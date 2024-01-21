درجة الحرارة تصل لـ 9 مئوية.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد

أخبار مصر
أرشيفية
أرشيفية

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على جنوب البلاد بارد على باقي الأنحاء.


كما يشهد اليوم أمطار خفيفة على مناطق من اقصي السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والاتربة علي المناطق المكشوفة على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد: القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 13، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 09، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 10، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 12.
 

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