا 2024؟

أعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت عن حصولها على حقوق بث كأس أمم إفريقيا 2024، وستقوم بنقل جميع مباريات البطولة حصريًا في منطقة الوطن العربي، من المحيط إلى الخليج.

سيتم بث مباراة تونس ومالي في كأس أمم إفريقيا 2024 على القنوات الرياضية "beIN SPORTS HD 1 MAX" و"beIN SPORTS HD 2 MAX"، وستكون هذه القنوات هي المحطات الرسمية التي ستنقل الحدث الرياضي المهم بين المنتخبين.

تمنح هذه الاتفاقية المشاهدين في الوطن العربي فرصة متابعة جميع اللحظات الحماسية والإثارة في مباريات البطولة القارية، حيث يتطلع الجماهير إلى تجارب كروية مثيرة وأداء مميز من قبل المنتخبات المشاركة.

تردد القنوات الناقلة لمباراة تونس ومالي في كأس إفريقيا 2024

يمكنك مشاهدة القنوات الناقلة لمباراة تونس ومالي في كأس إفريقيا 2024 على شبكة بي إن سبورت على القمرين الصناعيين سهيل سات ونايل سات، من خلال الترددات التالية.

تردد القنوات الناقلة لمباراة تونس ومالي

القناة القمر التردد الترميز التصحيح beIN SPORTS MAX 1 نايل سات 12604 أفقي 27500 2/3 سهيل سات 10810 عامودي 27500 2/3 beIN SPORTS MAX 2 نايل سات 12245 عامودي 27500 2/3 سهيل سات 10850 عامودي 27500 2/3

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة تونس ومالي في كأس إفريقيا 2024؟

حصلت مجموعة قنوات بي إن سبورت على حقوق كأس أمم إفريقيا 2024 على الإنترنت أيضًا، ويمكنك مشاهدة البث المباشر لمباراة تونس ومالي من خلال الاشتراك في تطبيق TOD أو عبر خدمة beIN Connect.

معلق مباراة تونس ومالي في كأس إفريقيا 2024

كما هي العادة، سيتولى المعلق التونسي عصام الشوالي مهمة التعليق على مباراة تونس ومالي، وهو المعلق الذي يراه معظم جمهور كرة القدم أسطورة في التعليق.

تشكيل تونس المتوقع أمام مالي

حراسة المرمى: البشير بن سعيد.

خط الدفاع: وجدي كشريدة – علي العابدي – ياسين مرياح – منتصر الطالبي.

خط الوسط: عيسى العيدوني – أنيس بن سليمان – إلياس السخيري.

خط الهجوم: يوسف المساكني – حمزة رفيعة – إلياس العاشوري.

ترتيب المجموعة الخامسة في أمم إفريقيا

منتخب مالي 3 نقاط

منتخب ناميبيا 3 نقاط

منتخب تونس دون نقاط

منتخب جنوب إفريقيا دون نقاط

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في ظل الأداء الغير متوقع لمنتخب تونس في بطولة كأس أمم إفريقيا 2024، تحدث المدير الفني للفريق، جلال القادري، عن خيبة الأمل التي سببتها الهزيمة الأولى أمام منتخب ناميبيا. الخروج المبكر من دور المجموعات في نسخة 2013 يعيد تكرار نفس السيناريو لمنتخب تونس، الذي يسعى الآن لتجنب تكرار تلك الخيبة.

أكد القادري أن الفريق يعيش الآن وضعًا صعبًا ويعترف بأن الأداء غير المقنع في المباراة الأولى كان مفاجأة غير سارة. قال: "نعتذر للجماهير، إنها خسارة موجعة، لقد سجل منتخب ناميبيا هدفه في توقيت صعب ولم ننجح في رد الفعل."

وفي ظل هذا السياق، يضع القادري نفسه مسؤولًا ويشدد على أهمية استعادة التركيز والأداء في المباريات القادمة. يتعين على المنتخب التونسي تحسين أدائه والتفوق على منافسيه في المباريات القادمة أمام مالي وجنوب أفريقيا للحفاظ على أمل التأهل.

وتحدث القادري عن إصابة طه ياسين الخنيسي ولم يحسم بعد مصير مشاركته في المباراة المقبلة، مما يضيف عنصر الغموض إلى موقف المنتخب الذي يحتاج إلى تحسين أدائه والتفوق في المباريات المقبلة.

من ناحية أخرى، سطع نجم يوسف المساكني في المباراة الأولى، إذ أصبح ثاني أكثر لاعبي تونس مشاركة في المنتخب، حيث وصل إلى 100 مباراة دولية. هذا الإنجاز يضيف لمسة إيجابية إلى الأداء العام للفريق.

بينما يحمل المنتخب الأمال والتطلعات لتحقيق تحسين ملموس في أدائه في المباريات القادمة، يعول الجمهور التونسي على خبرات اللاعبين وإمكانياتهم للتغلب على التحديات وتحقيق النجاح في كأس أمم إفريقيا 2024.

مشاهدة مباراة تونس ومالي في كأس أمم إفريقيا بث مباشر

تحت شعار «أكون أو لا أكون» يخوض منتخب تونس مواجهة صعبة أمام نظيره منتخب مالي، السبت، على ملعب أمادو جون كوليبالي في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الخامسة لكأس أمم أفريقيا لكرة القدم في كوت ديفوار.

وسقط منتخب تونس سقوط مفاجئ للجميع في الجولة الأولى، على يد منتخب ناميبيا بهدف نظيف، بينما تمكن منتخب مالي من تحقيق فوزاً مثيراً على حساب جنوب إفريقيا بثنائية نظيفة.

ويسعى منتخب تونس لتفادي الهزيمة أمام مالي، من أجل الحفاظ على حظوظه في التأهل إلى دور 16 بطولة كأس أمم إفريقيا هذا الموسم، بينما يسعى منتخب مالي للفوز حصد نقاط المباراة الثلاث وتأكيد عبوره إلى دور ثمن النهائي.