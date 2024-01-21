فخري الفقي: قرض صندوق النقد لم يعد كافيا.. وطلبنا زيادة المبلغ

توك شو
فخري الفقي- رئيس
فخري الفقي- رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان

قال الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: مصر ناقشت مع صندوق النقد الدولي زيادة تمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي عن مبلغ الـ 3 مليارات دولار الذي لم يعد كافيا نتيجة الأزمة والحرب في غزة وتداعياتها السلبية على الاقتصاد المصري.


وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة "صدى البلد": "من المؤكد أن مصر ستحصل على قرض يزيد عن الـ3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، ولكن هذه الزيادة لم تحدد بعد، وهناك تكتم شديد على الزيادة ولكن التكهنات تشير بأن القرض قد يصل إلى 6 مليارات دولار أو أكثر حتى تستطيع مصر توفير حصيلة من النقد الأجنبي تكون كافية للدفاع عن الجنيه المصري عند تحريك قيمة سعر صرف الجنيه وفتح الاعتمادات للمستوردين وتخفيف الضغط علي سعر الدولار بالسوق السوداء بعد اتساع الفجوة بين سعر الصرف في القطاع المصرفي والسوق الموازي".

لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فخري الفقي الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة صندوق النقد الدولي
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