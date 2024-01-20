فضيحة أخلاقية لـ صلاح محسن لاعب الأهلي مع زوجته علي «إنستجرام» بالصوت والصورة

صلاح محسن وزوجته.. صور تجمع الثنائي قبل فضيحة «إنستجرام»

فضيحة أخلاقية تهز نجم النادي الأهلي، صلاح محسن، بعد انتشار تسريبات تزعم سقوطه في علاقات مشبوهة مع عدد كبير من الفتيات. هذه التسريبات أثارت ضجة كبيرة في الأوساط الرياضية والاجتماعية، وألقت الشكوك على سلوك اللاعب المشهور.

إنستجرام صلاح محسن يكشف عن فضيحة

بدأت الأزمة عندما قام حساب اللاعب مروان محسن على منصة "إنستجرام" بنشر صور تظهر محادثات بين حساب على تطبيق "سناب شات" يحمل اسم صلاح محسن وعدد من الفتيات. وفي هذه المحادثات، ظهرت صور قد تعتبرها بعض الأشخاص فاضحة للفتيات، وقد تضمنت إشادات من حساب صلاح محسن بجمالهن وإعجابه بأجسادهن.

وفي وقت متزامن مع نشر هذه الصور على حساب اللاعب، ظهرت لقطات شاشة توثّق محادثات أكثر على حساب زوجته. وفي هذه المحادثات، تمكّنت زوجة صلاح محسن من فتح هاتفه والتقاط صور للمحادثات بينه وبين الفتيات، بالإضافة إلى مقاطع فيديو تسجّل رسائل صوتية يجاهدهن.

واتهمت زوجة صلاح محسن زوجها بإقامة علاقات محرمة مع العديد من الفتيات، اللاتي استدرجهن بشهرته كلاعب في النادي الأهلي. وظهرت في معظم الصور عبارات خارجة وغير لائقة تلفظ بها مستخدم الحساب الذي يحمل اسم اللاعب، وعلى رأسها رسالة يطلب فيها صراحة ممارسة علاقة مع إحدى الفتيات.

فضيحة صلاح محسن مع زوجتة

كما شاهدنا منذ قليل الكثير من الصور والفيديوهات المتداولة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، التي تفضح نجم النادي الأهلي المصري صلاح محسن، حيث قامت زوجتة بنشر صور لة مع محادثاتة مع فتيات أخري من خلال تطبيق “سناب”، وإليكم بعض الصور:

هذه التطورات الصادمة تركت الجماهير في حالة من الصدمة والاستياء، حيث يعتبر صلاح محسن واحدًا من أبرز النجوم في الفريق الأهلاوي. وتتساءل الجماهير والمحللون عن تأثير هذه الفضيحة على مستقبل اللاعب ومسيرته الرياضية.

لم يصدر أي بيان رسمي من قبل صلاح محسن حتى الآن للتعليق على هذه الاتهامات، ويُتوقع أن تقوم إدارة النادي الأهلي والجهات المعنية بفتح تحقيق شامل للوقوف على حقيقة الأمور واتخاذ الإجراءات المناسبة.

من هي زوجة صلاح محسن؟

تزوج صلاح محسن من زوجته التي تدعى إسراء في يونيو من عام 2019، أي بعد عام تقريبا من انضمامه للنادي الأهلي قادما من إنبي.

وتدعى زوجة صلاح محسن إسراء رأفت، وهي ابنة رجل الأعمال سامح رأفت، ظلت علاقة الثنائي قائمة إلى أن نشرت صور ومقاطع فيديو تتهمه عبرها بإقامة علاقات محرمة مع فتيات أخريات.