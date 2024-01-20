التفاصيل الكاملة لـفضيحة صلاح محسن لاعب النادي الأهلي محادثات وصور مخلة

صور مخلة وفاضحة.. اتهامات تطارد صلاح محسن بخيانة زوجته بعد تسريب محادثات خاصة

صدمت وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك بتداول صور خاصة للاعب النادي الأهلي، صلاح محسن، بعدما نشرت سيدة تدعى إسراء سامح مجموعة من الرسائل الخاصة التي تزعم أنها تبادلتها مع اللاعب مع عدد من الفتيات.

وقد قام حساب يحمل اسم إسراء بنشر منشور يزعم بأنها زوجة اللاعب، وأكدت فيه أنها تمكنت من فتح هاتفه الخاص لتكتشف علاقته بأشخاص آخرين.

اتهامات تطارد صلاح محسن بخيانة زوجته

وفي إضافة مثيرة للجدل، نشر الحساب مقطعًا دينيًا لشخصية دينية تتحدث عن عقاب الزنا بعد الممات، ونشر أيضًا مجموعة كبيرة من المحادثات الأخرى ومقاطع الفيديو التي يظهر فيها اللاعب بصوته.

ومع تداول هذه الأحداث، أصبح من المؤكد غياب صلاح محسن، مهاجم فريق النادي الأهلي، عن رحلة الفريق المقررة غدًا إلى الإمارات. ويخوض الفريق الأحمر هذه الرحلة للمشاركة في معسكر إعدادي، استعدادًا للمباريات الرسمية التي تنتظره في الفترة المقبلة.

وقد أثارت هذه الأحداث ضجة كبيرة بين جماهير النادي الأهلي ومتابعي كرة القدم، حيث بدأت التكهنات والتساؤلات حول صحة هذه الادعاءات ومدى تأثيرها على مستقبل اللاعب ومسيرته الرياضية.

فضيحة صلاح محسن مع زوجته

كما شاهدنا منذ قليل الكثير من الصور والفيديوهات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي تفضح نجم النادي الأهلي المصري صلاح محسن، حيث قامت زوجته بنشر صور له خلال محادثات مع فتيات أخرى من خلال تطبيق "سناب شات"، وإليكم بعض الصور:

من هو صلاح محسن

صلاح محسن (ولد في 9 يناير 1998) ويبلغ 25 عامًا في الوقت الحالي، وهو لاعب كرة قدم كان يلعب لنادي سيراميكا كيلوباترا وإنضم للنادي الأهلي في عام 2018 أثناء الإنتقالات الشتوية، وهو يلعب كمهاجم صريح، كما سجل صلاح محسن رقما قياسيا عند انتقاله للأهلي حيث يعد وقتها اغلي لاعب مصري محليا بقيمة صفقة بلغت نحو 38 مليون جنيه مصري.