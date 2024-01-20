مباشر الآن "دون فلوس".. مشاهدة مباراة تونس ومالي (1-1)يلا كوورة لايف دون تقطيع | كأس أمم إفريقيا

مواجهة كروية أفريقية بين يلتقي Tunisiaو Mali مباشر الآن "دون فلوس".. مشاهدة مباراة تونس ومالي يلا كوورة لايف دون تقطيع | كأس أمم إفريقيا يواجه منتخب تونس نظيره المالي اليوم السبت 20 يناير 2024 في تمام الساعة العاشرة وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الخامسة ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا في كوت ديفوار وتستمر حتى 11 فبراير المقبل وترتفع محركات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية من عدد كبير من جماهير وعاشقي الساحرة المستديرة في الوطن العربي والقارة الإفريقية عن مباراة تونس ومالي بكأس أمم إفريقيا.

مباشر الآن "دون فلوس".. مشاهدة مباراة تونس ومالي يلا كوورة لايف دون تقطيع | كأس أمم إفريقيا

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مباراة تونس ومالي في كأس أمم إفريقيا

يسعى المنتخب التونسى لتحقيق الفوز على مالى وتحقيق الفوز الأول فى أمم إفريقيا 2023 بعد الخسارة المفاجئة الذي تعرض له فى الجولة الأولى أمام ناميبيا وكان تعرض منتخب تونس لهزيمة مفاجئة من منتخب ناميبيا بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس أمم إفريقيا.

كذلك يطمح منتخب مالي بالفوز بالمباراة لاستكمال انتصاراته في بطولة كأس إفريقيا التى بدأها فى الجولة الأولى بالفوز على جنوب إفريقيا بهدفين نظيفين.

موعد مباراة تونس ومالي في كأس أمم إفريقيا

تنطلق مباراة تونس ومالي اليوم السبت 20 يناير في تمام الساعة العاشرة وذلك على ملعب "أمادو جون كوليبالي".

ما هو ترتيب تونس ومالي في المجموعة الخامسة ؟

يحتل منتخب مالي صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن ناميبيا فيما يحتل المنتخب التونسي المركز الثالث ويأتي منتخب جنوب إفريقيا في آخر الترتيب بلا رصيد.

ما هي القنوات الناقلة لمبار ثماة تونس ومالي؟

تنقل شبكة قنوات bein sport بطولة كأس أمم إفريقيا وتذاع مباراة تونس ومالي عبر قناة beIN SPORTS HD AFCON 1

تشكيل تونس المتوقع في مباراة مالي

فى حراسة المرمى: بشير بن سعيد.

فى خط الدفاع: علي معلول – وجدي كشريدة – منتصر الطالبي – ياسين مرياح.

في الوسط: عيسى العيدوني – إلياس السخيري – حمزة رفيع.

فى الهجوم: يوسف المساكني – طه ياسين الخنيسي – إلياس عاشوري.