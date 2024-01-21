توقعات باقتراب تعويم الجنيه.. تدفع مؤشرات البورصة للصعود الجماعي بداية تعاملات اليوم

عززت مؤشرات البورصة المصرية من ارتفاعتها في بداية التعاملات الأسبوعية اليوم الأحد، مع توقعات باقتراب تعويم سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، حيث تقوم بعثة صندوق النقد الدولي في الوقت الحالي بزيارة للاقتصاد المصري لمراجعته لاستكمال صرف باقي شرائح الصندوق والذي يشطرت سعر صرف مرن للعملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة “ EGX30” بنسبة 0.72% ليصل إلى مستوي 27036.52 نقطة، وارتفع مؤشر “ EGX70” متساوي الاوزان بنسبة 1.13% ليصل إلى 6406.47 نقطة، وراتفع مؤشر “ EGX100” الأوسع نطاقا بنسبة 1.11% إلى 9101.11 نقطة.

ويتزامن ارتفاع مؤشرات البورصة، في الوقت الذي تشهد فيه قيمة لجنيه مقابل الدولار بالسوق السوداء تراجعات إلى مستويات قياسية ما دفع العديد من الافراد للاستثمار وشراء الأسهم لتحوط من اي تخفيض محتمل لقيمة الجنية مقابل الدولار.