بث مباشر مشاهدة مباراة المغرب والكونغو الديمقراطية يلا شوت في كأس إفريقيا

بث مباشر مشاهدة مباراة المغرب والكونغو الديمقراطية يلا شوت

منافسة أفريقية بين Morocco vs Democratic Republic of the Congo اليوم، مشاهدة مباراة المغرب والكونغو الديمقراطية بث مباشر يلا شوت اليوم في كأس إفريقيا، وتشهد بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 مواجهات مثيرة في دور المجموعات، ومن بين هذه المواجهات المرتقبة يترقب جمهور القارة السمراء مباراة المغرب والكونغو الديمقراطية في الجولة الثانية. يُتوقع أن تكون هذه المواجهة ذات طابع خاص، حيث يتطلع منتخب المغرب إلى مواصلة تألقه في البطولة، بينما يسعى منتخب الكونغو الديمقراطية لتحقيق الانتصار وتصحيح مساره.

تأتي هذه المباراة بعد أن قاد المدرب الوطني وليد الركراكي المنتخب المغربي إلى انطلاقة قوية في البطولة، حيث حقق الأسود فوزًا كبيرًا على تنزانيا بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الأولى. يظهر منتخب المغرب استعدادًا جيدًا للتنافس في البطولة، ويسعى إلى تحقيق نتائج إيجابية في مواجهاته القادمة.

تصدر المنتخب المغربي المجموعة السادسة التي تضم أيضًا منتخب الكونغو الديمقراطية وزامبيا وتنزانيا. يعكس الفوز العريض في الجولة الأولى تفوق المنتخب المغربي، ولكن يدرك الجميع أن الطريق للتأهل والتألق في البطولة لا يزال طويلًا، وعليهم الاستمرار في تقديم أداء متميز.

من ناحية أخرى، يعد منتخب الكونغو الديمقراطية بقيادة مدربه ولاعبه السابق فلورنت إيبينغا من المنافسين الأقوياء في المجموعة. يأمل الفريق في استعادة توازنه بعد التعادل في المباراة الأولى، وسيكون لديه فرصة كبيرة لتحقيق الانتصار والتقدم في ترتيب المجموعة.

متي موعد وتوقيت مباراة المغرب أمام الكونغو الديمقراطية في كأس أمم إفريقيا؟

مواجهة المغرب أمام الكونغو الديمقراطية تثير ترقب الجميع، حيث تتجه أنظار عشاق كرة القدم نحو هذه المباراة المهمة في إطار بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023. من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة، يوم الأحد الموافق 21 يناير 2024.

مشاهدة مباراة المغرب والكونغو الديمقراطية بث مباشر يلا شوت

كما تتابعون مباراة المغرب أمام الكونغو الديمقراطية، في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الساعة السادسة مساء بتوقيت أبو ظبي، وتتسارع التحضيرات والتجهيزات لهذه المواجهة، حيث يسعى منتخب المغرب إلى مواصلة نغمة الانتصارات وتحقيق النقاط الثلاث في مواجهة الكونغو الديمقراطية. يشكل هذا اللقاء فرصة مهمة للأسود لتعزيز موقعهم في المجموعة والاقتراب أكثر من التأهل إلى المراحل الأخيرة من البطولة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة المغرب أمام الكونغو الديمقراطية؟

أعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت عن حصولها على حقوق بث مباريات كأس الأمم الأفريقية 2024، مما يعني أن جميع المباريات ستكون متاحة للمشاهدين عبر شاشاتها حصريًا في جميع أنحاء الوطن العربي، من المحيط الأطلسي إلى الخليج.

ومن بين المباريات المنتظرة هي لقاء المنتخب المغربي مع نظيره الكونغولي في إطار منافسات كأس إفريقيا 2024. يتوقع أن يتم بث هذا اللقاء الحي وبتقنية عالية الجودة على القنوات الرياضية المشهورة في المجموعة، وهي "beIN SPORTS HD 1 MAX" و "beIN SPORTS HD 2 MAX".

سيكون هذا الإعلان سببًا للبهجة لعشاق كرة القدم في العالم العربي، حيث سيتاح لهم فرصة متابعة أبرز لحظات البطولة القارية مباشرةً وبدقة عالية. ستقوم المجموعة بتقديم تغطية شاملة لكل المباريات والأحداث المهمة خلال البطولة، مما يجعل تجربة المشاهدة غنية ومثيرة للجميع.

تردد القنوات الناقلة لمباراة المغرب والكونغو

القناة القمر التردد الترميز التصحيح beIN SPORTS MAX 1 نايل سات 12604 أفقي 27500 2/3 سهيل سات 10810 عامودي 27500 2/3 beIN SPORTS MAX 2 نايل سات 12245 عامودي 27500 2/3 سهيل سات 10850 عامودي 27500 2/3

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة المغرب والكونغو في كأس إفريقيا 2024؟

حصلت مجموعة قنوات بي إن سبورت على حقوق كأس أمم إفريقيا 2024 على الإنترنت أيضًا، ويمكنك مشاهدة البث المباشر لمباراة المغرب والكونغو من خلال الاشتراك في تطبيق TOD أو عبر خدمة beIN Connect.

حكم مباراة المغرب والكونغو اليوم.. بيتر واويرو يدير القمّة

أعلنت لجنة التحكيم التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم عن تكليف الحكم الكيني بيتر واويرو لإدارة مباراة المغرب والكونغو الديمقراطية، التي ستجرى ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة كأس أمم إفريقيا. ويُعتبر واويرو من بين أبرز حكام القارة الإفريقية، ويتمتع بخبرة وكفاءة تؤهله لتولي مباريات هذا الحجم.

سيقوم الحكم بيتر واويرو بتوجيه المباراة بمساعدة حكم الفار، واكونا رينيت ماكاليما، الذي سيكون مسؤولًا عن الرصد واستخدام تقنية الفيديو لضمان القرارات الصحيحة. يعكس تكليف واويرو وفاكونا الرغبة في ضمان سير المباراة بشكل عادل وفي إطار تقني متقدم.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لتوفير بيئة تحكيمية متقدمة وفعّالة في بطولة كأس أمم إفريقيا، حيث يتم اختيار الحكام بعناية لضمان حسن سير المباريات وتطبيق اللوائح بشكل دقيق.

من المتوقع أن يكون واويرو ومساعديه على قدر عالٍ من الاحترافية والدقة في تحكيم المباراة، مما يسهم في توفير بيئة مناسبة للفرق المشاركة وضمان إجراء المنافسات بشكل نزيه وعادل.

تشكيلة المغرب المتوقعة في مواجهة الكونغو الديمقراطية:

حراسة المرمى: بونو

خط الدفاع: حكيمي - عطية الله - أكرد - سايس

خط الوسط: أملاح - أوناحي - أمرابط

خط الهجوم: زياش - النصيري - حارث

تشكيلة الكونغو الديمقراطية المتوقعة في مواجهة المغرب:

حراسة المرمى: مباسي نزاو

خط الدفاع: أمالي - مبيمبا - باتوبينيسكا - مساكو

خط الوسط: تشيبولا - موتوسامي - كاكوتا

خط الهجوم: بونغوندا -ويسا - إيليا

تاريخ مواجهات المغرب والكونغو الديمقراطية

اللقاء بين المنتخب المغربي ونظيره الكونغولي يعد من اللقاءات المثيرة التي جذبت اهتمام الجماهير الرياضية، حيث تمثل فرصة لكلا المنتخبين للتألق وتحقيق الفوز. يتفوق المنتخب المغربي نسبيًا على نظيره الكونغولي في سجل المواجهات بينهما، حيث تقدم "أسود الأطلس" في 4 من أصل 15 مباراة خاضوها معًا.

تعكس نتائج المواجهات السابقة بين المنتخبين المنافسة القوية التي تحدث على أرض الملعب، حيث انتهت 8 مباريات بالتعادل، مما يظهر أهمية المواجهات بين هذين الفريقين. ولا يمكن تجاهل الأداء الجيد الذي قدمه المنتخب المغربي في مباراة الافتتاح أمام تنزانيا، حيث حقق الفوز بثلاثة أهداف دون رد، مما يجعل الجماهير في حالة من التفاؤل قبل مواجهة الكونغو الديمقراطية.

من الجدير بالذكر أن المنتخبين التقيا في مراحل سابقة من بطولات كأس الأمم الأفريقية، وكانت النتائج متقاربة، حيث انتهت بالتعادل في 3 مناسبات وحقق كل منهما الفوز مرة واحدة. يضيف هذا السياق إلى حماس الجماهير وترقبها لرؤية أداء فرقها المفضلة في هذه المواجهة المهمة.

سيكون لقاء المغرب والكونغو الديمقراطية فرصة للاستمتاع بكرة القدم الأفريقية على أعلى مستوى، ومن المتوقع أن يكون اللقاء مثيرًا ومليئًا بالتحديات والمشاعر الرياضية.

المغرب والكونغو.. أسود الاطلس يبحثون عن تأهل مبكر

منتخب المغرب يستعد لتأكيد بدايته القوية في كأس أمم إفريقيا 2023 عندما يواجه منتخب الكونغو الديمقراطية في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات. يأتي هذا بعد الفوز المقنع في الجولة الأولى على تنزانيا، الأمر الذي قوّض موقف المنتخب كواحد من المرشحين للفوز بالبطولة.

يعول مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي على جاهزية نجومه، ولا سيما محمد أوناحي لاعب مارسيليا الفرنسي الذي تألق في المباراة الأولى وفاز بجائزة أفضل لاعب فيها. وتعكس تلك النتائج التفاؤل والرغبة في تحقيق أداء جيد في باقي المراحل.

يشهد الفريق الكثير من التحضيرات والفحوصات لضمان جاهزية اللاعبين، خاصةً بعد الإصابات التي تعرّض لها بعض اللاعبين، مثل نصير المزراوي ويحيى عطية الله. من المهم للركراكي تجنب الإصابات الطويلة التي قد تؤثر على مسار الفريق في المراحل المتقدمة من البطولة.

يترقب جمهور المنتخبين هذا اللقاء بشغف كبير، حيث يسعى كل فريق لتحقيق الفوز وتحقيق تقدم في الترتيب. سيكون لقاء المغرب والكونغو الديمقراطية فرصة لمتابعة كرة القدم الأفريقية على أعلى مستوى، ومن المتوقع أن يكون اللقاء مثيرًا ومشوقًا للجماهير.